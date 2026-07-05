México

El agua de chía con limón que los especialistas recomiendan tomar en ayunas para mejorar la digestión

La combinación de dos ingredientes naturales tiene efectos documentados que favorecen la salud intestinal, la digestión y reducen la inflamación

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Ilustración de un hombre con los ojos cerrados que sostiene un vaso con agua y semillas de chía, con su sistema digestivo visible y ondas concéntricas.
Una revisión publicada en PubMed señala que la chía exhibe efectos antioxidantes, antidiabéticos, cardioprotectores y reductores de lípidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una semilla originaria de México y Guatemala es relacionada con mejoras en la digestión, el control de la glucosa y la presión arterial por investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Se trata de la chía, que concentra 37.9% de fibra dietética, 27.5% de lípidos y 20% de proteínas, y supera en calcio, potasio y fósforo a la leche de vaca, según Talía Hernández Pérez y Octavio Paredes López en Avance y Perspectiva, revista de divulgación del Cinvestav.

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Un bol de cerámica de color beige con moteado oscuro, completamente lleno de pequeñas semillas de chía grises y negras, sobre una mesa de madera clara.
La chía contiene 60% de ácidos grasos omega 3 y 19% de omega 6, un perfil que supera al de otros competidores vegetales, de acuerdo con Avance y Perspectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía lleva más de cinco mil años en la dieta mexicana

Su nombre viene del náhuatl chan, que significa “aceitoso”, y hay registros de su consumo desde el año 3500 a.C, de acuerdo con los especialistas.

Científicamente conocida como Salvia hispanica pertenece al género Salvia, que suma más de 900 especies y crece en zonas áridas y semiáridas.

Tenochtitlán recibía entre 5 mil y 15 mil toneladas de chía al año como tributo del Imperio azteca.

Ilustración detallada en acuarela de una estatua de un guerrero prehispánico con tocado y atuendo ceremonial, un brazo extendido, sobre un fondo abstracto de color.
La chía fue uno de los cultivos principales de las sociedades precolombinas, junto con el maíz, el frijol y el amaranto, según Hernández Pérez y Paredes López en Avance y Perspectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajeros de Moctezuma la consumían en grandes cantidades para hidratarse y mantener energía durante los recorridos desde Veracruz, gracias a su mucílago y sus ácidos grasos esenciales.

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Tras la conquista española, su cultivo se suprimió por el vínculo de la semilla con las creencias religiosas prehispánicas.

Hoy los autores del Cinvestav plantean su rescate como cultivo estratégico.

Ilustración acuarela de un cuerpo humano musculoso con una bombilla en la cabeza, hélice de ADN y moléculas. Fondo de acuarela melocotón.
El mucílago de la chía tiene aplicaciones en las industrias alimentaria, farmacéutica y de empaque, donde funciona como texturizante y emulsificante, según el Cinvestav. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así actúa la chía en el intestino: un gel que regula el tránsito y reduce la inflamación

El mecanismo digestivo está en el mucílago, el recubrimiento natural de cada semilla.

Este polisacárido, una cadena de azúcares de origen vegetal, forma un gel al entrar en contacto con el agua.

Ese gel activa el tránsito intestinal, mejora la consistencia de las heces en personas con estreñimiento y favorece la proliferación de probióticos en el intestino, según Hernández Pérez y Paredes López.

Ilustración acuarela de un torso humano, con manos en el abdomen y órganos internos transparentes y coloridos como los pulmones, hígado e intestinos.
La chía puede consumirse entera, en harina, en aceite o como mucílago, sola o añadida a yogurt, sopas, panes y bebidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dietas altas en azúcar y grasa, consumir harina de chía favorece la producción de grasas beneficiosas para el intestino, mejora su estructura interna y regula su acidez, según el mismo texto.

La forma en que los especialistas recomiendan prepararla y consumirla

La fibra también provoca saciedad y se asocia con menor riesgo de enfermedades coronarias e hipertensión.

Consumirla por las mañanas potencia sus beneficios digestivos y el control del apetito.

El gastroenterólogo Omar Khokhar explicó a través del portal de OSF HealthCare que remojar las semillas antes es clave para que se expandan fuera del cuerpo y no dentro.

Vaso de agua de limón con chaya y chía, decorado con rodajas de limón y hojas verdes frescas. Bebida saludable y refrescante. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los fenoles e isoflavonas de la chía protegen las células beta del páncreas contra la inflamación, de acuerdo con Avance y Perspectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación estándar es una o dos cucharadas en 250 a 300 mililitros de agua con jugo de limón, en reposo mínimo 15 minutos.

El limón suma ácido cítrico y vitamina C, que estimulan levemente las secreciones gástricas.

La hidratación matutina reactiva el complejo motor migratorio intestinal —el mecanismo que barre residuos del estómago hacia el intestino delgado—, según una revisión científica publicada en el portal médico PubMed.

Un frasco de vidrio con semillas de chía y agua, una cuchara de metal y dos tazones con semillas de chía secas en una superficie de madera.
La chía es una semilla originaria de México y Guatemala con registros de consumo desde el año 3500 a.C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernández Pérez y Paredes López recomiendan un consumo de 15 a 25 gramos diarios para aprovechar las propiedades nutracéuticas de la semilla.

Esa cantidad se vincula en su artículo con estudios que atribuyen a la chía efectos sobre la glucosa sanguínea, la inflamación y el perfil de lípidos.

Quiénes deben tener precaución antes de adoptarla

Khokhar advierte que personas con enfermedades gastrointestinales previas, historial de obstrucción intestinal o problemas de deglución deben consultar a un médico antes de incorporarla a su dieta diaria.

Agrega que sumar demasiada fibra de golpe puede causar dolor estomacal, gases, diarrea o inflamación abdominal.

Limones verdes con hojas, flores blancas y gotas de rocío llenan una caja de madera, destacando un limón partido, con cítricos difuminados de fondo.
El limón aporta ácido cítrico y vitamina C, que estimulan levemente las secreciones gástricas, según OSF HealthCare. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a esto el médico especialista recomienda comenzar con media dosis para quienes no están habituados a consumirla.

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