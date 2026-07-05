México

Capturan a seis presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con armamento de uso del Ejército Mexicano

Los detenidos tenían fusiles AK-47, ametralladoras y otras armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano

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Detenidos Cártel de Chiapas y Guatemala
Foto: SSP Chiapas

Seis personas —cinco hombres y una mujer— fueron detenidas en el municipio de Jiquipilas, en Chiapas, con armamento de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como narcóticos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que los detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), el cual mantiene una pugna principalmente en la región fronteriza del estado con Guatemala con el Cártel de Sinaloa.

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El arresto se produjo tras una denuncia anónima recibida por el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, que derivó en la intervención de unidades en patrullaje sobre la calle Los Pinos de la colonia Santa Cruz.

Armamento y droga asegurados

Al inspeccionar el vehículo Mercedes Benz blanco, sin placas y con vidrios polarizados en el que se trasladaban los seis detenidos, las autoridades aseguraron 13 fusiles automáticos AK-47 de distintas marcas —Century Arms y Sporter Pioneer—, todos calibre 7.62x39, junto con sus respectivos cargadores abastecidos. También se decomisó una ametralladora marca Browning calibre .308 con una cinta de 100 cartuchos útiles.

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Detenidos en Chiapas
Foto: SSP Chiapas

Además del armamento, se localizaron 95 bolsitas de plástico con material sólido granulado de color blanco con características propias del cristal, así como una motocicleta marca Vento de color rojo. Tanto el Mercedes Benz como la motocicleta carecían de reporte de robo.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos fueron identificados como José “N”, Jacobo “N”, Ezequía “N”, Gerardo “N” y Rosalba “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con todos los indicios asegurados.

Otros dos presuntos integrantes fueron arrestados en abril pasado

Dos hombres, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala, fueron detenidos el pasado 9 de abril en el municipio de Jiquipilas con un arma tipo mini Draco, droga, celulares y motocicletas.

Además, las autoridades aseguraron dos motocicletas de la marca Italika. Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo
Además, las autoridades aseguraron dos motocicletas de la marca Italika. Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Su arresto se llevó a cabo durante una revisión preventiva durante recorridos de vigilancia en la colonia Miguel Hidalgo, lo que permitió asegurar un mini Draco calibre 7.62x39 mm, tres cargadores y 42 bolsitas de nylon con polvo granulado identificado como cristal o metanfetamina, así como dos teléfonos celulares y dos motocicletas de las marcas Italika y Bajaj Pulsar.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que los dos hombres, identificados como Benito “N” y Luis “N”, manifestaron pertenecer al grupo criminal conocido como Cártel de Chiapas y Guatemala.

El operativo fue encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica.

“El Espíritu”, jefe de plaza del CCyG fue detenido en febrero

Cae "El Espíritu", jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala
Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Entre los golpes recientes al CCyG está la captura de Hugo “N”, alias “El Espíritu”, realizada el pasado 5 de febrero durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado en Ocozocoautla, donde fue ubicado junto a otros tres hombres.

A “El Espíritu” las autoridades le atribuyen el liderazgo regional en Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores. Además, era identificado como objetivo a nivel nacional al ser ubicado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Su arresto se llevó a cabo luego de que los cuatro sujetos intentaron secuestrar a un grupo de personas a bordo de la unidad que conducían, lo que fue frustrado por las autoridades.

Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos”, es identificado como líder del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) en la región de Chiapas, quien mantiene una alianza con el CJNG.

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