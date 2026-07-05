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¿Alejandro Speitzer prepotente? Circula video de fallida entrevista al actor

Un video que circula en redes sociales desata la conversación tras fallida entrevista

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16/01/2021 ALEJANDRO SPEITZER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
16/01/2021 ALEJANDRO SPEITZER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El nombre del actor, Alejandro Speitzer, comenzó a colocarse en redes sociales luego de que circulara un video de una entrevista fallida con una creadora de contenido extranjera.

El clip generó opiniones dividas desde un inicio ya que algunos consideran la fallida entrevista como un malentendió una vez que se dio a conocer el contexto. Sin embargo otros usuarios de redes sociales critican la actitud del actor durante el video.

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¿Qué pasó entre Alejando Speitzer y la creadora de contenido?

El video muestra a la creadora de contenido extranjera, conocida como Mei, acercándose al actor y preguntando si podría tener una entrevista con él.

Después de pensarlo por un momento el actor contesto que sí, invitando a la creadora de contenido a seguirlo para realizar la entrevista.

En el video se logra escuchar a Alejandro mencionar “¿Una entrevista? Sí, vamos caminando".

Sin embargo, en el video se logra escuchar una persona, aparentemente del equipo de Alejandro, la cuál los interrumpió, frenando así cualquier posibilidad de una entrevista.

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¿Qué opinó la creadora de contenido al respecto?

La joven dejo claro que Alejandro en ningún momento se comporto grosero o preponte con ella, todo lo contrario, el actor estaba en la total de disposición para realizar la entrevista.

Sin embargo, él estaba muy ocupado, por lo que su agenda fue la culpable de que la entrevista no se pudiera llevar a cabo.

La creadora de contenido mencionó “No logré hacer la entrevista, él estaba muy ocupado. Fue muy gentil y amable, infelizmente no logré tener la entrevista”

El video muestra a la creadora de contenido extranjera, conocida como Mei, acercándose al actor, Alejandro Speitzer y preguntando si podría tener una entrevista con él. (Video: Instagram/mei_schrr)

En busca de una nueva oportunidad

La creadora de contenido pidió en redes sociales la ayuda de todos su seguidores para etiquetarlo y así poder tener la entrevista.

“Por favor, ayúdenme a etiquetarlo para que yo tenga una entrevista con él”, mencionó.

Tras este encuentro sus seguidores continúan etiquetando a Alejandro, esperando la respuesta positiva del actor.

¿Qué opinan en redes sociales sobre el actor?

A pesar de que en un inicio las reacciones fueron divididas, los mensajes de apoyo para ambos continúan.

“Él es un actor y persona maravillosa... Espero puedas concretarla pronto, saludos”, mencionaron usuarios en la publicación de la creadora de contenido.

El encuentro entre Alejandro Speitzer y la creadora de contenido Mei dejó en evidencia cómo una situación breve puede encender el debate en redes sociales y afectar la percepción pública de los protagonistas.

Mientras algunos usuarios criticaron la actitud del actor, otros defendieron su disposición y amabilidad, reforzada por el testimonio de Mei.

Este tipo de episodios muestra el peso de las redes sociales en la construcción de narrativas y reputaciones, así como la importancia del contexto al interpretar videos virales.

Las últimas apariciones del actor

Sus últimas apariciones publicas del actor han dado de que hablar, generando tendencia en redes sociales.

La última de ellas es la que lo relaciona con la reconocida cantante Kenia Os, este rumor surgió después de ser vistos en un evento de Adidas y posteriormente en un palco vip del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

A la lectura de esas imágenes se sumó la interacción en plataformas, Kenia Os y Speitzer se siguieron mutuamente en redes sociales hace poco, un detalle que algunos seguidores tomaron como señal de una relación que iría más allá de lo profesional.

Las celebridades fueron vistas disfrutando el partido México vs Sudáfrica (Reuters//Kenia Os)
Las celebridades fueron vistas disfrutando el partido México vs Sudáfrica (Reuters//Kenia Os)

Hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido nada, sin embargo los usuarios siguen pendientes a las interacciones entre ambos.

La viralización del intento de entrevista a Alejandro Speitzer, mantuvo la atención sobre el actor y los rumores que lo vinculan con la cantante Kenia Os.

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