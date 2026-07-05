Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota aparecen en esta composición que aviva los rumores sobre un posible romance entre ellos. (Instagram: Paola Rojas, Jorge Manuel Suárez Azcargota)

La periodista y conductora Paola Rojas puso fin a semanas de especulaciones sobre su vida sentimental al confirmar públicamente su relación con el empresario e influencer Jorge Manuel Suárez Azcargota, conocido en redes sociales como “El Tiburón del Bajío”.

Durante un encuentro con medios de comunicación, en el que estuvo acompañada por su nueva pareja, la conductora habló abiertamente sobre la etapa personal que atraviesa y reveló que Jorge ya forma parte de su entorno familiar más cercano.

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“Lo que nos vincula es muy hermoso. Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien y pues, qué bonito, ¿no? Poder caminar juntos y poder compartir todo. Sí, estamos muy contentos y muy emocionados”, expresó Paola Rojas en declaraciones recogidas por el programa Sale el Sol.

La confirmación llega después de varios meses de rumores alimentados por publicaciones compartidas durante un viaje a Puerto Vallarta, donde ambos fueron vistos juntos en distintos momentos. Las imágenes comenzaron a generar especulaciones luego de que el creador de contenido Pablo Chagra difundiera detalles sobre la presencia de la periodista en la inauguración de Domósfera.

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La periodista Paola Rojas atiende a la prensa junto a Jorge Manuel Suárez Azcargota, tras la confirmación de su relación. (Instagram: Sale el Sol)

Posteriormente, Jorge Manuel Suárez Azcargota compartió en redes sociales contenido que llamó la atención de los seguidores de la conductora. Entre las publicaciones destacó una imagen en la que se observaban los pies de ambos, así como un video acompañado del mensaje: “Bendito México, bendito sea este lunes y…”, en el que aparecía Paola Rojas dándole un beso en la mejilla.

¿Quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, la nueva pareja de Paola Rojas?

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario originario de Jalisco y creador de contenido especializado en temas de liderazgo, emprendimiento, desarrollo económico y crecimiento personal. En plataformas digitales es ampliamente conocido como “El Tiburón del Bajío”, donde ha construido una comunidad interesada en negocios, libre mercado y motivación profesional.

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Además de su actividad empresarial, ha participado en proyectos de comunicación, conferencias y campañas relacionadas con el ámbito económico y el desarrollo profesional, lo que ha contribuido al crecimiento de su presencia pública en los últimos años.

Paola Rojas posa sonriente junto a Jorge Manuel Suárez Azcargota y amigos, desatando especulaciones sobre un posible romance tras la difusión de estas imágenes. (Instagram: Paola Rojas)

La confirmación de este nuevo romance ocurre meses después de que Paola Rojas anunciara el fin de su relación con el arquitecto argentino Marcelo Imposti, con quien sostuvo un noviazgo durante varios años.

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En enero pasado, la periodista explicó que atravesaba una etapa enfocada en su bienestar emocional y crecimiento personal. En ese momento, también descartó la posibilidad de volver a contraer matrimonio.

“No, para qué me caso, ya me casé una vez, yo ya me multipliqué, eso ya”, declaró entonces al ser cuestionada sobre la posibilidad de llegar nuevamente al altar.

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Ahora, con la confirmación de su relación con Jorge Manuel Suárez Azcargota, Paola Rojas deja atrás los rumores y hace pública una nueva etapa sentimental que, según sus propias palabras, vive con felicidad y entusiasmo.