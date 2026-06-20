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¿Reparación o símbolo? Lo que México ganaría si España se disculpa por la Conquista

De acuerdo con la IBERO los vínculos históricos, económicos, culturales y familiares de los dos países superan cualquier diferencia política momentánea

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Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España
Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España

La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España abre la puerta a una renovación de la relación estratégica entre ambos países. Así lo considera la Dra. Erika Ruiz Sandoval, gestora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quien recalca que los lazos entre ambas naciones nunca debieron verse mermados por motivos ideológicos ni por disputas ancladas al pasado.

Durante una conversación con Prensa IBERO, la académica manifestó que el distanciamiento, impulsado por la administración anterior, respondió a una narrativa política que demandaba una disculpa por la Conquista. Esta postura resultó poco útil para los intereses nacionales y no aportó beneficios tangibles para la sociedad mexicana.

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La especialista aseguró que los vínculos históricos, económicos, culturales y familiares de los dos países superan cualquier diferencia política momentánea. “Somos el resultado de un proceso de mestizaje; negar una de nuestras raíces implica negar una parte fundamental de nuestra identidad”,

El peso de la historia entre México y España

Uno de los desafíos que enfrenta México, es la manera en que la historia nacional es enseñada. Existe una tendencia a presentar los hechos desde una óptica simplificada, en la que los pueblos indígenas aparecen únicamente como víctimas, mientras que los españoles son mostrados como villanos. Para la experta, esta interpretación fomenta conflictos de identidad que dificultan la comprensión de la mexicanidad.

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“La Conquista ocurrió hace más de 500 años y no podemos seguir explicando nuestros problemas actuales a partir de ese episodio. México nació de la mezcla de dos raíces y mientras no asumamos con claridad quiénes somos, será muy difícil proyectarnos con fuerza en el mundo”, afirmó.

Además, su vinculo se encuentra marcada por la historia compartida, reflejándose en los intercambios económicos y educativos que han beneficiado a miles de personas. España es uno de los principales socios económicos de México en Europa, con presencia relevante en sectores como la banca, telecomunicaciones, energía, turismo y educación.

En este sentido, la relación bilateral ha propiciado oportunidades de inversión y desarrollo profesional, además de permitir el acceso a programas de intercambio académico de gran valor para el estudiantado y la comunidad profesional mexicana.

Dos figuras de mujer y hombre se dan la mano sobre un puente. A la izquierda, la bandera de México y el Ángel de la Independencia. A la derecha, la bandera de España y la Puerta de Alcalá.
Una ilustración conceptual muestra a Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI estrechando manos sobre un puente que une las banderas de México y España, con monumentos emblemáticos de ambos países al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a la pregunta sobre el impacto de una posible disculpa oficial por parte de España, la académica señaló que es necesario enfocarse en el diálogo actual y no en los hechos del pasado.

“Lo importante es preguntarnos qué ganaría México si España pidiera perdón. ¿Tendríamos menos pobreza, menos desigualdad o más desarrollo? La respuesta es no. Lo que realmente necesitamos es construir mejores oportunidades para el presente y el futuro”, afirmó.

Perspectivas de futuro y cooperación internacional

La especialista destacó que el avance reciente del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea representa una oportunidad para diversificar las relaciones económicas mexicanas, especialmente en un momento de incertidumbre en el vínculo con Estados Unidos.

En este contexto, España puede desempeñar un papel crucial como puente hacia Europa, facilitando el acceso a mercados y colaboraciones en temas clave como la transición energética, la digitalización y la cooperación tecnológica.

La política exterior debe orientarse con una visión a largo plazo, evitando decisiones motivadas por beneficios políticos temporales. Las determinaciones actuales tendrán un impacto duradero en las generaciones venideras.

En su análisis, la Dra. Ruiz Sandoval rechazó la idea de que el restablecimiento de las conversaciones entre México y España marque el inicio de una etapa completamente nueva. Más bien, es un retorno a la normalidad después de años de tensiones innecesarias.

“No estamos frente a una nueva relación, sino ante la posibilidad de recuperar una relación que nunca debió romperse. Los vínculos entre mexicanos y españoles siguieron existiendo pese a las diferencias entre gobiernos. Lo que corresponde ahora es aprovechar esa cercanía para construir más oportunidades, no para seguir alimentando heridas del pasado”, concluyó.

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