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México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT

El Mundial 2026 y las políticas migratorias de Donald Trump colocan a México como refugio turístico para Latinoamérica, Canadá y el mundo

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La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la meta para su sexenio, que termina en 2030, es “muy ambiciosa”, cuando el país aparece en el sexto puesto detrás de Francia y España. (Infoabe-Itzallana)
La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la meta para su sexenio, que termina en 2030, es “muy ambiciosa”, cuando el país aparece en el sexto puesto detrás de Francia y España. (Infoabe-Itzallana)

México busca escalar posiciones en el ranking mundial de turismo y entrar al top 5 de países más visitados, según información difundida por el diario The New York Times. Actualmente el listado lo encabezan Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía, mientras que México ocupa el sexto lugar.

De acuerdo con el reporte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy ambicioso” el objetivo planteado para su sexenio, que concluye en 2030. El torneo, el más grande en la historia con 104 partidos y 48 selecciones, es organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, y la final mexicana se disputará este domingo entre la selección local e Inglaterra en la Ciudad de México.

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Según cifras citadas por el medio estadounidense, autoridades mexicanas estimaron antes del torneo la llegada de 5.5 millones de visitantes durante las seis semanas de competencia, aunque algunos analistas han cuestionado esas proyecciones.

El diario estadounidense informa que el país ocupa el sexto lugar entre los más visitados, detrás de Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía, y que el plan apunta a subir posiciones en esta década. EFE/ Tomás Pérez
El diario estadounidense informa que el país ocupa el sexto lugar entre los más visitados, detrás de Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía, y que el plan apunta a subir posiciones en esta década. EFE/ Tomás Pérez

El “efecto Trump” en las cifras turísticas

El reportaje señala que las políticas migratorias más estrictas de la administración de Donald Trump —con nuevas tarifas, obstáculos para visas y, en algunos casos, fianzas de hasta 15,000 dólares— habrían derivado en una caída de aproximadamente 6% en los viajes hacia Estados Unidos el año pasado, equivalente a la pérdida de cuatro millones de visitantes extranjeros.

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En contraste, México recibió el año pasado un récord de 48 millones de turistas que pernoctaron en el país, un incremento del 6% respecto al año previo. La funcionaria Gabriela Cuevas, representante del Mundial para el gobierno mexicano, afirmó que “México mantiene su posición de ser un país amigable con el mundo”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó un aumento del 9% en visitantes canadienses, a quienes atribuyó una postura de distanciamiento hacia Estados Unidos en el contexto de las tensiones con la administración Trump. Según el reporte, la ruta Toronto-Cancún superó por primera vez a Dallas-Cancún como la conexión internacional más transitada hacia México.

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Colombia y otros mercados latinoamericanos, en la mira

El gobierno mexicano también habría simplificado el ingreso para ciudadanos colombianos, uno de sus mercados turísticos más importantes, reduciendo la tasa de rechazo de solicitudes de 8% a 2%, de acuerdo con declaraciones de Rodríguez Zamora recogidas por el Times.

Testimonios de turistas citados en el reportaje —como los de visitantes colombianos y un ciudadano tunecino residente en Canadá— coinciden en que prefirieron viajar a México ante la percepción de mayores obstáculos migratorios para ingresar a Estados Unidos.

Voces críticas sobre la sostenibilidad del impulso

No todas las voces comparten el optimismo oficial. Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo y miembro de un partido de oposición, consideró que el Mundial representa una oportunidad “extraordinaria” pero de carácter único, y advirtió que México necesitaría atraer 12 millones de visitantes adicionales al año para desplazar a Italia o Turquía del quinto lugar.

El tema de la seguridad también fue mencionado en el reportaje como un factor que el gobierno buscaría seguir atendiendo, luego de que un repunte de violencia vinculado al crimen organizado afectara momentáneamente la percepción turística a inicios de año.

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