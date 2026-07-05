Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su triunfo en la etapa 2 del Tour de Francia 2026

El ciclista azteca tuvo varias complicaciones a lo largo del torneo, pero ha logrado recuperarse en las últimas fechas. (TW UAE Team Emirates)

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia 2026, al imponerse en el ascenso final hacia Montjuïc, en Barcelona, por delante de su compañero de equipo y vigente campeón del mundo, Tadej Pogačar. Tras el resultado, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales, en el que escribió: “Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”.

@Claudiashein

Un triunfo histórico para el ciclismo mexicano

Con este resultado, Del Toro se convirtió en el segundo ciclista mexicano en la historia en ganar una etapa del Tour de Francia, hazaña que solo había logrado Raúl Alcalá, con sus victorias en 1989 y 1990. La última vez que México celebró un triunfo parcial en la “Ronda Gala” fue hace 36 años.

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La etapa se disputó entre Tarragona y Barcelona, con un recorrido de 182 kilómetros y cierre en el circuito de Montjuïc. De acuerdo con reportes de la organización del Tour, el UAE Team Emirates-XRG controló buena parte de la carrera, y en la subida final Del Toro respondió a los ataques de los favoritos para sellar la victoria.

Así se dio el 1-2 del UAE Team Emirates

Según la clasificación oficial de la etapa, el podio quedó de la siguiente manera:

1° Isaac del Toro (México/UAE Team Emirates-XRG)

2° Tadej Pogačar (Eslovenia/UAE Team Emirates-XRG)

3° Remco Evenepoel (Bélgica/Red Bull-Bora)

Pogačar, quien trabajó para la estrategia de su equipo, permitió que el mexicano cruzara primero la meta, en un gesto que medios como La Jornada describieron como parte de la táctica colectiva del UAE. El danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo de líder general.

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Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 Fans of UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro react during stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes

Del Toro suma el liderato de la clasificación de jóvenes

Con el resultado, Del Toro también le arrebató la camiseta blanca de la clasificación de los jóvenes a Juan Ayuso y se colocó, además, al frente de la clasificación por puntos. En la tabla general, el bajacaliforniano se ubica en el cuarto lugar, a 16 segundos del líder.

De acuerdo con declaraciones del propio ciclista recogidas por medios especializados, Del Toro expresó su emoción tras la meta: “No puedo creerlo, esto lo significa todo para mí”, y añadió que se siente “un privilegiado” de formar parte del equipo.

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Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates winning stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes

No es la primera felicitación de la presidenta

Cabe destacar que no es la primera vez que la mandataria reconoce públicamente los logros del ciclista de Ensenada. Sheinbaum ya lo había felicitado anteriormente por su segundo lugar en el Giro de Italia 2025, así como por su triunfo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

El Tour de Francia 2026 continuará este lunes con la etapa 3, entre Granollers y Les Angles, en la que Del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación general.

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La mandataria reconoce de nuevo al corredor de Ensenada, a quien ya había destacado por el segundo lugar en el Giro de Italia 2025 y por el triunfo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. (@Claudiashein)