México

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su triunfo en la etapa 2 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano conquistó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia 2026, al imponerse en el ascenso final hacia Montjuïc

Guardar
Google icon
El ciclista azteca tuvo varias complicaciones a lo largo del torneo, pero ha logrado recuperarse en las últimas fechas.
El ciclista azteca tuvo varias complicaciones a lo largo del torneo, pero ha logrado recuperarse en las últimas fechas. (TW UAE Team Emirates)

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia 2026, al imponerse en el ascenso final hacia Montjuïc, en Barcelona, por delante de su compañero de equipo y vigente campeón del mundo, Tadej Pogačar. Tras el resultado, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales, en el que escribió: “Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”.

@Claudiashein
@Claudiashein

Un triunfo histórico para el ciclismo mexicano

Con este resultado, Del Toro se convirtió en el segundo ciclista mexicano en la historia en ganar una etapa del Tour de Francia, hazaña que solo había logrado Raúl Alcalá, con sus victorias en 1989 y 1990. La última vez que México celebró un triunfo parcial en la “Ronda Gala” fue hace 36 años.

PUBLICIDAD

La etapa se disputó entre Tarragona y Barcelona, con un recorrido de 182 kilómetros y cierre en el circuito de Montjuïc. De acuerdo con reportes de la organización del Tour, el UAE Team Emirates-XRG controló buena parte de la carrera, y en la subida final Del Toro respondió a los ataques de los favoritos para sellar la victoria.

Así se dio el 1-2 del UAE Team Emirates

Según la clasificación oficial de la etapa, el podio quedó de la siguiente manera:

  • 1° Isaac del Toro (México/UAE Team Emirates-XRG)
  • 2° Tadej Pogačar (Eslovenia/UAE Team Emirates-XRG)
  • 3° Remco Evenepoel (Bélgica/Red Bull-Bora)

Pogačar, quien trabajó para la estrategia de su equipo, permitió que el mexicano cruzara primero la meta, en un gesto que medios como La Jornada describieron como parte de la táctica colectiva del UAE. El danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo de líder general.

PUBLICIDAD

Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 Fans of UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro react during stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 Fans of UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro react during stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes

Del Toro suma el liderato de la clasificación de jóvenes

Con el resultado, Del Toro también le arrebató la camiseta blanca de la clasificación de los jóvenes a Juan Ayuso y se colocó, además, al frente de la clasificación por puntos. En la tabla general, el bajacaliforniano se ubica en el cuarto lugar, a 16 segundos del líder.

De acuerdo con declaraciones del propio ciclista recogidas por medios especializados, Del Toro expresó su emoción tras la meta: “No puedo creerlo, esto lo significa todo para mí”, y añadió que se siente “un privilegiado” de formar parte del equipo.

Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates winning stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates winning stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes

No es la primera felicitación de la presidenta

Cabe destacar que no es la primera vez que la mandataria reconoce públicamente los logros del ciclista de Ensenada. Sheinbaum ya lo había felicitado anteriormente por su segundo lugar en el Giro de Italia 2025, así como por su triunfo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

El Tour de Francia 2026 continuará este lunes con la etapa 3, entre Granollers y Les Angles, en la que Del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación general.

La mandataria reconoce de nuevo al corredor de Ensenada, a quien ya había destacado por el segundo lugar en el Giro de Italia 2025 y por el triunfo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. (@Claudiashein)
La mandataria reconoce de nuevo al corredor de Ensenada, a quien ya había destacado por el segundo lugar en el Giro de Italia 2025 y por el triunfo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. (@Claudiashein)

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumIsaac Del Torociclismo mexicanoTour de FranciaTour de FranceCiclismo de rutamexico-deportesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nachos con queso, carne y frijoles: el snack perfecto para disfrutar partidos y reuniones familiares

Una preparación crujiente y abundante que se ha convertido en favorita para acompañar momentos de convivencia y eventos deportivos

Nachos con queso, carne y frijoles: el snack perfecto para disfrutar partidos y reuniones familiares

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: “México es un rival de respeto”, afición inglesa reconoce el desempeño del Tri

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: “México es un rival de respeto”, afición inglesa reconoce el desempeño del Tri

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Creció junto a 13 hermanos, fue agricultor y ganadero y después se convirtió en objetivo de alto nivel, igual que él, su hijo también fue detenido y puesto en libertad

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

El ataque armado también culminó con la detención de tres agresores, uno extranjero, y diez abatidos

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

Capturan a seis presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con armamento de uso del Ejército Mexicano

Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

ENTRETENIMIENTO

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Así fue el polémico plan del Maestro Shifu: se infiltró como reportero para despertar a la selección de Inglaterra previo al partido contra México

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

¿Alejandro Speitzer prepotente? Circula video de fallida entrevista al actor

Estas son las colaboraciones más importantes entre artistas ingleses y mexicanos

DEPORTES

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Isaac Del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026: gana la etapa 2 y devuelve a México a la cima tras 37 años

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT

“Nos atrevimos a creer”: el emotivo mensaje de la Selección Mexicana antes del duelo contra Inglaterra

México vs temporada de influenza: el contraste epidemiológico que rodea al Mundial 2026, según la OPS