Así fue el polémico plan del Maestro Shifu: se infiltró como reportero para despertar a la selección de Inglaterra previo al partido contra México

(TikTok)

La previa del encuentro entre México e Inglaterra tuvo un episodio que rápidamente dio la vuelta a las redes sociales e incluso trascendió a medios británicos. El streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, realizó una transmisión en vivo a través de Twitch en la que, inicialmente, se hizo pasar por reportero para poder acercarse al hotel JW Marriott, donde se hospeda la selección inglesa.

Una vez en el lugar, el creador de contenido reunió a un grupo de seguidores, además de llevar una banda y pirotecnia para realizar una serenata y generar ruido en el exterior del inmueble, a pocas horas del partido frente a México. La escena quedó registrada durante la transmisión y posteriormente comenzó a viralizarse en distintas plataformas.

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Conforme aumentó la concentración de personas y el uso de fuegos artificiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para controlar la situación. El operativo incluyó el resguardo de la zona y restricciones de acceso en los alrededores del hotel.

La transmisión comenzó como una supuesta cobertura

Un hombre, identificado como El Maestro Shifu, afuera del hotel donde se concentra la selección de Inglaterra. (TikTok)

En el “en vivo” mostró al Maestro Shifu presentándose como si estuviera realizando una cobertura informativa desde las inmediaciones del hotel de concentración de Inglaterra, estrategia que le permitió permanecer cerca del inmueble antes de que comenzara la serenata.

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Minutos después quedó al descubierto el verdadero propósito de la transmisión, cuando comenzaron a llegar los seguidores convocados por el streamer, junto con la banda y la pirotecnia que habían sido organizadas para hacer ruido en el exterior del hotel.

El ambiente se transformó rápidamente en una concentración con música, cánticos y fuegos artificiales, mientras personal de seguridad permanecía resguardando los accesos al inmueble donde descansaba el conjunto inglés.

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La SSC intervino tras el alboroto

Este video documenta la visita al hotel donde se hospeda la delegación de Inglaterra.

La presencia de decenas de personas y el uso de pirotecnia provocaron la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementaron un operativo para controlar la situación en los alrededores del JW Marriott.

Durante la intervención, la zona fue acordonada y el acceso quedó restringido para evitar que más personas se acercaran al hotel, mientras continuaba el despliegue de seguridad.

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Las imágenes difundidas muestran la presencia de policías y personal de seguridad durante el operativo realizado en la madrugada previa al encuentro entre México e Inglaterra.

Las redes sociales ya reaccionan mientras se acerca el México vs Inglaterra

Este video documenta la visita al hotel donde se hospeda la delegación de Inglaterra. (TikTok)

A pocas horas del silbatazo inicial, los videos de la transmisión de Maestro Shifu ya se hicieron virales en distintas plataformas y comenzaron a generar una ola de reacciones. Entre los miles de comentarios que circulan en redes sociales, varios usuarios critican la forma en que se desarrolló la serenata y consideran que este tipo de acciones proyectan una imagen negativa de los aficionados mexicanos durante un evento de talla mundial. El episodio también fue retomado por medios de comunicación en Inglaterra, lo que amplificó su alcance fuera del país.

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Aunque otros internautas defendieron la acción como parte del folclore futbolero, una parte importante de las publicaciones cuestiona que el streamer organizara la llegada de la banda, la pirotecnia y los seguidores frente al hotel de concentración de Inglaterra, situación que derivó en la intervención de seguridad. En varias plataformas incluso ya comenzaron a “funar” al creador de contenido por considerar que el incidente perjudica la imagen de la afición mexicana.

Mientras la polémica sigue creciendo en internet, la atención también está puesta en la cancha. La Selección Mexicana enfrentará este domingo 5 de julio a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor buscará un lugar en los cuartos de final.

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