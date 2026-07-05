México

Nachos con queso, carne y frijoles: el snack perfecto para disfrutar partidos y reuniones familiares

Una preparación crujiente y abundante que se ha convertido en favorita para acompañar momentos de convivencia y eventos deportivos

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Plato de totopos con salsa de queso, carne picada, frijoles negros, rodajas de jalapeño, guacamole, crema agria, salsa de tomate y cebolla.
Los nachos con queso, carne y frijoles se consolidan como una botana popular para reuniones en casa durante transmisiones deportivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nachos con queso, carne y frijoles se han consolidado como uno de los bocadillos más populares para reuniones en casa, especialmente durante transmisiones deportivas. Su combinación de texturas y sabores los convierte en una opción práctica y compartida que se adapta a distintos gustos.

Este platillo destaca por su versatilidad, ya que puede prepararse con ingredientes sencillos y ajustarse según la ocasión. Su base crujiente, acompañada de ingredientes calientes y cremosos, crea un equilibrio que lo hace atractivo para distintos públicos.

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Además, su preparación rápida lo vuelve ideal para reuniones improvisadas, donde el objetivo principal es convivir sin complicaciones en la cocina.

Ingredientes y preparación de los nachos con queso, carne y frijoles

Plato grande de nachos con queso, carne, frijoles, jalapeños, crema agria, cilantro. Cuencos con salsa y guacamole. Platos y cubiertos.
La receta de nachos destaca por su versatilidad, ya que se ajusta con ingredientes sencillos según la ocasión y los gustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Totopos de maíz
  • 300 g de carne molida
  • 1 taza de frijoles refritos
  • 2 tazas de queso amarillo o queso para derretir
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 tomate picado
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Aceite para cocinar
  • Jalapeños en rodajas (opcional)
  • Crema o guacamole para acompañar (opcional)

Preparación:

  • Calentar un sartén con un poco de aceite.
  • Sofreír la cebolla y el ajo hasta que cambien de color.
  • Agregar la carne molida y cocinar hasta que esté bien dorada.
  • Incorporar sal y pimienta al gusto.
  • Añadir el tomate picado y mezclar.
  • Calentar los frijoles refritos en una olla aparte.
  • Colocar los totopos en un plato amplio o bandeja resistente al calor.
  • Distribuir la carne cocida sobre los totopos.
  • Agregar los frijoles calientes encima.
  • Cubrir con el queso para derretir.
  • Llevar al horno o microondas hasta que el queso se funda.
  • Decorar con jalapeños, crema o guacamole al gusto.

La receta permite variaciones según la preferencia de cada persona, desde versiones más suaves hasta combinaciones con mayor intensidad de sabor. La clave está en mantener el equilibrio entre lo crujiente y lo cremoso.

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Un acompañante ideal para reuniones y partidos

Un plato grande de nachos con queso, carne, frijoles, jalapeños, vegetales y crema. Cuencos con guacamole y salsa. Manos con cucharas. TV con partido de fútbol.
La preparación rápida de los nachos con queso, carne y frijoles los vuelve una opción práctica para reuniones improvisadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este platillo se ha convertido en una opción recurrente durante eventos deportivos, ya que puede compartirse fácilmente entre varios comensales. Su presentación en una sola bandeja facilita su consumo en grupo, lo que lo hace práctico para ver partidos en familia o con amigos.

Durante encuentros como el México vs Inglaterra, este tipo de botana suele tener protagonismo en las mesas, ya que combina bien con bebidas frías y un ambiente de convivencia. Su preparación rápida permite que esté listo antes del inicio del partido.

Además, su sabor intenso y su textura variada lo convierten en un complemento perfecto para largas transmisiones deportivas, donde el entretenimiento y la comida se disfrutan al mismo tiempo.

Variaciones que lo convierten en un clásico adaptable

Plato con totopos de maíz, carne molida, salsa de queso, frijoles, rodajas de jalapeño, tomate picado, crema agria y hojas de cilantro.
Las variaciones de nachos incluyen salsas picantes, pollo deshebrado, pico de gallo o sustitutos vegetales, y también reducen el queso en versiones ligeras.v (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nachos con queso, carne y frijoles pueden transformarse fácilmente según el gusto de cada hogar. Algunas personas añaden salsas picantes para intensificar el sabor, mientras que otras prefieren incorporar ingredientes como pollo deshebrado o pico de gallo.

También es común encontrar versiones más ligeras que sustituyen la carne por opciones vegetales o reducen la cantidad de queso para equilibrar la preparación. Esto permite que el platillo se adapte a diferentes estilos de alimentación sin perder su esencia.

En cualquier versión, los nachos mantienen su popularidad como una botana ideal para compartir, especialmente en momentos donde la convivencia y el entretenimiento son el centro de la reunión.

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