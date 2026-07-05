Isaac Del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026: gana la etapa 2 y devuelve a México a la cima tras 37 años

Con este triunfo puso fin a una espera de 37 años para México desde la última victoria de Raúl Alcalá y se colocó cuarto en la clasificación general

El ciclista mexicano Isaac Del Toro escribió este domingo una de las páginas más importantes en la historia del deporte mexicano al conquistar la segunda etapa del Tour de Francia 2026, disputada sobre un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, con un espectacular desenlace en la subida a Montjuic.

El corredor del UAE Team Emirates, de apenas 23 años y originario de Ensenada, Baja California, cruzó la línea de meta por delante de su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que el belga Remco Evenepoel completó el podio de la jornada. El danés Jonas Vingegaard finalizó cuarto, resultado suficiente para conservar el maillot amarillo de líder de la clasificación general.

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La victoria tiene un significado especial para el ciclismo nacional, ya que Del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia en 37 años. El último en lograrlo había sido Raúl Alcalá, quien obtuvo dos triunfos parciales en las ediciones de 1989 y 1990.

El éxito cobra todavía mayor relevancia porque llegó en la primera participación del joven mexicano en la ronda francesa, considerada la competencia más prestigiosa del ciclismo internacional.

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Durante la etapa, Del Toro demostró carácter y capacidad de recuperación. A unos 60 kilómetros de la meta sufrió una avería mecánica que lo dejó rezagado cerca de dos minutos respecto al pelotón principal. Desde el automóvil del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar pidió a sus compañeros mantenerse atentos para ayudar al mexicano a regresar al grupo.

Isaac Del Toro celebra su histórica victoria en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con la que devolvió a México a lo más alto de la ronda gala tras 37 años

Con el respaldo de su equipo, Del Toro logró recortar la diferencia antes del primer ascenso a Montjuic y volvió a colocarse entre los favoritos cuando restaban aproximadamente 30 kilómetros para el final.

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En los últimos 20 kilómetros, el mexicano asumió un papel protagonista al frente de la escuadra emiratí, mientras Pogacar permanecía a su rueda, estrategia que se mantuvo hasta el desenlace.

Fue en el ascenso definitivo, a menos de cinco kilómetros de la meta, cuando Del Toro lanzó el ataque decisivo. Pogacar respondió al movimiento, pero en los metros finales permitió que su compañero cruzara primero la línea de llegada. Ambos celebraron el resultado con un abrazo tras completar el recorrido.

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Un triunfo que emociona a México

Al término de la competencia, Isaac Del Toro no ocultó su emoción por conseguir el triunfo más importante de su joven carrera deportiva.

“Esto lo significa todo para mí, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura”, expresó el ciclista mexicano.

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El bajacaliforniano también dedicó unas palabras al momento deportivo que vive el país, al recordar que la Selección Mexicana disputaría horas después su partido de octavos de final de la Copa del Mundo ante Inglaterra.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño. No sabes lo que significa para mí y para mi país. Es algo increíble”, comentó. Del Toro agradeció además el respaldo recibido por parte de Tadej Pogacar durante toda la jornada y reconoció el gesto de permitirle quedarse con la victoria.

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Isaac Del Toro celebra su histórica victoria en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con la que devolvió a México a lo más alto de la ronda gala tras 37 años

Así queda la clasificación general

Después de la segunda etapa, Jonas Vingegaard conservó el liderato del Tour de Francia con seis segundos de ventaja sobre Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel ocupa el tercer puesto de la clasificación general, a 15 segundos del líder, mientras que Isaac Del Toro ascendió hasta la cuarta posición, apenas a 16 segundos del danés. El español Juan Ayuso completa el Top 5, a 19 segundos del primer lugar.

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Más allá de la clasificación, la victoria representa un momento histórico para el deporte mexicano. Isaac Del Toro no solo consiguió su primer triunfo en el Tour de Francia, sino que confirmó el enorme potencial que lo ha convertido en una de las principales figuras emergentes del ciclismo mundial.

Con apenas 23 años, el corredor del UAE Team Emirates ya inscribió su nombre junto al de Raúl Alcalá entre los únicos mexicanos que han conquistado una etapa de la carrera más importante del ciclismo internacional, un logro que fortalece las expectativas sobre su futuro en las Grandes Vueltas y consolida el crecimiento del ciclismo mexicano en la élite mundial.

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