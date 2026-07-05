México

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

El streamer mexicano provocó disturbios en las inmediaciones del hotel donde se concentraba la Selección de Inglaterra antes del partido contra México este domingo 5 de julio

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El streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, realizó una transmisión en vivo a través de Twitch en la que, inicialmente, se hizo pasar por reportero para poder acercarse al hotel JW Marriott, donde se hospeda la selección inglesa.

El streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, provocó disturbios en las inmediaciones del hotel JW Marriott, donde se concentraba la selección de Inglaterra antes del partido contra México este 5 de julio.

La transmisión en vivo del influencer, que fingió ser reportero para ingresar al área, derivó en la movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la restricción de accesos luego de que su equipo y seguidores organizaron una serenata con banda y pirotecnia.

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El episodio generó una ola de críticas en redes sociales y fue retomado por medios británicos.

El operativo de seguridad tras la serenata al equipo inglés

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al hotel JW Marriott durante la madrugada, después de que el ambiente se transformó en una concentración con música, cánticos y fuegos artificiales.

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El operativo incluyó acordonar la zona y restringir el acceso para evitar que más personas se acercaran al inmueble donde descansaba la selección inglesa.

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados (RS)
Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados (RS)

El despliegue de seguridad ocurrió a pocas horas del encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo, programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Videos y fotos difundidos en plataformas digitales muestran la presencia de policías y personal de seguridad resguardando los accesos tras el disturbio.

Quiénes forman el equipo del Maestro Shifu

El grupo que acompaña regularmente a Adriano Zendejas en sus transmisiones en vivo está integrado por varios creadores de contenido y colaboradores.

Entre los más activos destacan El Primo, quien además de ser su primo, participa en la logística y retos de los streams; Báez, amigo cercano y pieza clave en la dinámica del canal; Edwin Mendoza, influencer y colaborador en proyectos musicales y de entretenimiento; y Ramiro, responsable de la logística y seguridad durante eventos masivos.

Durante la transmisión en Twitch, el equipo acompañó al streamer en la organización de la serenata, el traslado de la banda y la manipulación de pirotecnia. La convocatoria de seguidores se realizó a través de redes sociales, lo que incrementó rápidamente la concentración de personas en las inmediaciones del hotel.

Estrategia y viralización del incidente

El Maestro Shifu inició la transmisión haciéndose pasar por reportero para acercarse al hotel, estrategia que le permitió permanecer cerca del inmueble antes de que comenzara la serenata. Minutos después, el verdadero propósito quedó al descubierto cuando llegaron los seguidores, la banda y la pirotecnia, generando ruido en el exterior y provocando la intervención de las autoridades.

Este video documenta la visita al hotel donde se hospeda la delegación de Inglaterra.

El episodio fue captado íntegramente en video, lo que facilitó su viralización en redes sociales y su difusión en medios internacionales.

Entre los miles de comentarios, varios usuarios criticaron la acción por proyectar una imagen negativa de los aficionados mexicanos durante un evento mundial. Otros internautas defendieron la serenata como parte del folclore futbolero, mientras que en distintas plataformas comenzó una campaña para “funar” al creador de contenido.

La reacción de las autoridades y el desenlace

A pesar de la movilización policial, ningún integrante del equipo de Maestro Shifu ni el propio streamer fueron arrestados, aunque circularon rumores sobre una posible detención debido a la magnitud del operativo y la viralización del incidente. Las autoridades solo restringieron el acceso y controlaron la situación para evitar mayores disturbios en la zona.

Los organizadores del evento y la seguridad del hotel mantuvieron el resguardo hasta la mañana del partido. El incidente se suma a una serie de polémicas recientes en las que influencers han convocado a multitudes en eventos públicos, generando riesgos para la seguridad y la logística de competiciones internacionales.

Quién es Adriano Zendejas, el ‘Maestro Shifu’

Adriano Zendejas, de 29 años, inició su carrera como actor infantil en telenovelas como “Marina” y “Juro que te amo”. Hermano de la actriz Samadhi Zendejas, consolidó su presencia en la televisión con participaciones en proyectos como “La fuerza del destino”, “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

En años recientes, Zendejas migró al entorno digital bajo el alias de ‘Maestro Shifu’, donde ha reunido casi dos millones de seguidores en Instagram y se ha posicionado como generador de contenido popular en TikTok. Su capacidad para convocar eventos multitudinarios y la integración de su equipo en dinámicas virales han convertido al streamer en una figura influyente entre jóvenes y aficionados al entretenimiento digital.

El episodio de la serenata al equipo inglés marca uno de los momentos de mayor exposición internacional para Zendejas y su equipo, en el contexto de un partido que reúne a la selección mexicana y al conjunto inglés en los octavos de final de la Copa del Mundo este 5 de julio.

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