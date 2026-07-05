“Nos atrevimos a creer”: el emotivo mensaje de la Selección Mexicana antes del duelo contra Inglaterra

Bajo la frase “Nos atrevimos a creer”, el representativo nacional sostuvo que México es la tierra de quienes nunca se rinden ni dejan de creer. (Crédito: X | @miseleccionmx)

A unas horas del partido frente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Nacional de México difundió un video con un mensaje dirigido a la afición en el que apeló a la unidad, el orgullo nacional y la convicción de que los grandes objetivos pueden alcanzarse cuando se cree en ellos.

Bajo la frase “Nos atrevimos a creer”, el representativo nacional sostuvo que México es la tierra de quienes nunca se rinden ni dejan de creer, y aseguró que ese espíritu ha acompañado al equipo durante su camino en la Copa del Mundo.

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A lo largo del video, la selección invita a jugadores y aficionados a afrontar el compromiso con la certeza de que “los mexicanos soñamos sin fronteras” y afirma que “con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay imposibles”. El mensaje también llama a dejarlo todo “dentro y fuera de la cancha” y a vivir el encuentro “como si no hubiera un mañana”, con la entrega del equipo sobre el terreno de juego y el respaldo de la afición desde cualquier lugar.

La publicación concluye con el lema “Somos México”, acompañado por la idea de que todo el país se mueve alrededor de la selección en uno de los compromisos más importantes del torneo.

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La selección mexicana se enfrentará a Inglaterra este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración: Jovani Pérez | Infobae México)

Un recorrido por los grandes logros de mexicanos

Además del mensaje futbolístico, el video intercala imágenes de algunos de los momentos más destacados protagonizados por mexicanos en diferentes disciplinas deportivas y artísticas para reforzar la idea de que los grandes resultados comienzan con la decisión de creer.

Javier Aguirre pide un partido “casi perfecto” ante Inglaterra para seguir en el Mundial

En la víspera del duelo de octavos de final, el director técnico de la selección mexicana, Javier “El Vasco” Aguirre, reconoció que Inglaterra será el rival más exigente que ha enfrentado México en la Copa del Mundo 2026 y aseguró que el Tricolor deberá firmar un partido “casi perfecto” para avanzar a la siguiente ronda.

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El entrenador destacó que la selección llega fortalecida tras encadenar cuatro victorias consecutivas y afirmó que el grupo ha construido una identidad basada tanto en el rendimiento dentro de la cancha como en la unión entre jugadores y afición. “Estamos hablando de un equipo Top en el mundo, entonces tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos”, señaló.

El Vasco anticipó que el cambió influirá en su estrategia, asegurando que hay que ganarle a quien sea y cuando sea. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

Aguirre también consideró que uno de los principales avances del proceso ha sido recuperar el sentido de pertenencia hacia la selección. “Hay una comunión con la afición y entre nosotros. Hemos encontrado una gran voluntad de trascender”, expresó el técnico, quien calificó el encuentro frente a Inglaterra como un momento especial en su trayectoria y aseguró que el equipo afrontará el desafío con la intención de mantener vivo el sueño mundialista.

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“El Vasco” también afirmó que el plantel es consciente del entusiasmo que ha generado su desempeño en el Mundial 2026, por lo que una de sus prioridades ha sido mantener al grupo enfocado de cara al encuentro contra Inglaterra.

“El grupo sabe dónde está y se da cuenta de la euforia y del optimismo que existe. Mi obligación es mantener el equilibrio cuando veo que la emoción se dispara”, señaló el entrenador.

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El respaldo de la afición ha acompañado al equipo tricolor durante toda la Copa del Mundo, con miles de seguidores presentes en las sedes mundialistas y millones más siguiendo los partidos desde distintos puntos del país. En ese contexto, el partido frente a Inglaterra pondrá a prueba al equipo mexicano en su intento por avanzar a los cuartos de final.