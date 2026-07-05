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Refrescante y viral: así es la bebida pepinada que todos quieren para el México vs Inglaterra

Un trago fresco con toque cítrico y salado que se ha convertido en favorito para acompañar eventos deportivos

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Vaso alto con bebida pepinada, rodaja de pepino, pajita, jarra, limas, tazón con snack, televisor que muestra partido México vs Inglaterra y follaje.
La bebida pepinada se populariza como opción refrescante para acompañar partidos de alta intensidad como el México vs Inglaterra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “bebida pepinada” se ha popularizado como una opción refrescante para acompañar partidos de alta intensidad, especialmente encuentros como el México vs Inglaterra. Su combinación de ingredientes frescos, sal y cítricos la convierte en un trago ligero y fácil de preparar en casa, ideal para compartir durante la transmisión del encuentro.

Este tipo de preparación destaca por su equilibrio entre lo ácido y lo salado, además de su capacidad para refrescar en momentos de tensión deportiva. Su base de pepino le da un sabor suave que contrasta con el limón y los condimentos, creando una mezcla muy utilizada en reuniones informales.

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Aunque existen variaciones, la versión más común mantiene una estructura sencilla que permite adaptarla al gusto personal. La clave está en el uso de ingredientes frescos y en el balance de sabores para lograr una bebida equilibrada.

Ingredientes y preparación de la bebida pepinada

Vaso con bebida verde, hielo, pajita, lima, pepino. Cuenco con rodajas de pepino y chile en polvo. Televisor muestra partido de fútbol en estadio.
La mezcla de pepino, sal y cítricos convierte a la bebida pepinada en un trago ligero y fácil de preparar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 pepino grande fresco
  • 2 limones
  • 1 litro de agua mineral
  • Sal al gusto
  • Hielo al gusto
  • Chile en polvo (opcional)
  • Rodajas de pepino para decorar
  • Rodajas de limón para decorar

Preparación:

  • Lavar y pelar parcialmente el pepino, conservando algunas tiras de cáscara para dar color.
  • Cortar el pepino en rodajas finas o licuarlo ligeramente si se busca una textura más integrada.
  • Exprimir los limones en un recipiente amplio.
  • Agregar el pepino al jugo de limón y mezclar.
  • Incorporar el agua mineral lentamente para conservar la efervescencia.
  • Añadir sal al gusto y mezclar hasta integrar.
  • Servir con hielo en vasos altos.
  • Decorar con rodajas de pepino y limón.
  • Opcionalmente, espolvorear chile en polvo en el borde del vaso.

La preparación puede ajustarse según la intensidad de sabor que se desee. Algunas versiones incluyen más limón para un perfil más ácido, mientras que otras aumentan la cantidad de pepino para suavizar el resultado.

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Un acompañante ideal para el ambiente del partido

Vaso con bebida verde, pepino, limón y menta. Tazón de chile, cuña de limón, medidor metálico. Mesa de madera. Televisor con partido de fútbol.
El balance entre lo ácido del limón y lo salado de los condimentos define el sabor de esta bebida pepinada para reuniones informales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bebida pepinada se ha convertido en una alternativa frecuente en reuniones donde el futbol es el centro de atención. Su frescura la hace especialmente adecuada para eventos prolongados, donde se busca una bebida ligera que acompañe botanas y conversación sin resultar pesada.

Durante partidos como el México vs Inglaterra, este tipo de preparaciones suelen ganar popularidad debido al ambiente de convivencia. Su bajo grado de complejidad permite que se prepare rápidamente antes del inicio del encuentro, convirtiéndola en una opción práctica para los aficionados.

Además, su versatilidad permite adaptarla a distintos gustos, desde versiones más simples hasta combinaciones con mayor intensidad de sabor. Esto la convierte en una bebida recurrente en reuniones deportivas informales.

Variaciones que elevan su sabor en reuniones deportivas

Un vaso de bebida con hielo y rodajas de pepino, un plato de totopos de maíz, dos banderas de México, un posavasos y un televisor con un partido de fútbol.
Entre las variaciones de la bebida pepinada destacan agregar piña o manzana, incorporar hierbabuena y escarchar el vaso con sal y chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen múltiples formas de personalizar la bebida pepinada sin alterar su esencia. Algunas personas agregan un toque de frutas como piña o manzana para darle un perfil más dulce, mientras que otras incorporan hierbas como hierbabuena para intensificar la sensación refrescante.

Otra variante común consiste en escarchar el vaso con sal y chile antes de servir, lo que potencia el contraste de sabores desde el primer sorbo. También es posible ajustar el nivel de gasificación utilizando más o menos agua mineral según la preferencia.

En cualquier versión, la bebida mantiene su esencia como un acompañante refrescante ideal para compartir durante encuentros deportivos, donde el ambiente festivo y la convivencia son parte central de la experiencia.

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