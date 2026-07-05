México

Estas son las colaboraciones más importantes entre artistas ingleses y mexicanos

Desde Dua Lipa hasta The Rolling Stones, estas son las colaboraciones más recordadas entre México e Inglaterra

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Cuatro fotos verticales con los rostros de Juan Gabriel, Elton John, Steven Tyler y Carlos Santana, cada uno mirando hacia arriba o al frente.
La conexión musical entre ambos países a dejado momentos memorables a lo largo de los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo partido de la Selección Mexicana ante la Selección Inglesa no solo ha desatado tensiones en la cancha, también ha dejado momentos memorables entre algunos artistas.

Los aficionados nacionales no han dejado de generar memes y comparaciones entre los países que se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026.

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La conexión musical entre ambos países a dejado momentos memorables a lo largo de los años, especialmente al unir dos géneros musicales como el pop y el rock.

Dua Lipa y Maná

El más reciente de ellos ocurrió durante la serie de conciertos que la famosa cantante Dua Lipa ofreció en la Ciudad de México.

Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros logró que una de las bandas más legendarias del rock en español como Maná y una de las artistas más influyentes de la actualidad como Dua Lipa compartieran escenario.

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Durante su segunda presentación el 2 de diciembre de 2025, la cantante británica interpreto su cover sorpresa junto al vocalista de Maná.

La británica invitó al mexicano a cantar juntos "Oye mi amor" (Ig/manaoficial)
La británica invitó al mexicano a cantar juntos "Oye mi amor" (Ig/manaoficial)

El Tri y The Rolling Stones

Una de las colaboraciones más icónicas entre artistas de ambos países ocurrió en febrero de 1998, cuando la banda mexicana El Tri abrió los conciertos de la legendaria banda The Rolling Stones.

Coincidentemente la colaboración entre estas legendarias bandas se dio en el mismo lugar que la de Dua Lipa con Maná.

En ese tiempo conocido como Foro Sol, hoy Estadio GNP Seguros, albergó las presentaciones de The Rolling Stones durante su gira Bridges to Babylon.

A pesar de no registrar una colaboración musical de estudio ambas bandas tuvieron una convivencia y un reconocimiento mutuo en el escenario, resaltando la admiración y respeto entre ambas agrupaciones.

Durante el concierto Mick Jagger agradeció el apoyo del público mexicano dirigiéndose a ellos en español.

Cinco músicos jóvenes con instrumentos en un escenario y un músico de edad avanzada con sombrero, guitarra y micrófono en una actuación.
The Rolling Stones y El Tri protagonizaron una de las colaboraciones más recordadas entre artistas de Inglaterra y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración fantasma entre Elton John y Juan Gabriel

Los rumores sobre una colaboración entre Elton John y Juan Gabriel surgieron a raíz de los exitosos discos de duetos “Los Dúo” de Juan Gabriel, lanzados por Universal Music en 2015.

El interés de la disquera era lograr que celebridades internacionales, entre ellas Elton John, participaran en una tercera entrega del proyecto.

Los rumores surgieron gracias a que diversos medios afirmaron que Universal Music se encontraba en negociaciones con el cantante británico, incluso se afirmaba que ya había un “Sí” por parte del artista.

Los rumores apuntaban a que la colaboración en la que Elton John iba a participar se basaba en una nueva versión para uno de los clásicos de Juan Gabriel.

También se mencionó la posibilidad de que otras estrellas internacionales como Paul McCartney y Aretha Franklin fueran invitadas al disco “Los Dúo 3” junto con Elton John.

Sin embargo, dichas colaboraciones solo se quedaron en rumores y no existe ninguna grabación oficial ni evidencia de que Elton John y Juan Gabriel hayan trabajado juntos.

El deseo de Universal Music de internacionalizar aún más el proyecto de duetos, pero Elton John negó cualquier colaboración real. La historia quedó como uno de los grandes “dimes y diretes” de la industria musical mexicana y británica, alimentando así estos rumores.

Elton John con traje dorado y gafas rojas en un escenario; Juan Gabriel cantando con micrófono en mano y traje oscuro.
La colaboración entre Juan Gabriel y Elton John jamás existió y no existe evidencia alguna de una grabación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muestras de amor a México

Otros artistas británicos como Paul McCartney y Morrissey han expresado su cariño hacía el país.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2017 cuando McCartney mandó mensajes de apoyo para los mexicanos tras los sismos registrados en Septiembre del mismo año.

Morrisey también es recordado por tener muestras de amor con sus fanáticos mexicanos, durante sus presentaciones en el Audotorio Nacional en 2018 el artista mencionó “Los amo México”.

Aunque no sean colaboraciones oficiales, las muestras de cariño de dichos artistas dejan en claro que la rivalidad entre México e Inglaterra se queda únicamente en la cancha.

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