Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

Una ilustración conceptual muestra la figura de El Mencho desvaneciéndose bajo el emblema del CJNG, rodeada de elementos que aluden a sus actividades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mucho antes de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya había sido dado por muerto en múltiples ocasiones.

Durante varios años, versiones sobre presuntos enfrentamientos, enfermedades renales e incluso supuestos fallecimientos en hospitales circularon tanto en medios de comunicación como en mensajes atribuidos a grupos rivales del crimen organizado. Ninguna de esas versiones pudo ser comprobada por las autoridades, pero todas contribuyeron a alimentar el misterio en torno al hombre que encabezó la expansión de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

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El bajo perfil que mantuvo durante gran parte de su liderazgo dificultó conocer su paradero y su verdadero estado de salud, situación que convirtió cualquier versión sobre su posible muerte en un tema de interés nacional e internacional.

Paradójicamente, aquellos rumores terminaron por hacerse realidad el 22 de febrero de 2026, cuando “El Mencho” murió durante una operación militar en México, poniendo fin a la carrera del hombre que durante más de una década encabezó el crecimiento del CJNG y se convirtió en uno de los criminales más buscados del continente.

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De policía municipal a fundador del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes nació en la región de Tierra Caliente, Michoacán, y, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, participaba en actividades relacionadas con el narcotráfico desde la década de 1990.

Durante años, el hermetismo en torno a "El Mencho" favoreció la difusión de rumores sobre su muerte y estado de salud. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

En 1994 fue condenado por una corte del Distrito Norte de California a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Tras recuperar su libertad regresó a México, donde trabajó como policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco.

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Poco tiempo después abandonó la corporación para integrarse al Cártel del Milenio, donde comenzó como integrante del grupo armado que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”.

Más adelante pasó a colaborar con la estructura encabezada por Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima.

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Tras la muerte de Coronel en 2010 y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, el Cártel del Milenio se dividió entre La Resistencia y Los Torcidos.

Esta última facción terminó convirtiéndose en el Cártel Jalisco Nueva Generación, con “El Mencho” como su principal dirigente.

Bajo su liderazgo, el CJNG pasó de ser una organización regional a convertirse en una de las estructuras criminales con mayor presencia en México, enfrentándose tanto a grupos rivales como a las fuerzas federales mediante estrategias caracterizadas por altos niveles de violencia y capacidad operativa.

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Ese crecimiento convirtió a Oseguera Cervantes en uno de los hombres más buscados del país. El gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las recompensas más altas para un narcotraficante mexicano.

Las veces que dieron por muerto a “El Mencho”

A medida que aumentaba el poder del CJNG, también crecían los rumores sobre el destino de su líder.

Uno de los primeros episodios ocurrió en agosto de 2012, cuando comenzaron a circular versiones sobre su supuesta captura durante un operativo federal en Guadalajara.

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La información resultó falsa. Posteriormente se supo que “El Mencho” logró escapar mientras integrantes del CJNG incendiaban vehículos y bloqueaban avenidas para impedir el avance de las fuerzas de seguridad.

Las versiones sobre el fallecimiento del fundador del CJNG circularon desde 2020, pero ninguna fue confirmada hasta febrero de 2026. Imagen: Infobae México

Años después, el foco cambió hacia su estado de salud.

En julio de 2020 diversos reportes señalaron que el líder criminal padecía insuficiencia renal y que el CJNG habría construido un centro médico clandestino en una zona rural de Jalisco para que pudiera recibir tratamiento sin exponerse a ser capturado.

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Aunque nunca existieron pruebas que confirmaran esa información, la versión fue ampliamente difundida.

En febrero de 2022, nuevos reportes aseguraron que “El Mencho” había muerto durante un enfrentamiento entre integrantes del CJNG y grupos rivales.

Casi al mismo tiempo aparecieron narcomantas en distintos puntos de Guadalajara donde se afirmaba que el capo había fallecido por complicaciones derivadas de una enfermedad renal mientras permanecía internado en un hospital.

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Las autoridades investigaron esas versiones, pero ninguna pudo ser corroborada.

Los rumores provocaron fracturas dentro del CJNG

La incertidumbre sobre el verdadero estado de salud del líder del CJNG no solo alimentó especulaciones públicas, sino que también comenzó a generar consecuencias dentro de la propia organización criminal.

A principios de 2022, Los Mezcales, una célula con presencia en Colima que anteriormente operaba bajo el mando del CJNG, anunció públicamente que rompía relaciones con la organización al considerar que “El Mencho” ya había fallecido.

El gobierno mexicano revisó esa información, aunque no encontró evidencia que confirmara la muerte del capo.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantenían activa su búsqueda y, en diciembre de 2024, elevaron a 15 millones de dólares la recompensa por información que permitiera localizarlo.

Finalmente, después de años de especulaciones, rumores y versiones sin confirmar, Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 durante una operación militar en México.

Su fallecimiento puso fin a una larga historia de incertidumbre sobre su estado de salud, pero también cerró el ciclo de uno de los líderes criminales más influyentes de las últimas décadas. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una facción derivada del Cártel del Milenio a consolidarse como una de las organizaciones delictivas más poderosas y violentas del país, dejando una huella que transformó el panorama del crimen organizado en México.