México

Por qué comer tres tortillas al día no engorda, según los expertos en nutrición del INSP

Las guías oficiales de nutrición en México desmienten uno de los mitos más extendidos sobre la alimentación tradicional

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Una mujer mayor con delantal floral amasa masa en un metate de piedra. Detrás, un fogón de leña humeante calienta tortillas en un comal y ollas de barro.
La tortilla de maíz de nixtamal forma parte de las recomendaciones alimentarias oficiales de México para toda la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de maíz es el cereal integral más económico, nutritivo y saludable de la dieta mexicana.

Así lo indican las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana 2025-2030, elaboradas por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

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Pese a eso, el miedo a la tortilla persiste. Miles de mexicanos la eliminan de su dieta creyendo que es la causa del sobrepeso, cuando la evidencia científica señala en otra dirección.

Torso humano con vista transparente del sistema digestivo, mostrando el estómago y los intestinos repletos de microorganismos coloridos. Fondo verde difuminado.
El documento oficial de nutrición en México recomienda consumir cereales integrales como base de la alimentación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tortilla tiene 60 calorías: así se calcula el consumo diario recomendado

Las Guías Alimentarias establecen que los adultos deben consumir entre cinco y doce porciones diarias de cereales integrales o tubérculos, dependiendo de la edad y el sexo.

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Una tortilla equivale a una porción. Consumir tres al día, lejos de ser excesivo, se ubica en el rango moderado de esa recomendación.

Una sola tortilla pesa 30 gramos y contiene 60 calorías, según la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su edición de noviembre de 2025.

Tortillas de avena integrales, receta casera nutritiva, saludables, ligeras, fáciles de preparar y versátiles en la cocina diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Profeco publica periódicamente guías de consumo con información nutricional de alimentos básicos de la canasta mexicana.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil completo del alimento por cada 100 gramos incluye 39.6 gramos de hidratos de carbono, 3.9 gramos de proteína, 1.5 gramos de lípidos y 1.2 gramos de fibra dietética.

De acuerdo con los datos, tres tortillas suman menos de 200 kilocalorías.

El documento del INSP precisa que al menos la mitad de los cereales consumidos cada día deben ser integrales. La tortilla de maíz nixtamalizada cumple ese criterio.

Las guías la nombran, junto con la avena y el arroz integral, como una de las opciones preferentes dentro de ese grupo.

Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido con esqueleto azul brillante. Muestra el sistema digestivo verde y turquesa, microorganismos y un escudo en el abdomen.
Tres tortillas de maíz suman menos de 200 kilocalorías dentro de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también recomiendan variar entre las opciones integrales disponibles a lo largo de la semana.

La fibra de la tortilla genera saciedad y reduce el hambre entre comidas

Los cereales integrales como la tortilla incrementan el aporte de fibra en la dieta, generan mayor sensación de saciedad y reducen el consumo de otros alimentos a lo largo del día, de acuerdo con las Guías Alimentarias.

A diferencia de los cereales refinados, la tortilla ralentiza la digestión y evita los picos de hambre entre comidas.

La tortilla de maíz aporta además calcio, fósforo, magnesio y vitaminas del grupo B, según la Profeco.

Una mujer de mediana edad descalza sobre una balanza digital blanca en una habitación luminosa. Viste top deportivo gris y leggings, con una cama y plantas al fondo.
La tortilla de maíz de nixtamal no se asocia con sobrepeso ni obesidad, según las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles 2025-2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra también alimenta a los microorganismos vivos del intestino, conocidos como microbiota intestinal, según documenta el mismo texto.

Estos son indispensables para la nutrición, el desarrollo del sistema inmune y el crecimiento.

La tortilla no se asocia con obesidad, estos alimentos sí

Las Guías Alimentarias distinguen con precisión entre dos tipos de cereales. Los integrales —tortilla de maíz, avena, arroz integral— no se asocian con sobrepeso.

Los refinados —pan blanco, galletas, pan dulce, cereales de caja— sí, porque concentran azúcares, grasas saturadas y sodio.

Sobre una mesa de madera se ven panes blancos, pasta seca (espagueti y penne), arroz blanco en un cuenco, cereales en un frasco y galletas.
Pan dulce, galletas, cereales de caja y frituras concentran azúcares, grasas saturadas y sodio, y se asocian con obesidad .(Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz es el cereal de grano entero más importante de la cultura mexicana, además del más económico y nutritivo, según el INSP.

Los ultraprocesados, en cambio, desplazan a los alimentos tradicionales y se asocian con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Ilustración plana de una tortilla de maíz azul y amarillo con mazorcas y frijoles entrelazados, orbitando chiles rojos, jitomate, aguacate, nopal y quelites verdes.
La producción de tortilla con maíz criollo y métodos tradicionales tiene menor huella ambiental que la de productos de origen animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de alimentos mexicanos que aumenta la proteína

Los autores de las Guías apuntan un beneficio adicional cuando la tortilla se combina con leguminosas.

Frijoles, lentejas o habas junto con maíz mejoran la calidad de la proteína de ambos alimentos.

La combinación replica la base proteica de la dieta mesoamericana tradicional y ofrece una alternativa de menor impacto ambiental frente al consumo de carne.

Plato de escamoles dorados sobre tortillas de maíz azul y blanco, con dos cuencos de salsa (roja y verde) y rodajas de limón en una mesa de madera.
Por cada 100 gramos, la tortilla de maíz aporta 108 miligramos de calcio, según la Profeco.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de tortilla con maíz criollo y métodos tradicionales tiene, según el mismo documento, menor huella ambiental que la de productos de origen animal y ultraprocesados.

Esto convierte al maíz en una opción doblemente recomendada por los expertos del instituto.

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