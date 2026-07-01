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De la mano de Belinda: Julián Quiñones se lleva su segundo MVP en el Mundial 2026

Fue nombrado como el Jugador Más Valioso después del partido México vs Ecuador tras anotar su tercer gol en el Mundial 2026

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El delantero acumula tres anotaciones hasta los dieciseisavos de final y, además, añade un nuevo reconocimiento individual en el torneo, después de haber sido elegido el jugador más valioso por segunda ocasión.
El delantero acumula tres anotaciones hasta los dieciseisavos de final y, además, añade un nuevo reconocimiento individual en el torneo, después de haber sido elegido el jugador más valioso por segunda ocasión.

Julián Quiñones fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El galardón, patrocinado por Michelob Ultra, le fue entregado por la cantante Belinda, quien asistió al recinto como invitada de la FIFA.

El gol que definió el reconocimiento

El delantero colombo-mexicano abrió el marcador al minuto 22 con un remate de media distancia tras un contraataque mexicano, anotación que abrió el camino hacia la victoria de 2-0 sobre Ecuador. El segundo tanto del encuentro fue obra de Raúl Jiménez. Con este resultado, la Selección Mexicana avanzó a octavos de final, lo que representa su primera victoria en una ronda de eliminación directa de un Mundial desde México 1986.

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Con este gol, Quiñones acumula tres anotaciones en el Mundial 2026 —ante Sudáfrica, Chequia y ahora Ecuador— y queda a una diana de igualar a Javier “Chicharito” Hernández y Luis “El Matador” Hernández como los máximos goleadores históricos de México en Copas del Mundo, quienes marcaron cuatro goles en Sudáfrica 2010 y Francia 1998, respectivamente.

Ángel de la Independencia
El equipo nacional abre el marcador al minuto 22 con un remate de media distancia de Julián Quiñones y amplía con un tanto de Raúl Jiménez, en duelo jugado en el Estadio Ciudad de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Segundo MVP del torneo

Este reconocimiento marca la segunda ocasión en que Quiñones se lleva el trofeo de MVP en el actual Mundial. El primero lo obtuvo en el partido inaugural del Tricolor, también con victoria de 2-0, en esa ocasión ante Sudáfrica, encuentro en el que igualmente anotó el primer gol.

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Entre sus datos destacados en el torneo:

  • Tres goles convertidos hasta los dieciseisavos de final.
  • Dos trofeos de MVP en lo que va del Mundial 2026.
  • Milita actualmente en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita, club con el que fue máximo goleador de la Liga Profesional Saudí en la temporada recién concluida.

El atacante del Tri recibe el trofeo por segunda vez en el torneo, luego de repetir una actuación decisiva con gol en un triunfo 2-0, tras haberlo logrado también en el debut frente a Sudáfrica

La entrega del premio, de la mano de Belinda

La cantante mexicana asistió al estadio como invitada de la FIFA y fue la encargada de colocarle el trofeo al delantero al término del partido. De acuerdo con lo reportado por medios presentes en el estadio, Belinda le dijo a Quiñones: “Un gran partido y un gran gol”, durante el breve intercambio en la ceremonia.

Posteriormente, en declaraciones a un medio de comunicación, la artista se dijo agradecida por la experiencia y comentó que México “está con todo”, expresando su expectativa de que la selección continúe ganando en la siguiente ronda.

Primer plano de mujer con cabello castaño largo y boca abierta. Detrás, dos personas borrosas, una con camiseta verde y otra con chaqueta blanca, también celebran
Belinda, cantante mexicana, celebra un gol de México ante Ecuador en el Mundial 2026, junto a otros aficionados en las gradas de un estadio. (Instagram: Belinda)

Lo que viene para México

Con la clasificación a octavos de final asegurada, la Selección Mexicana buscará continuar su paso en el torneo, con posibilidad de volver a jugar como local en el Estadio Azteca en la siguiente ronda, de acuerdo con el formato de la competencia. Quiñones, señalado como una de las figuras emergentes del Mundial, buscará su cuarto gol del certamen para igualar el registro histórico de los mayores romperredes mexicanos en Copas del Mundo.

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