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Sicarios acribillaron a Daniel y Brandon, de 10 y 18 años, en Iztacalco: habían recibido amenazas

Otro hombre de 21 años sufrió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, los asesinos habrían sido capturados

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Un grupo de policías y forenses investiga una escena del crimen nocturna en una calle, con dos cuerpos cubiertos y autos patrulla con luces.
Agentes de policía y peritos forenses investigan una escena de homicidio con cuerpos cubiertos en una calle oscura de Ciudad Juárez, Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
Una pistola de color oscuro reposa sobre una superficie de madera rústica, destacando su diseño clásico y la textura del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en la colonia Agrícola Pantitlán dejó dos muertos, entre ellos un niño de 10 años, y un hombre lesionado en calles de la alcaldía Iztacalco; horas después, la SSC detuvo a dos hombres por su probable participación en la agresión.

La agresión ocurrió sobre Calle 2, a la altura del número 169, entre Avenida Norte. Vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y llamaron al número de emergencias para pedir apoyo de las autoridades.

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El saldo fue la muerte de Brandon, de 18 años, y Diego, de 10. Un hombre de 21 años recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La agresión fue directa contra un hombre que viajaba en motoneta

Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
Una pistola de color oscuro reposa sobre una superficie de madera rústica, destacando su diseño clásico y la textura del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras indagatorias de la SSC señalaron que dos sujetos que viajaban en una motocicleta negra dispararon de forma directa contra un hombre que se desplazaba en una motoneta. Después del ataque, escaparon a alta velocidad por calles aledañas.

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En el lugar quedaron los cuerpos de las dos víctimas mortales, ambos con impactos de bala. Paramédicos del CRUM llegaron para brindar auxilio, pero confirmaron que el joven de 18 años y el menor ya no contaban con signos vitales.

Familiares y habitantes de la zona declararon a las autoridades que una de las víctimas había recibido amenazas previas de presuntos narcomenudistas que operaban en ese sector de la alcaldía. Otra versión recogida en torno al caso apuntó a conflictos previos con un grupo criminal.

La agresión provocó una movilización policiaca en la zona. Elementos de seguridad desplegaron un operativo para ubicar a los responsables poco después del ataque.

Cinco policías uniformados inspeccionan una zona exterior con cinta amarilla de "POLICÍA DEL ESCENA DEL CRIMEN" y un contorno de tiza en el suelo.
Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC capturó a dos hombres tras un operativo con Base Cóndores

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, con apoyo de personal de Base Cóndores, logró la detención de dos hombres identificados como Jesús N, de 37 años, y Carlos Enrique N, de 28 años. Ambos serían investigados por su probable participación en el doble homicidio y las lesiones causadas al sobreviviente.

De acuerdo con los reportes del caso, los detenidos habrían huido en una motocicleta negra después de abrir fuego en la Agrícola Pantitlán. La captura se realizó tras el despliegue de un operativo para seguir su ruta de escape.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada de este martes 30 de junio. En una parte del registro del caso se indicó que el ataque dejó dos personas asesinadas en la vía pública y una tercera lesionada, todas alcanzadas por disparos durante la misma agresión.

El crimen ocurrió en una zona de Iztacalco donde vecinos ya habían advertido problemas ligados al narcomenudeo. Esa línea fue mencionada por familiares y habitantes del sector al momento de rendir sus declaraciones ante las autoridades.

La mecánica descrita en los primeros reportes apuntó a una agresión breve y directa: los atacantes llegaron en motocicleta, dispararon contra su objetivo y escaparon del sitio. La investigación quedó abierta para determinar el móvil preciso y la participación de los dos detenidos.

• Un joven de 18 años y un niño de 10 fueron asesinados a balazos en Calle 2, colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

• Un hombre de 21 años resultó herido y fue trasladado a un hospital por paramédicos del CRUM.

• La SSC detuvo a Jesús N, de 37 años, y Carlos Enrique N, de 28, tras un operativo con apoyo de Base Cóndores.

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