Relación con Ecuador se rompió por invasión a la embajada de México en Quito: Sheinbaum alista condiciones para reconciliación

Claudia Sheinbaum recordó que México rompió relaciones con Ecuador tras la invasión a la embajada en Quito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México rompió la relación diplomática con Ecuador, luego de que en marzo del 2024 el gobierno ecuatoriano invadió la embajada mexicana en Quito, para detener al vicepresidente, Jorge Glas, quien había solicitado asilo político al exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria criticó que políticos de la oposición culpen a los gobiernos de Morena de la tensión diplomática entre México y países sudamericanos, entre los que destacan Ecuador y Perú.

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“Ayer leía de estos adversarios que no nos quieren nada, de la ultraderecha, que por culpa de nosotros no hay buena relación con países de América Latina. Así lo ponían. Por culpa de el gobierno de la transformación o de los gobiernos de la transformación no hay buenas relaciones con América Latina.

“Entonces, hay que recordar: México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador”, dijo en Palacio Nacional.

Consideró la invasión a la embajada de México en Quito algo “muy muy grave”, debido a que las embajadas son “como un pedacito del territorio” de cada país dentro de otras naciones.

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Señaló que incluso, hay tratados internacionales que establecen cuáles son las características de las embajadas y la representación que tienen, entre estas el otorgar asilo político.

“La tradición de asilo en México es muy grande, de hace muchos años. Entonces, busca asilo, llega a la embajada y el gobierno de Ecuador invade la embajada en México y se lleva preso a la persona que estaba ahí pidiendo asilo. En ese momento, el presidente López Obrador rompe relaciones con Ecuador y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada.

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“(...) Es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso. Entonces, es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador.

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