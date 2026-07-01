María José se suma a Nodal y Ángela Aguilar para el partido México vs Ecuador: fans le corean ‘Prefiero ser su amante’

El cantante Christian Nodal y la artista Cazzu aparecen en un video de redes sociales. Se les observa en un estadio, vestidos con camisetas verdes y accesorios que representan los colores de la bandera mexicana. La mujer lleva una gorra con un diseño de máscara de luchador. El hombre muestra un accesorio dental mientras sonríe. Ambos ríen en varios momentos. Otros asistentes se ven en el fondo con vestimenta similar.

La presencia de María José, Christian Nodal y Ángela Aguilar en el palco del Estadio Ciudad de México durante el partido México vs Ecuador del 30 de junio de 2026 provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Los asistentes no solo celebraron la victoria de la Selección Mexicana, sino que también convirtieron el encuentro en uno de los temas más comentados del día.

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La cantante, exintegrante de Kabah, compartió una imagen en Instagram donde aparece acompañada de Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá.

La postal, tomada en el palco reservado para celebridades, fue replicada ampliamente y generó polémica entre los seguidores de los artistas por la convivencia pública de María José con la familia Aguilar y Nodal.

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Fans corean ‘Prefiero ser su amante’ y multiplican la controversia

María José se suma a Nodal, Pepe y Ángela Aguilar para ver el partido de México vs Ecuador: los fans le corean ‘Prefiero ser su amante’ (RS)

En redes sociales, el coro espontáneo de la canción más reconocida de María José, ‘Prefiero ser su amante’, se convirtió en tendencia. Usuarios retomaron la letra, escrita por Paty Cantú, y la asociaron con el historial sentimental de los presentes.

Decenas de comentarios aludieron a los rumores que involucran a Ángela Aguilar como la supuesta amante de Christian Nodal durante su anterior relación con la rapera Cazzu, mientras ambos se convertían en padres de la niña Inti.

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Famosos en el palco y reacción digital

Durante el partido, se captó a Nodal y Ángela Aguilar celebrando los goles que aseguraron el pase de México a octavos de final con marcador de 2-0 sobre Ecuador.

Las imágenes de ambos mostrando gestos de afecto y alegría circularon rápidamente. Junto a ellos, Pepe Aguilar y su esposa Aneliz se mostraron sonrientes, mientras María José disfrutaba el ambiente mundialista.

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La presencia de otras figuras como Belinda, quien asistió en un palco distinto tras ser invitada por la FIFA para entregar el trofeo al jugador del partido, avivó la conversación digital por las coincidencias y antiguas relaciones sentimentales. Mientras Belinda compartía con amigos, Nodal y los Aguilar estuvieron acompañados de María José, Leonardo de Lozanne y otros actores.

(RS)

Por qué los Aguilar y Nodal no son queridos por parte del público

Las críticas hacia la familia Aguilar y Nodal se intensifican cada vez que algún famoso muestra cercanía con ellos en público.

Usuarios de redes sociales suelen cancelar y atacar a quienes comparten espacios con los intérpretes, como sucedió con el tiktoker Kunno en ocasiones anteriores. La animadversión se alimenta de varios episodios recientes:

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La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, que inició poco después de la ruptura de Nodal con Cazzu, madre de su hija Inti.

Comentarios de Ángela Aguilar sobre su ascendencia argentina, que generaron rechazo entre aficionados mexicanos tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2022.

La percepción de que la familia Aguilar y Nodal protagonizan escándalos sentimentales y priorizan la atención mediática sobre su música.

Uno de los comentarios más replicados tras el partido fue: “¿Qué hace ahí la argentina?” o “La señora es argentina”, en alusión a Ángela Aguilar, quien en 2022 declaró tener ascendencia argentina por parte de su abuela materna.

A pesar de que la propia cantante ha explicado en entrevistas que su interés por la música mexicana no depende de su origen, el público no olvida el episodio y lo retoma en cada aparición pública.

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Las redes sociales como tribunal para los famosos

Belinda y los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar posan en un estadio durante el partido entre las selecciones de México y Ecuador. (Instagram: Belinda / La Josa)

La viralización del coro ‘Prefiero ser su amante’ durante el partido evidenció cómo los temas personales de los artistas influyen en la conversación pública y repercuten en su reputación digital. María José, sin involucrarse directamente en las polémicas, resultó blanco de críticas simplemente por aparecer junto a los Aguilar y Nodal.

Cada publicación, fotografía o video que muestra a celebridades compartiendo con la familia Aguilar y Christian Nodal es objeto de debate, memes y ataques en las plataformas digitales.

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El fenómeno se repite con cada evento en el que participan, como ocurrió en el Mundial 2026. Las redes sociales amplifican tanto la celebración futbolística como las controversias personales de los protagonistas del espectáculo.