¿'Y si sí’ lleva coma? Cómo se escribe la frase viral de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

(Infobae MX / Raúl González)

¿“Y si sí” se escribe con coma o sin coma? Eso es lo que miles de aficionados han debatido durante el Mundial 2026, mientras la frase se convierte en emblema de la Selección Mexicana.

Pero, ¿cómo se escribe correctamente? Las reglas del español tienen una respuesta clara y no es tan complicada como parece.

La regla ortográfica detrás de “¿Y si sí?”: coma, punto y aparte

Para muchos, la duda surge porque la frase inicia con una “y” y el “si” abre una posibilidad. Algunos han escrito “¿Y, si sí?”, creyendo que la coma ayuda a marcar una pausa. Sin embargo, la Real Academia Española y la Fundación del Español Urgente explican lo contrario.

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(Infobae MX / Merary Nuñez )

En español, cuando usamos “y” para enlazar una oración condicional que empieza con “si”, como en “¿Y si sí?”, no se debe poner coma entre la “y” y el “si”. La coma en ese lugar está prohibida porque la conjunción “y” funciona para unir directamente lo que viene después, sin interrupciones.

Piensa en otras frases similares: “¿Y si no?”, “¿Y si pasa algo?”, “¿Y si gana México?”. Nunca llevan coma. Es como decir: “¿Y si sucede lo inesperado?”. Todo va junto, porque la pausa natural la marca la propia pregunta, no la puntuación.

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Según la RAE, la coma solo se usa para separar elementos dentro de una oración, nunca para dividir una conjunción de lo que introduce.

Por eso, la forma correcta es: “¿Y si sí?”, sin coma. Así se recomienda escribirla en redes sociales, pancartas, memes y cualquier lugar donde la esperanza mexicana se exprese con esta pregunta.

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(Infobae MX / Raúl González)

El origen de “¿Y si sí?”: una pregunta que unió a la afición

La pregunta “¿Y si sí?” se ha convertido en el distintivo de una afición que no deja de soñar. En estos días de Mundial, el entusiasmo de los seguidores de la Selección Mexicana ha encontrado en esa frase un punto de encuentro y un lema cargado de esperanza.

El origen de estas palabras no está plenamente definido, aunque una de las versiones más difundidas apunta a Efraín Juárez, entonces director técnico de los Pumas, quien durante la Liguilla del Clausura 2026 respondió a una consulta sobre el futuro del equipo con una pregunta que pronto se viralizó:

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“¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”. Desde ese momento, la fórmula comenzó a circular en redes sociales y fue adoptada por la comunidad futbolera.

La fuerza de la expresión aumentó cuando México inició su camino en el Mundial 2026. Las redes sociales se poblaron de memes, videos y publicaciones que repetían el mismo interrogante, cada vez con mayor convicción.

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La frase se transformó en un fenómeno viral, uniendo a los aficionados bajo una consigna común.

No solo las palabras impulsaron el fenómeno: otra versión señala que un video, editado por seguidores, mezcló imágenes del equipo nacional y la interpretación de “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

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El montaje, acompañado por la pregunta “¿Y si sí?”, conectó de inmediato con miles de usuarios en plataformas como TikTok e Instagram.

Para quienes se preguntan cómo comenzó el furor por el “¿Y si sí?” durante la Copa del Mundo, la respuesta se vincula al avance del equipo mexicano en la fase de grupos. Frente a cada victoria, los aficionados compartieron publicaciones imaginando escenarios hasta entonces inalcanzables: el equipo levantando por primera vez la Copa del Mundo. Esa ilusión colectiva cobró vida propia y se reflejó en cada rincón de internet.

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La frase también dio pie a una tendencia paralela: “La primera ya duerme en...”, donde los usuarios bromean con la llegada anticipada del trofeo a lugares emblemáticos de México, como Bellas Artes, o incluso fantasean con rutas logísticas ficticias para la copa. El humor y el optimismo se mezclan en cada publicación.