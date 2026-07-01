México

Arroz con pollo al estilo oriental: la receta fácil que llenará tu cocina de sabor y aroma

Un platillo completo con vegetales, especias y un toque asiático ideal para compartir en cualquier ocasión

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Un plato con arroz, pollo con sésamo, guisantes, zanahoria, huevo, cebolleta, rodajas de lima, palillos. Fondo con wok humeante en cocina.
El arroz con pollo al estilo oriental combina verduras frescas, arroz bien cocido y pollo sazonado en una receta casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con pollo al estilo oriental es una de esas recetas que reúne color, textura y un equilibrio de sabores capaz de conquistar a toda la familia. Su mezcla de verduras frescas, arroz perfectamente cocido y pollo sazonado convierte cada bocado en una experiencia deliciosa sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas.

A diferencia de otras versiones tradicionales, esta propuesta incorpora ingredientes que aportan un toque inspirado en la cocina asiática. La salsa de soya, el aceite de ajonjolí y las verduras salteadas logran un resultado aromático que conserva el protagonismo del pollo y del arroz.

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Además de ser una receta práctica, también es una excelente alternativa para preparar una comida completa en un solo sartén o wok. Es ideal para una reunión familiar, una comida de fin de semana o simplemente para disfrutar de un platillo casero lleno de sabor.

El secreto para lograr un arroz con pollo lleno de sabor

Tazón de arroz con pollo con zanahorias, guisantes, pimientos, lima, cilantro, semillas de sésamo, ajo, jengibre, cebollines y salsa de soja.
La salsa de soya y el aceite de ajonjolí aportan un toque de cocina asiática sin quitar protagonismo al pollo y al arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de esta receta comienza con ingredientes frescos y una buena cocción del arroz. Es importante cocinar el pollo hasta obtener un ligero dorado antes de incorporar el resto de los elementos, ya que esto ayuda a intensificar el sabor del platillo.

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Otro aspecto clave consiste en saltear las verduras el tiempo suficiente para conservar su textura. Zanahoria, pimiento, cebolla y chícharos aportan color y un agradable contraste sin perder su firmeza.

Finalmente, la salsa de soya y el aceite de ajonjolí deben agregarse al final de la preparación para que su aroma permanezca intacto y envuelva todos los ingredientes de manera uniforme.

Ingredientes y preparación

Plato de arroz con pollo oriental humeante con zanahorias, guisantes, judías verdes y cebolletas, decorado con lima y cilantro sobre una mesa de madera.
La receta de arroz con pollo se prepara como comida completa en un solo sartén o wok, ideal para reunión familiar o fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 2 tazas de arroz de grano largo.
  • 500 gramos de pechuga de pollo en cubos.
  • 1 zanahoria en cubitos.
  • 1 pimiento rojo en tiras.
  • 1 taza de chícharos.
  • 2 huevos.
  • 3 cebollines picados.
  • 2 dientes de ajo finamente picados.
  • 3 cucharadas de salsa de soya.
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí.
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

  1. Cocina el arroz y deja que se enfríe por completo.
  2. Calienta el aceite vegetal en un wok o sartén amplio.
  3. Agrega el pollo previamente sazonado con sal y pimienta hasta que esté bien cocido.
  4. Incorpora el ajo, la zanahoria, el pimiento y los chícharos. Cocina durante unos minutos.
  5. Empuja los ingredientes hacia un lado del sartén y cocina los huevos ligeramente batidos hasta formar pequeños trozos.
  6. Añade el arroz cocido y mezcla cuidadosamente.
  7. Incorpora la salsa de soya y el aceite de ajonjolí.
  8. Agrega el cebollín picado y mezcla nuevamente.
  9. Cocina un par de minutos más y sirve caliente.

Consejos para disfrutar esta receta como un experto

Un plato con arroz, pollo troceado, brócoli, guisantes, zanahorias, vainas de guisante, tiras de huevo y palillos. Un recipiente con salsa en el lateral.
El pollo se puede marinar con salsa de soya, ajo y pimienta, y el arroz frío de un día antes ayuda a evitar que el platillo quede húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas un sabor más intenso, puedes marinar previamente el pollo con un poco de salsa de soya, ajo y pimienta durante algunos minutos antes de cocinarlo. Este sencillo paso ayudará a que la carne absorba mejor los sabores.

También puedes preparar el arroz con un día de anticipación. El arroz frío mantiene mejor su textura durante el salteado y evita que el platillo quede demasiado húmedo, una técnica muy utilizada en la cocina oriental.

Para servir, acompaña este arroz con pollo al estilo oriental con ajonjolí tostado, cebollín fresco o unas gotas adicionales de aceite de ajonjolí. Así obtendrás una presentación vistosa y un platillo lleno de aroma que seguramente se convertirá en uno de los favoritos de tu hogar.

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