Arroz con pollo al estilo oriental: la receta fácil que llenará tu cocina de sabor y aroma

El arroz con pollo al estilo oriental es una de esas recetas que reúne color, textura y un equilibrio de sabores capaz de conquistar a toda la familia. Su mezcla de verduras frescas, arroz perfectamente cocido y pollo sazonado convierte cada bocado en una experiencia deliciosa sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas.
A diferencia de otras versiones tradicionales, esta propuesta incorpora ingredientes que aportan un toque inspirado en la cocina asiática. La salsa de soya, el aceite de ajonjolí y las verduras salteadas logran un resultado aromático que conserva el protagonismo del pollo y del arroz.
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Además de ser una receta práctica, también es una excelente alternativa para preparar una comida completa en un solo sartén o wok. Es ideal para una reunión familiar, una comida de fin de semana o simplemente para disfrutar de un platillo casero lleno de sabor.
El secreto para lograr un arroz con pollo lleno de sabor
El éxito de esta receta comienza con ingredientes frescos y una buena cocción del arroz. Es importante cocinar el pollo hasta obtener un ligero dorado antes de incorporar el resto de los elementos, ya que esto ayuda a intensificar el sabor del platillo.
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Otro aspecto clave consiste en saltear las verduras el tiempo suficiente para conservar su textura. Zanahoria, pimiento, cebolla y chícharos aportan color y un agradable contraste sin perder su firmeza.
Finalmente, la salsa de soya y el aceite de ajonjolí deben agregarse al final de la preparación para que su aroma permanezca intacto y envuelva todos los ingredientes de manera uniforme.
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Ingredientes y preparación
Para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes:
- 2 tazas de arroz de grano largo.
- 500 gramos de pechuga de pollo en cubos.
- 1 zanahoria en cubitos.
- 1 pimiento rojo en tiras.
- 1 taza de chícharos.
- 2 huevos.
- 3 cebollines picados.
- 2 dientes de ajo finamente picados.
- 3 cucharadas de salsa de soya.
- 1 cucharada de aceite de ajonjolí.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal y pimienta al gusto.
Preparación:
- Cocina el arroz y deja que se enfríe por completo.
- Calienta el aceite vegetal en un wok o sartén amplio.
- Agrega el pollo previamente sazonado con sal y pimienta hasta que esté bien cocido.
- Incorpora el ajo, la zanahoria, el pimiento y los chícharos. Cocina durante unos minutos.
- Empuja los ingredientes hacia un lado del sartén y cocina los huevos ligeramente batidos hasta formar pequeños trozos.
- Añade el arroz cocido y mezcla cuidadosamente.
- Incorpora la salsa de soya y el aceite de ajonjolí.
- Agrega el cebollín picado y mezcla nuevamente.
- Cocina un par de minutos más y sirve caliente.
Consejos para disfrutar esta receta como un experto
Si buscas un sabor más intenso, puedes marinar previamente el pollo con un poco de salsa de soya, ajo y pimienta durante algunos minutos antes de cocinarlo. Este sencillo paso ayudará a que la carne absorba mejor los sabores.
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También puedes preparar el arroz con un día de anticipación. El arroz frío mantiene mejor su textura durante el salteado y evita que el platillo quede demasiado húmedo, una técnica muy utilizada en la cocina oriental.
Para servir, acompaña este arroz con pollo al estilo oriental con ajonjolí tostado, cebollín fresco o unas gotas adicionales de aceite de ajonjolí. Así obtendrás una presentación vistosa y un platillo lleno de aroma que seguramente se convertirá en uno de los favoritos de tu hogar.
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