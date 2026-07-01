México

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

La creadora de contenido compartió una nueva broma dirigida al gobernador de Nuevo León, luego de que en redes sociales resurgiera la teoría de que los equipos a los que apoya terminan perdiendo

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Las redes sociales volvieron a convertir a Samuel García en tendencia, pero esta vez no fue por un tema político, sino por una divertida teoría que ha cobrado fuerza entre los aficionados al futbol: la supuesta “mala suerte” que acompaña a las selecciones que decide apoyar.

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León y una de las creadoras de contenido más seguidas del país, decidió entrar a la conversación con una broma que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.

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“Y si sí? Ya le escondí la de México” fue el mensaje que acompañó la publicación con la que alimentó el juego de los internautas, quienes desde hace varios días relacionan las camisetas que usa Samuel García con las derrotas de distintos equipos.

El origen del ‘meme’ que persigue a Samuel García

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La conversación comenzó después de que usuarios en redes sociales señalaran que Samuel García apareció utilizando las playeras de selecciones como Países Bajos y Japón, equipos que posteriormente quedaron eliminados, lo que dio pie a una serie de memes.

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A partir de entonces, la broma creció y muchos comenzaron a decir, en tono de humor, que ningún equipo quería recibir el respaldo del mandatario por la supuesta “maldición” que representaría vestir sus colores.

Lejos de ignorar el tema, tanto Samuel García como Mariana Rodríguez decidieron sumarse al ambiente de las redes sociales, demostrando que también están dispuestos a participar en el humor que generan los usuarios.

Mariana Rodríguez escondió la camiseta de México

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En medio de esa ola de comentarios, Mariana Rodríguez decidió esconder la playera de la Selección Mexicana para evitar que Samuel García la utilizara, siguiendo precisamente la narrativa que circula entre los aficionados.

Finalmente, México consiguió la victoria por marcador de 2-0, por lo que la publicación de Mariana volvió a cobrar fuerza entre los usuarios, quienes retomaron la teoría de la supuesta mala suerte del gobernador.

Una nueva publicación vuelve a encender las bromas

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Después de la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, Mariana Rodríguez volvió a alimentar las bromas en redes sociales al publicar una fotografía de Samuel García portando la playera de Inglaterra. La imagen provocó una nueva ola de comentarios entre los usuarios, quienes retomaron la teoría de la supuesta “mala suerte” del gobernador con las selecciones que decide apoyar.

La publicación no pasó desapercibida, ya que este miércoles Inglaterra se enfrenta a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El vencedor de ese encuentro será el rival de la Selección Mexicana en los octavos de final, programados para el próximo domingo 5 de julio.

Mientras algunos seguidores tomaron la imagen como una simple broma, otros reaccionaron con mensajes como “Que le escondan esa playera” y “Mejor que no apoye a nadie”, manteniendo vivo el humor alrededor de Samuel García y Mariana Rodríguez, quienes nuevamente decidieron sumarse al fenómeno viral que domina las redes sociales.

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