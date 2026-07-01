Ataque armado en Yautepec, Morelos, deja tres muertos; entre ellos reportan al esposo de aspirante a la alcaldía

El video registra una convivencia en un espacio techado con mesas, sillas y asistentes, ubicado en Yautepec, Morelos. Este evento estaba organizado para ver el partido de fútbol entre México y Ecuador del Mundial 2026. Según reportes, un grupo armado irrumpió y abrió fuego, causando la muerte de tres personas y dejando nueve heridas, entre ellas el esposo de una precandidata. Este material constituye una cobertura de evento.

Una convivencia organizada para presenciar el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador en el Mundial 2026 terminó en tragedia en el municipio de Yautepec, Morelos, luego de que un grupo armado irrumpiera en una cancha de usos múltiples y abriera fuego contra los asistentes, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y nueve lesionadas, entre ellas, el esposo de la precandidata a la alcaldía del municipio.

Así ocurrieron los hechos

Los hechos ocurrieron la noche del martes 30 de junio en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, donde decenas de familias, incluidos menores de edad, seguían la transmisión del encuentro del Tricolor cuando se registró el ataque.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó el inicio de las investigaciones y la activación de los protocolos correspondientes.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos activó los protocolos legales correspondientes de intervención en el sitio, luego de que tres personas perdieran la vida y nueve más resultaran lesionadas”, informó la dependencia mediante un comunicado.

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La institución precisó que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales realiza las diligencias técnico-legales relacionadas con “los cuerpos de dos mujeres y un hombre sin vida, dos de ellos ubicados en el sitio y uno en un hospital”.

Asimismo, indicó que las investigaciones se desarrollarán bajo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio.

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Un recinto en Yautepec muestra el lugar del ataque armado que causó tres muertes, incluida la del esposo de una aspirante a la alcaldía. (X: Captura de pantalla)

Ataque habría estado dirigido contra aspirante de Morena en Yautepec

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado habría tenido como objetivo a Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec para las elecciones de 2027, quien organizó la convivencia vecinal para observar el encuentro entre México y Ecuador.

La política resultó gravemente herida durante la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si una de las víctimas fallecidas corresponde a la aspirante.

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Reportes preliminares señalan que una de las personas asesinadas fue Miguel Tijera, esposo de Sandra Fernández Gómez y colaborador del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso.

Testigos indicaron que varios hombres armados llegaron al lugar y dispararon de forma indiscriminada contra la pareja y los asistentes. Tras las detonaciones, adultos y niños buscaron refugio para protegerse.

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Entre los lesionados trasladados a hospitales de la región se encuentra al menos un menor de edad.

Gobernadora de Morelos condena la agresión

Tras los hechos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó su condena por el ataque y aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias”, escribió la mandataria estatal en su cuenta oficial de X.

Tras los hechos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó su condena por el ataque. (X: Margarita González)

Posteriormente, agregó: “He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia”.

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La Fiscalía de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación para determinar el móvil del ataque y deslindar responsabilidades, mientras corporaciones de seguridad mantienen un operativo en la zona para localizar a los responsables.

Información en desarrollo **