Atacan a balazos a reportero de Chiapas tras cubrir las celebraciones del partido de México vs Ecuador

Imagen ilustrativa de un recorrido de seguridad de una unidad de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Policía Municipal San Cristóbal de las Casas

Marcos Ramos, reportero de Cintalapa en Chiapas, fue atacado a balazos cuando regresaba a su domicilio tras cubrir las celebraciones del partido México vs Ecuador, el cual finalizó con un marcador a favor de la Selección Mexicana de dos a cero.

De acuerdo con reportes, la agresión se registró cerca de la medianoche de este martes, cuando el reportero, propietario del portal de noticias “Real Cintalapa” y corresponsal de otros medios de comunicación, fue atacado por sujetos armados.

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Testigos recogidos por medios locales refieren que el reportero recibió al menos cuatro disparos tras cubrir las celebraciones del partido en el municipio, por lo que de inmediato se alertó a las autoridades para que recibiera atención médica.

Marcos Ramos es conocido por realizar, principalmente, coberturas de nota roja.

Se encuentra hospitalizado y estable: autoridades establecen un grupo especial para investigar la agresión

Transmisión realizada por el periodista durante las celebraciones del partido México vs Ecuador. Foto: Captura de pantalla / Facebook- Real Cintalapa

Luego de que se registró la agresión armada en su contra, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y Peritos especializados, para que se dediquen de manera inmediata a la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento.

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“Actualmente, la víctima se encuentra recibiendo atención médica y se reporta estable, además se le han otorgado todas las medidas precautorias para su integridad”, detalló el fiscal.

Además, aseguró que no habrá impunidad en los hechos y que los responsables enfrentarán la justicia. Será en las próximas horas que las autoridades brindarán mayor información sobre los avances de las indagatorias.

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Morelos no se salvó: tres personas murieron y nueve resultaron lesionadas en un ataque armado durante transmisión del partido

Un grupo armado irrumpió en una transmisión pública del partido de México vs Ecuador en el municipio de Yautepec, Morelos, la noche de este martes 30 de junio. El ataque dejó un saldo de tres muertos y nueve lesionados, entre los que se encontraría la precandidata de Morena Sandra Fernández Gómez.

El video registra una convivencia en un espacio techado con mesas, sillas y asistentes, ubicado en Yautepec, Morelos. Este evento estaba organizado para ver el partido de fútbol entre México y Ecuador del Mundial 2026. Según reportes, un grupo armado irrumpió y abrió fuego, causando la muerte de tres personas y dejando nueve heridas, entre ellas el esposo de una precandidata. Este material constituye una cobertura de evento.

Los hechos ocurrieron en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, donde decenas de familias, incluidos menores de edad, seguían la transmisión en vivo del encuentro de la Selección Mexicana cuando se registró el ataque armado.

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Testigos refirieron que la agresión fue cometida por varios hombres armados que arribaron al lugar y dispararon contra la pareja y los asistentes. Entre los lesionados trasladados a hospitales de la región, se encuentra al menos un menor de edad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que activó “los protocolos legales correspondientes” tras el hecho y que personal pericial realizó diligencias sobre “los cuerpos de dos mujeres y un hombre sin vida, dos de ellos ubicados en el sitio y uno en un hospital”. Asimismo, que las indagatorias seguirán el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio.

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De acuerdo con los reportes, el ataque habría tenido como objetivo a Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec para las elecciones de 2027, quien organizó la reunión para ver el partido de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026.

La política resultó gravemente herida durante la agresión y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado si alguna de las personas fallecidas corresponde a la aspirante.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado habría tenido como objetivo a Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec. (Facebook: Sandra Fernández)

Reportes preliminares señalan que una de las víctimas es Miguel Tijera, esposo de Sandra Fernández y colaborador del diputado federal por Morelos Agustín Alonso, aunque no ha sido confirmado.

Tras lo ocurrido, la gobernadora Margarita González Saravia condenó el ataque y aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias. He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia”, detalló en sus redes sociales.

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