EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio: gobierno de México expresa condolencias y acompañamiento a la familia de los fallecidos en Paseo de la Reforma

El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede hablar acerca del triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, con un marcador 2-0 a favor del Tricolor, en este mismo tema, situación que provocó celebraciones en distintos puntos de la Ciudad de México y otros estados. Derivado de esto, en Paseo de la Reforma se reportaron 3 fallecimientos por asfixia.
Sin embargo, la agenda de la mandataria puede estar sujeta a cambios.
Gobierno de México expresa condolencias y acompañamiento a la familia de los fallecidos en Paseo de la Reforma
Claudia Sheinbaum Pardo inició su conferencia y comentó que está ronca por gritar anoche los goles de la selección mexicana.
Asimismo, expresó su solidaridad a la familia de las tres personas que perdieron la vida en Paseo de la Reforma; comentó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que acompañe a este grupo de personas.
Sobre esta situación, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, dará una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana donde brindará más detalles sobre los fallecidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.