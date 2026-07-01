México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio: gobierno de México expresa condolencias y acompañamiento a la familia de los fallecidos en Paseo de la Reforma

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar
Google icon

El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede hablar acerca del triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, con un marcador 2-0 a favor del Tricolor, en este mismo tema, situación que provocó celebraciones en distintos puntos de la Ciudad de México y otros estados. Derivado de esto, en Paseo de la Reforma se reportaron 3 fallecimientos por asfixia.

Sin embargo, la agenda de la mandataria puede estar sujeta a cambios.

13:37 hsHoy

Gobierno de México expresa condolencias y acompañamiento a la familia de los fallecidos en Paseo de la Reforma

Claudia Sheinbaum Pardo inició su conferencia y comentó que está ronca por gritar anoche los goles de la selección mexicana.

Asimismo, expresó su solidaridad a la familia de las tres personas que perdieron la vida en Paseo de la Reforma; comentó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que acompañe a este grupo de personas.

Sobre esta situación, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, dará una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana donde brindará más detalles sobre los fallecidos.

12:29 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

EN VIVOClaudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

La creadora de contenido compartió una nueva broma dirigida al gobernador de Nuevo León, luego de que en redes sociales resurgiera la teoría de que los equipos a los que apoya terminan perdiendo

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

La euforia se apoderó de los aficionados mexicanos, que colmaron el emblemático monumento capitalino

El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

De pedir disculpas a Ecuador a festejar su eliminación: el video de Lilly Téllez que le recordaron en redes sociales

La senadora festejó la victoria de México 2-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026, en medio del recuerdo del conflicto diplomático de 2024

De pedir disculpas a Ecuador a festejar su eliminación: el video de Lilly Téllez que le recordaron en redes sociales

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio? Suspendida ruta del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio? Suspendida ruta del MB

El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

Estudios universitarios revelan cómo ciertos aceites esenciales pueden integrarse a estrategias de manejo ecológico de alimañas en espacios urbanos

El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

ÚLTIMAS NOTICIAS

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: diferencias clave, precios y cuál conviene elegir

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: diferencias clave, precios y cuál conviene elegir

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la sexta audiencia y se espera la declaración de los cinco hermanos del niño

Lista de televisores que se quedan sin Netflix desde el 2 de julio

Receta de torta de avena sin azúcar, rápida y fácil

Receta de galletitas de garbanzo y cacao, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

California lidera un cambio histórico: elimina el “vender antes del” de las etiquetas de alimentos

California lidera un cambio histórico: elimina el “vender antes del” de las etiquetas de alimentos

Los matches de Tinder se disparan casi un 60% en Estados Unidos por el Mundial 2026

Un grupo tradicionalista desafió al Papa y ordenó cuatro obispos pese a la advertencia de excomunión

Los hinchas estadounidenses montan una previa masiva en Santa Clara antes del duelo con Bosnia por los 16avos de final del Mundial

Más de seis siglos de prisión a integrante de la MS-13 en El Salvador; otros 39 reciben sentencias de hasta 432 años

DEPORTES

Inglaterra-República Democrática del Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-República Democrática del Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cómo se fabrican los balones que se utilizan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué controles deben superar

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial: “Los resultados mandan”

Conmoción en Italia por la investigación a una figura del Inter en un caso de presunta prostitución infantil: los chats que comprometen al jugador

Marruecos, la sensación del Mundial: su embajador recomendó que la Argentina no subestime a Cabo Verde