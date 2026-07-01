EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio: gobierno de México expresa condolencias y acompañamiento a la familia de los fallecidos en Paseo de la Reforma

El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede hablar acerca del triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, con un marcador 2-0 a favor del Tricolor, en este mismo tema, situación que provocó celebraciones en distintos puntos de la Ciudad de México y otros estados. Derivado de esto, en Paseo de la Reforma se reportaron 3 fallecimientos por asfixia.

Sin embargo, la agenda de la mandataria puede estar sujeta a cambios.