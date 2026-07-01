México

Encuentro entre Belinda y Julián Quiñones desata ola de memes al puro estilo de “¿Y dónde están las rubias?”

La cantante y el delantero mexicano se robaron la conversación digital después de la clasificación del Tricolor a los octavos de final

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La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que un triunfo sobre Ecuador. Además del marcador de 2-0, un inesperado momento entre Belinda y Julián Quiñones terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Tras el encuentro, Belinda fue la encargada de entregar el reconocimiento al Jugador del Partido, distinción que recibió Julián Quiñones después de abrir el marcador para el conjunto nacional. El breve encuentro bastó para que miles de usuarios comenzaran a compartir imágenes, bromas y comparaciones.

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Las publicaciones no tardaron en viralizarse y una de las referencias más repetidas fue la película ¿Y dónde están las rubias? de los hermanos Marlon Wayans y Shawn Wayans, donde los seguidores escribieron frases como “¡Ya apareció Latrell!”, “Solo faltó la música de la película” y “México superando a la IA”, convirtiendo el momento en tendencia.

Los memes se robaron el tercer tiempo

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Aunque el protagonismo en la cancha fue para la Selección Mexicana, en redes sociales la conversación tomó un rumbo distinto tras el encuentro entre Belinda y Julián Quiñones durante la entrega del reconocimiento.

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Los usuarios comenzaron a compartir imágenes y montajes inspirados en ¿Y dónde están las rubias?, relacionando a los protagonistas con los personajes de la comedia y acompañando las publicaciones con frases como “¡Ya llegaron Latrell y Tiffany Wilson!”, “No supero este crossover” y “Internet ganó otra vez”.

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Sin que existiera otro contexto más allá de la ceremonia de premiación, el momento bastó para que los aficionados al futbol y los seguidores de Belinda convirtieran el encuentro en uno de los temas más comentados del día, demostrando una vez más la rapidez con la que las redes sociales transforman cualquier escena en un fenómeno viral.

Belinda también puso ritmo al Mundial 2026

Primer plano de Belinda con cabello castaño ondulado y raya al medio, ojos verdes, labios con brillo rosa y realizando un signo de paz con la mano derecha
La artista Belinda, conocida por sus éxitos musicales y actorales, incursiona ahora en la producción, revelando sorpresas para 2026 durante su estancia en la Ciudad de México. (Instagram: @belindapop)

Además de aparecer en la ceremonia de premiación del encuentro entre México y Ecuador, Belinda ha formado parte de las actividades relacionadas con el Mundial 2026 al interpretar el tema “Por ella” junto a Los Ángeles Azules.

La colaboración reunió el estilo pop de la cantante con el característico sonido de la agrupación mexicana, una propuesta que acompañó el ambiente futbolero durante la justa mundialista y que fue bien recibida por sus seguidores.

Con su presencia en la cancha para entregar el reconocimiento al mejor futbolista del partido, Belinda volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, donde su nombre rápidamente se convirtió en tendencia por un motivo muy distinto al musical.

¿Quién es Julián Quiñones?

El delantero acumula tres anotaciones hasta los dieciseisavos de final y, además, añade un nuevo reconocimiento individual en el torneo, después de haber sido elegido el jugador más valioso por segunda ocasión.
El delantero acumula tres anotaciones hasta los dieciseisavos de final y, además, añade un nuevo reconocimiento individual en el torneo, después de haber sido elegido el jugador más valioso por segunda ocasión.

Julián Quiñones se ha consolidado como uno de los delanteros más relevantes de la Selección Mexicana actual gracias a su potencia, velocidad y capacidad para marcar diferencia en el ataque.

Frente a Ecuador volvió a responder en un momento clave al anotar uno de los goles con los que México consiguió la victoria por 2-0. Raúl Jiménez completó el marcador para asegurar el boleto del Tricolor a los octavos de final del Mundial 2026.

Su actuación le permitió recibir el reconocimiento al Jugador del Partido, galardón que fue entregado por Belinda y que, de manera inesperada, terminó generando uno de los momentos más virales de la jornada.

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