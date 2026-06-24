Avena remojada desde la noche anterior: por qué cambiar solo ese paso multiplica su efecto sobre el colesterol

Remojar la avena es la clave para aprovechar al máximo sus fibras y reducir el colesterol, afirman instituciones líderes en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sencillo acto de remojar la avena desde la noche anterior ha transformado la manera en que los expertos en salud abordan el control del colesterol.

Esta técnica, avalada por instituciones médicas de prestigio como la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la American Heart Association y la Mayo Clinic, multiplica el efecto hipolipemiante del cereal gracias a profundas transformaciones bioquímicas en su matriz.

PUBLICIDAD

Avena remojada: mecanismo superior para reducir el colesterol

Cuando la avena se hidrata en frío y sin aplicar calor, los betaglucanos —fibras solubles claves para el secuestro de ácidos biliares— se liberan de manera óptima.

Esto genera un gel viscoso en el intestino que atrapa más colesterol y ácidos biliares, dificultando su reabsorción y facilitando su eliminación.

En consecuencia, el hígado utiliza el colesterol circulante para reponer los ácidos biliares excretados, lo que disminuye los niveles de colesterol LDL de forma sostenida.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones de la Mayo Clinic y la American Heart Association destacan que el consumo diario de avena integral remojada puede reducir el colesterol LDL entre un 3% y un 10%.

El remojo, a diferencia de la cocción, mantiene intacta la estructura de los betaglucanos y optimiza su efecto en el control lipídico.

Un dato esencial: remojar la avena en frío aumenta la liberación de fibras solubles, facilitando la eliminación del colesterol intestinal y potenciando la reducción del LDL, según la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Mayo Clinic.

PUBLICIDAD

Cuando la avena se hidrata en frío y sin aplicar calor, los betaglucanos se liberan de manera óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficio bioquímico frente a la cocción tradicional

Estudios recientes demuestran que la cocción tradicional gelatiniza el almidón y genera una barrera que dificulta la solubilización de los betaglucanos.

En cambio, el remojo lento y frío mantiene el peso molecular de la fibra y su capacidad para formar soluciones viscosas, lo que maximiza el arrastre de colesterol.

PUBLICIDAD

La American Heart Association resalta que este método preserva compuestos antioxidantes exclusivos de la avena, como las avenantramidas.

Estos antioxidantes, sensibles al calor, son cruciales para la protección de las arterias y la prevención de la formación de placas ateroscleróticas.

Interacción con la microbiota y beneficios metabólicos adicionales

El remojo nocturno preserva el contenido de almidón resistente, que llega intacto al colon y alimenta bacterias beneficiosas.

Esta fermentación microbiana favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta y la liberación de ácido ferúlico, un inhibidor natural de la síntesis hepática de colesterol.

PUBLICIDAD

Investigaciones de la Universidad de Bonn publicadas en Nature Communications demostraron que una intervención aguda de solo 48 horas con avena remojada logró reducir los niveles de colesterol LDL en un 10% en personas con síndrome metabólico, con efectos que perduraron semanas.

Estos mecanismos benefician la sensibilidad a la insulina, el control glucémico y el perfil metabólico global, disminuyendo el riesgo cardiovascular.

Mejor absorción de minerales y manejo de antinutrientes

Contrario a la creencia común, la cocción no elimina el ácido fítico —considerado un antinutriente—.

La evidencia de Harvard y la Mayo Clinic indica que el remojo prolongado en medios ácidos o fermentados (como yogur o kéfir) activa enzimas llamadas fitasas, que degradan el ácido fítico y liberan minerales como el hierro y el zinc.

PUBLICIDAD

Además, los fitatos residuales actúan como antioxidantes en el colon y estabilizan la glucosa sanguínea, ayudando a prevenir inflamación y daño vascular.

Recomendaciones de instituciones médicas líderes

Tanto la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la Mayo Clinic como la American Heart Association coinciden en desaconsejar la avena instantánea o pre-cocida y promueven el remojo de copos gruesos o grano entero en frío durante al menos ocho horas.

PUBLICIDAD

Esta práctica permite preservar fibras, antioxidantes y compuestos bioactivos, además de asegurar una respuesta glucémica más estable y proteger la salud arterial.

Las guías clínicas sugieren acompañar la avena remojada con semillas ricas en omega 3 (como la chía) y frutas naturales, evitando azúcares añadidos, para potenciar aún más los beneficios cardiovasculares.

PUBLICIDAD

Beneficios nutricionales de la avena remojada y las recomendaciones de entidades de salud para su óptima preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El remojo nocturno de la avena es mucho más que una tendencia: es una estrategia respaldada por las instituciones médicas más prestigiosas para optimizar la reducción del colesterol y fortalecer la salud cardiovascular.

Esta técnica permite aprovechar al máximo la acción de fibras, antioxidantes y compuestos reguladores, mejora la absorción de micronutrientes y apoya la función de la microbiota intestinal.

Cambiar la cocción por el remojo nocturno representa una intervención sencilla y eficaz, con respaldo clínico y científico, que multiplica los beneficios de la avena en la prevención y el tratamiento de la hipercolesterolemia.

La ciencia confirma que un pequeño ajuste en la preparación puede tener un impacto significativo en la salud.