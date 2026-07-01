México

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Alrededor de 50 elementos participaron en los cateos, donde además se decomisaron vehículos y pipas

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Robo gasera Ecatepec Edomex
Operativos por robo de gas en Ecatepec, Edomex (especial)

Un operativo conjunto entre federales y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) derivó en el aseguramiento de dos inmuebles que operaban como gaseras en el municipio de Ecatepec, Estado de México, presuntamente relacionados con el delito de robo de hidrocarburos.

Las acciones fueron apoyadas por elementos de la policía municipal de Ecatepec, Fuerza de Tarea Marina, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y trabajadores de Pemex, quienes desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en distintos puntos del municipio.

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De acuerdo con información oficial, alrededor de 50 elementos participaron en los cateos realizados como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, cuyo objetivo es fortalecer la gobernanza y combatir delitos de alto impacto en coordinación con autoridades federales.

En el operativo también intervinieron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y personal naval comisionado en Ecatepec, quienes brindaron apoyo en la ejecución de las diligencias relacionadas con órdenes de cateo por investigaciones ligadas al robo de combustible.

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Una persona quedó detenida

Robo gasera Ecatepec Edomex detenida Antonia N
Detenida Antonia N tras cateos a gaseras en Ecatepec (especial)

El primer cateo se realizó en un inmueble con razón social “Mega Gas”, ubicado sobre Avenida Central, en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección. Las autoridades acudieron al sitio en seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con actividades ilícitas vinculadas al manejo irregular de hidrocarburos.

Durante la intervención fue detenida Antonia “N”, de 31 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes por su probable participación en el delito de robo de hidrocarburos.

Además de la detención, las autoridades aseguraron diversos vehículos presuntamente utilizados para actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de combustible. Entre las unidades decomisadas se encuentra un camión tipo pipa con capacidad aproximada de 5 mil litros, un automóvil Nissan Tiida habilitado como taxi y un camión de transporte público marca Cadillac color amarillo, el cual no contaba con placas de circulación.

Segundo operativo en colonia Granjas Independencia

Robo gasera Ecatepec Edomex
Robo gasera Ecatepec Edomex (especial)

Posteriormente, el despliegue operativo continuó en la colonia Granjas Independencia, donde fue asegurado otro inmueble identificado con la razón social “Dima Gas”, localizado en Avenida Moctezuma número 68.

Este segundo predio también estaba vinculado a una carpeta de investigación federal por presuntas operaciones relacionadas con el robo y distribución ilegal de hidrocarburos. El inmueble quedó bajo resguardo de la FGR para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades informaron que durante la revisión de un tercer inmueble, ubicado a espaldas de la gasera de Granjas Independencia, sobre la calle Amado Nervo, fueron localizados un total de 26 vehículos, en su mayoría camionetas tipo pipa y camiones de redilas.

Como parte del procedimiento judicial, 11 de estas unidades fueron trasladadas mediante grúas ante la autoridad competente para su análisis e integración a la carpeta de investigación, mientras que las otras 15 permanecerán resguardadas dentro del inmueble asegurado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre más personas detenidas ni sobre la cantidad exacta de combustible asegurado durante el operativo. Sin embargo, señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones ilícitas y posibles vínculos con redes dedicadas al robo y distribución clandestina de hidrocarburos en la región.

El robo de combustible, conocido popularmente como “huachicoleo”, se mantiene como uno de los principales delitos federales en diversas zonas de Ecatepec, donde existen ductos y rutas estratégicas de distribución de Pemex.

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