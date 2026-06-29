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Cuatro comidas pre-entreno sencillas para antes de ir al gym

La clave para rendir mejor en el gimnasio está en lo que comes antes de entrenar

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Mujer con cabello oscuro y ropa deportiva, chaqueta gris y top verde, come un sándwich de pan integral, pollo y vegetales sentada en un banco de madera.
¿Buscas energía duradera y recuperación rápida en tus rutinas? Conoce qué alimentos recomiendan los especialistas para comer antes de entrenar y cómo adaptar tu colación al tiempo disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación antes de entrenar es un factor clave para quienes buscan energía sostenida, buen rendimiento muscular y una recuperación eficiente.

Las principales sociedades científicas de nutrición deportiva y guías prácticas de organizaciones de salud coinciden en que una comida adecuada y bien programada marca la diferencia desde la primera repetición en el gimnasio.

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El consenso entre especialistas señala que la comida pre-entrenamiento debe aportar carbohidratos fáciles de digerir, una cantidad moderada de proteína magra y muy baja en grasa y fibra, además de asegurar una hidratación suficiente.

La elección del alimento depende del tiempo disponible antes del ejercicio, pero existen opciones sencillas y respaldadas por la literatura clínica para cada escenario.

Avena integral con fruta y leche baja en grasa

Consumir avena cocida con fruta (como plátano o manzana) y leche descremada entre dos y cuatro horas antes del entrenamiento es una estrategia recomendada por expertos en nutrición deportiva.

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Este tipo de desayuno, basado en cereales integrales, frutas y lácteos bajos en grasa, ayuda a garantizar energía sostenida y previene la aparición de letargo o mareo durante la rutina.

La avena aporta carbohidratos de absorción lenta, la fruta suma azúcares simples y la leche descremada añade proteína ligera.

Esta combinación contribuye a prevenir bajones de energía y permite mantener el esfuerzo a lo largo de la sesión.

Plato hondo con avena y tajadas de manzana - (Imagen Ilustrativa Infobae
Consumir avena cocida con fruta (como plátano o manzana) y leche descremada entre dos y cuatro horas antes del entrenamiento es una estrategia recomendada por expertos en nutrición deportiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sándwich de pan integral con pavo o pollo

Un sándwich de pan integral con pechuga de pavo o pollo y vegetales frescos es otra alternativa respaldada por especialistas en nutrición deportiva y guías de salud.

El pan integral proporciona carbohidratos complejos, mientras que el pavo o pollo ofrecen proteínas magras de fácil digestión.

Las recomendaciones sugieren que las comidas grandes deben ingerirse al menos tres o cuatro horas antes del ejercicio y que se deben evitar los aderezos altos en grasa para no ralentizar la digestión.

Este tipo de comida es óptima entre una y tres horas antes del gimnasio y permite llegar a la sesión con reservas energéticas suficientes y sin sensación de pesadez.

Sándwich de pollo a la parrilla con pan integral, lechuga, tomate, pepino, cebolla morada sobre tabla de madera. Rodajas de vegetales al lado.
Un sándwich de pan integral con pechuga de pavo o pollo y vegetales frescos es otra alternativa respaldada por especialistas en nutrición deportiva y guías de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur bajo en grasa con fruta fresca

El yogur natural bajo en grasa con rodajas de fruta es una opción ligera y recomendable para quienes se ejercitan poco después de una comida o como tentempié si el margen es de una a dos horas.

El yogur aporta proteínas fácilmente asimilables y la fruta ofrece una fuente rápida de carbohidratos.

Esta mezcla resulta fácil de digerir y ayuda a evitar el hambre durante el entrenamiento sin causar molestias estomacales.

Los expertos subrayan que este tipo de snack es ideal si solo quedan unos minutos antes de ejercitarse, ya que no sobrecarga el sistema digestivo.

Vista aérea de un tazón blanco con yogur natural, fresas, arándanos, semillas de chía y nueces. Se apoya sobre una superficie de mármol claro.
El yogur aporta proteínas fácilmente asimilables y la fruta ofrece una fuente rápida de carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plátano solo o con un puñado de granola baja en grasa

Si el tiempo es muy justo, una pieza de fruta fresca, como un plátano maduro, es una de las alternativas más efectivas para comer antes de entrenar.

El plátano aporta carbohidratos simples y potasio, nutrientes relevantes para la función muscular y la prevención de calambres.

Puede combinarse con una pequeña ración de granola baja en grasa si el margen lo permite, para añadir energía sin exceder en grasas y fibra.

Esta opción es especialmente útil cuando solo hay entre cinco y treinta minutos antes del inicio de la actividad física.

Una persona pelando un plátano
Una pieza de fruta fresca, como un plátano maduro, es una de las alternativas más efectivas para comer antes de entrenar. (Freepik)

Por qué la comida previa al entrenamiento es decisiva

Diversas instituciones de salud y sociedades científicas coinciden en que la comida pre-entrenamiento ayuda a reponer glucógeno muscular, mantener estable la glucosa en sangre y prevenir la fatiga temprana.

Comer demasiado poco puede dejar al cuerpo sin fuerza, mientras que un exceso de comida pesada puede provocar lentitud y malestar digestivo.

La hidratación también es fundamental: se recomienda beber suficiente agua en las horas previas al ejercicio y continuar hidratándose durante y después de la actividad.

Adaptación según el tiempo disponible

Las recomendaciones convergen en que es preferible optar por comidas completas tres o cuatro horas antes de entrenar, tentempiés ligeros una o dos horas antes, y solo fruta o snacks muy pequeños si faltan menos de treinta minutos.

La clave está en evitar grasas y fibra cercanas al ejercicio y dar prioridad a los carbohidratos de fácil digestión y las proteínas magras.

Reloj, mujer ejercitándose, tazón de avena, sándwich, naranja, aguacate, yogur, plátano, granola, músculo, estómago, persona bebiendo agua. Infografía.
Opciones de alimentos y recomendaciones nutricionales antes del ejercicio, según el tiempo disponible para la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación práctica

Estas opciones de comida y recomendaciones se basan en guías y consensos de instituciones como la American College of Sports Medicine, la International Society of Sports Nutrition, la Mayo Clinic y la American Heart Association.

Elegir una u otra según el margen horario y la tolerancia personal permite garantizar energía suficiente, mejor recuperación y una experiencia en el gimnasio libre de molestias.

Consulta a un profesional de la salud o a un nutriólogo antes de realizar cambios importantes en tu dieta, especialmente si tienes condiciones médicas específicas o necesidades nutricionales particulares.

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