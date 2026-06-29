Este video promocional presenta fragmentos visuales de la serie "La Casa de los Famosos". Muestra a varias figuras humanas interactuando en habitaciones con decoraciones futuristas y colores vibrantes, como azul, púrpura y amarillo, iluminadas con luces de neón. Se observan personas de tamaño real y otras en formato de muñeco, algunas siendo manipuladas por una mano grande. Un escenario con pantalla circular y cámaras de televisión indica un formato de programa. El título del programa y la fecha de estreno son mostrados al final.

La promo oficial generada con Inteligencia Artificial para el estreno de La Casa de los Famosos México este 26 de julio provoca críticas entre usuarios en redes sociales, quienes cuestionan el uso de tecnología digital y el presupuesto de la producción de Televisa.

El reality mantiene su fecha de lanzamiento y la revelación de conductores avanza según lo planeado.

Promo digital enfrenta críticas y burlas en redes sociales

La presentación oficial del regreso de La Casa de los Famosos México para la edición 2026 desató una avalancha de comentarios en plataformas como X, donde usuarios notan el uso de Inteligencia Artificial en el promocional. La decisión de no emplear grabaciones tradicionales con los conductores habituales generó especulación sobre un posible recorte de recursos.

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La reacción del público incluyó sarcasmo y memes, con mensajes como “no hay presupuesto” convertidos en tendencia en X. A pesar del descontento por la animación digital, la producción no ha anunciado cambios en el calendario del reality ni en la lista de presentadores.

¿La Casa de los Famosos México en riesgo? Promo oficial con IA desata críticas y burlas: “No hay presupuesto” (RS)

Televisa confirma continuidad y revela dinámica de anuncios

El avance generado con IA no detuvo los planes de Televisa. La televisora mantiene la programación para dar a conocer de forma escalonada a los seis conductores de la nueva temporada. Este proceso inició hoy 29 de junio con la revelación del primer presentador en el programa Hoy. El 30 de junio, dos nombres se anunciarán en Cuéntamelo Ya!. El 1 de julio, otros dos conductores serán presentados nuevamente en Hoy y el 2 de julio se dará a conocer el último integrante en Cuéntamelo Ya!.

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La estrategia de anuncios escalonados busca mantener la expectativa del público. Hasta el momento, figuras como Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Marie Claire Harp están confirmados para las diferentes galas y espacios digitales del programa.

Estreno confirmado y detalles sobre los habitantes

La producción de La Casa de los Famosos México no ha modificado la fecha de estreno. El programa debutará el 26 de julio, según confirmó Televisa. Las críticas en redes sociales no han impactado la operación ni el despliegue de la campaña promocional.

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Los nombres de los nuevos habitantes permanecen bajo reserva. La revelación de los participantes comenzará oficialmente a partir de la semana del 5 de julio. La producción mantiene hermetismo sobre la identidad de quienes ingresarán a la casa, reforzando la expectativa en torno al reality.

Reacciones en plataformas digitales y contexto del uso de IA

El uso de Inteligencia Artificial en la publicidad televisiva no es nuevo, pero la reacción negativa del público en este caso destaca el peso de la percepción sobre la inversión y la calidad visual de la campaña. Usuarios en X posicionaron frases como “no hay presupuesto” y compartieron imágenes editadas que comparan el promo con materiales de bajo costo. Las críticas se centraron en la ausencia de los conductores en la pieza promocional, situación que alimentó los rumores sobre ajustes económicos en el reality.

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A pesar de la polémica, la maquinaria de Televisa permanece activa. La empresa no ha emitido posicionamiento sobre el presupuesto ni sobre los motivos para utilizar animación digital en el promocional.

Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario de anuncios y expectativa por la nueva edición

El calendario de anuncios de conductores se distribuye entre los programas Hoy y Cuéntamelo Ya! del 29 de junio al 2 de julio. Tras esta etapa, la producción enfocará la promoción en el destape progresivo de los habitantes de la casa, previsto para la semana siguiente.

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El estreno del reality se mantiene para el 26 de julio, con la participación confirmada de personalidades del entretenimiento mexicano. El desarrollo de la campaña y la dinámica de revelaciones buscan sostener la atención del público a pesar de la controversia inicial por el uso de Inteligencia Artificial en el promocional.