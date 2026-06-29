Dimmu Borgir se presentará en Ciudad de México: dónde y cuándo comprar los boletos

Dimmu Borgir vuelve a México tras ocho años junto a dos bandas internacionales. (Instagram)

La banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir regresará a México para ofrecer un concierto el próximo 3 de diciembre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

El grupo encabezará un cartel en el que también participarán la agrupación alemana de thrash metal Kreator y la banda canadiense de death metal Kataklysm.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la promotora Music Vibe, la presentación será el espectáculo más grande que Dimmu Borgir ha realizado en territorio mexicano hasta la fecha. El evento reunirá a tres agrupaciones representativas de distintos subgéneros del metal en una sola jornada.

La venta de boletos comenzará el jueves 2 de julio a las 11:00 horas. Las entradas estarán disponibles tanto en la taquilla de Forum Buenavista como a través de la plataforma FunTicket.

PUBLICIDAD

La venta de boletos para este evento comenzará el próximo 2 de julio.

El concierto marcará el regreso de Dimmu Borgir a México después de ocho años desde su última visita. La banda aprovechará la gira para presentar su nuevo álbum de estudio, Grand Serpent Rising, material con el que inicia una nueva etapa discográfica.

Durante la presentación, el grupo liderado por Shagrath y Silenoz interpretará canciones representativas de su trayectoria, entre ellas “Puritania”, “Mourning Palace”, “Gateways” y “Progenies of the Great Apocalypse”, además de temas correspondientes a su producción más reciente.

PUBLICIDAD

Fundada en 1993 en Noruega, la banda se ha consolidado como una de las agrupaciones más reconocidas del black metal sinfónico gracias a la incorporación de elementos orquestales y arreglos corales dentro de su propuesta musical.

A lo largo de su carrera ha publicado una amplia discografía y se ha presentado en escenarios y festivales internacionales.

Dimmu Borgir es una de las bandas más representativas del black metal desde hace más de 30 años. (Instagram)

El cartel también contará con la participación de Kreator, banda alemana considerada una de las principales exponentes del thrash metal europeo. La agrupación regresará a la Ciudad de México como parte de la promoción de su nuevo álbum, Krushers Of The World, publicado este año.

PUBLICIDAD

Además de las canciones de su producción más reciente, Kreator incluirá en su repertorio algunos de los temas que han formado parte de sus presentaciones durante las últimas décadas.

Entre ellos destacan “Violent Revolution”, “Satan Is Real” y “State Of Unrest”, composiciones que forman parte de su catálogo.

Originaria de Essen, Alemania, Kreator inició actividades en la década de 1980 y es identificada como una de las bandas que integran el denominado “Big Four” del thrash metal alemán. Su trayectoria incluye múltiples álbumes de estudio, giras internacionales y participaciones en festivales especializados del género.

PUBLICIDAD

Kreator representará al trash metal en el evento del Velódromo Olímpico. (Instagram)

La tercera agrupación confirmada para el evento es Kataklysm, banda canadiense de death metal que regresará a México tres años después de su visita más reciente. El grupo presentará un repertorio integrado por temas de distintas etapas de su carrera.

Entre los álbumes que forman parte de su trayectoria se encuentran Shadows & Dust, Serenity In Fire, In The Arms Of Devastation, Heaven’s Venom, Sorcery y Temple Of Knowledge, producciones que han acompañado la evolución musical de la agrupación desde principios de la década de 1990.

PUBLICIDAD

Kataklysm es conocida por incorporar en su propuesta el estilo denominado por la propia banda como “northern hyperblast”, caracterizado por ritmos acelerados y una combinación de elementos del death metal melódico y técnico.