México

Dimmu Borgir se presentará en Ciudad de México: dónde y cuándo comprar los boletos

La banda noruega presentará su nuevo álbum Grand Serpent Rising en un espectáculo que también reunirá a Kreator y Kataklysm

Guardar
Google icon
Dimmu Borgir vuelve a México tras ocho años junto a dos bandas internacionales. (Instagram)
Dimmu Borgir vuelve a México tras ocho años junto a dos bandas internacionales. (Instagram)

La banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir regresará a México para ofrecer un concierto el próximo 3 de diciembre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

El grupo encabezará un cartel en el que también participarán la agrupación alemana de thrash metal Kreator y la banda canadiense de death metal Kataklysm.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la promotora Music Vibe, la presentación será el espectáculo más grande que Dimmu Borgir ha realizado en territorio mexicano hasta la fecha. El evento reunirá a tres agrupaciones representativas de distintos subgéneros del metal en una sola jornada.

La venta de boletos comenzará el jueves 2 de julio a las 11:00 horas. Las entradas estarán disponibles tanto en la taquilla de Forum Buenavista como a través de la plataforma FunTicket.

PUBLICIDAD

La venta de boletos para este evento comenzará el próximo 2 de julio.
La venta de boletos para este evento comenzará el próximo 2 de julio.

El concierto marcará el regreso de Dimmu Borgir a México después de ocho años desde su última visita. La banda aprovechará la gira para presentar su nuevo álbum de estudio, Grand Serpent Rising, material con el que inicia una nueva etapa discográfica.

Durante la presentación, el grupo liderado por Shagrath y Silenoz interpretará canciones representativas de su trayectoria, entre ellas “Puritania”, “Mourning Palace”, “Gateways” y “Progenies of the Great Apocalypse”, además de temas correspondientes a su producción más reciente.

Fundada en 1993 en Noruega, la banda se ha consolidado como una de las agrupaciones más reconocidas del black metal sinfónico gracias a la incorporación de elementos orquestales y arreglos corales dentro de su propuesta musical.

A lo largo de su carrera ha publicado una amplia discografía y se ha presentado en escenarios y festivales internacionales.

Dimmu Borgir es una de las bandas más representativas del black metal desde hace más de 30 años. (Instagram)
Dimmu Borgir es una de las bandas más representativas del black metal desde hace más de 30 años. (Instagram)

El cartel también contará con la participación de Kreator, banda alemana considerada una de las principales exponentes del thrash metal europeo. La agrupación regresará a la Ciudad de México como parte de la promoción de su nuevo álbum, Krushers Of The World, publicado este año.

Además de las canciones de su producción más reciente, Kreator incluirá en su repertorio algunos de los temas que han formado parte de sus presentaciones durante las últimas décadas.

Entre ellos destacan “Violent Revolution”, “Satan Is Real” y “State Of Unrest”, composiciones que forman parte de su catálogo.

Originaria de Essen, Alemania, Kreator inició actividades en la década de 1980 y es identificada como una de las bandas que integran el denominado “Big Four” del thrash metal alemán. Su trayectoria incluye múltiples álbumes de estudio, giras internacionales y participaciones en festivales especializados del género.

Kreator representará al trash metal en el evento del Velódromo Olímpico. (Instagram)
Kreator representará al trash metal en el evento del Velódromo Olímpico. (Instagram)

La tercera agrupación confirmada para el evento es Kataklysm, banda canadiense de death metal que regresará a México tres años después de su visita más reciente. El grupo presentará un repertorio integrado por temas de distintas etapas de su carrera.

Entre los álbumes que forman parte de su trayectoria se encuentran Shadows & Dust, Serenity In Fire, In The Arms Of Devastation, Heaven’s Venom, Sorcery y Temple Of Knowledge, producciones que han acompañado la evolución musical de la agrupación desde principios de la década de 1990.

Kataklysm es conocida por incorporar en su propuesta el estilo denominado por la propia banda como “northern hyperblast”, caracterizado por ritmos acelerados y una combinación de elementos del death metal melódico y técnico.

Temas Relacionados

Dimmu BorgirconciertoCiudad de Méxicoentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Citlalli Hernández desmiente lista sobre definiciones de género en Morena: “Es falsa”

La dirigente aseguró que las publicaciones falsas buscan generar confusión y reiteró que la Comisión Nacional de Elecciones informará oportunamente cada etapa

Citlalli Hernández desmiente lista sobre definiciones de género en Morena: “Es falsa”

México vs Ecuador: gobierno activa Ley Seca en esta zona de la CDMX

La medida iniciará a las 3 de la tarde y concluirá hasta el día siguiente

México vs Ecuador: gobierno activa Ley Seca en esta zona de la CDMX

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?: Línea 1 y 4 del MB con afectaciones por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?: Línea 1 y 4 del MB con afectaciones por manifestaciones

Por qué diez minutos de ejercicio en casa equivalen a media hora de caminata, según expertos

Lo que sucede en tu cuerpo tras solo unos minutos de ejercicio intenso podría sorprenderte

Por qué diez minutos de ejercicio en casa equivalen a media hora de caminata, según expertos

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 29 de junio: duelo Países Bajos vs Marruecos en Monterrey se jugará sin lluvia

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 29 de junio: duelo Países Bajos vs Marruecos en Monterrey se jugará sin lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: procesan a tres hombres tras hallazgo de neumáticos robados, leones y vehículos en SLP

ENTRETENIMIENTO

Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

¿La Casa de los Famosos México en riesgo? Promo oficial con IA desata críticas y burlas: “No hay presupuesto”

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

DEPORTES

La historia de Kaishu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

La historia de Kaishu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

Equipo de extranjeros se impone a México en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Esta es la posibilidad de que México sea campeón del mundo en el Mundial 2026 ahora que va contra Ecuador

CMLL cambia de horario para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador en el Mundial