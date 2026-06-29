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Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

El creador de contenido relató la experiencia que vivió durante una cena y lanzó una advertencia para quienes visiten el exclusivo establecimiento

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Aldo de Nigris publicó un video y expresó su inconformidad tras cenar en Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae.
Aldo de Nigris publicó un video y expresó su inconformidad tras cenar en Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae.

Aldo de Nigris compartió un video en el que expresó su inconformidad tras visitar el restaurante Nusr-Et, propiedad del chef turco Salt Bae, cuyo nombre real es Nusret Gökçe, famoso mundialmente por su peculiar forma de arrojar sal sobre la carne. El influencer aseguró que terminó pagando una cuenta mucho más alta de la que esperaba y pidió a sus seguidores estar atentos si visitan el lugar.

El regiomontano, conocido por su contenido en redes sociales y por formar parte de la familia De Nigris, explicó que se encontraba hospedado en un hotel de la Ciudad de México cuando unos amigos lo invitaron a cenar al restaurante. Según contó, su intención era ordenar un salmón y una bebida, por lo que calculó un gasto de entre dos mil y dos mil 500 pesos.

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Sin embargo, aseguró que todo cambió cuando el chef se acercó a su mesa. “La carne va por mi parte, dejen que yo les traiga la carne, ustedes se encargan de las bebidas”, recordó que les dijo. Esa situación lo llevó a pensar que algunos platillos serían una cortesía.

“Pensé que era un detalle”, asegura el influencer

Este video presenta a un influencer compartiendo su experiencia. Inicialmente, se le ve posando con el chef Salt Bae en un interior moderno. Posteriormente, el influencer se dirige a la cámara para discutir su visita al nuevo restaurante del chef.

Aldo de Nigris relató que la sorpresa llegó al momento de pedir la cuenta. De acuerdo con su versión, el total, incluida la propina, superó los 40 mil pesos.

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“Yo soy una persona que no me gusta gastar en tonterías. Gastar cuarenta mil pesos en un restaurante se me hace una tremenda locura”, comentó al explicar por qué decidió hacer pública su experiencia.

El creador de contenido afirmó que, tras lo ocurrido, algunos meseros le comentaron que el chef suele acercarse a ciertas mesas para elegir personalmente algunos platillos, lo que, según dijo, puede generar confusión sobre si forman parte de una cortesía o serán cobrados al final de la comida.

La advertencia que lanzó a quienes visiten el restaurante

Aldo de Nigris
El creador de contenido asegura que Salt Bae se acerca a la mesa y ofrece llevar la carne, lo que le hace pensar que algunos platillos serían cortesía. (Captura de pantalla TikTok)

Durante el video, Aldo de Nigris aseguró que su intención no era generar polémica, sino advertir a otras personas para que pregunten el costo de los alimentos antes de aceptarlos.

“Si se acercan a tu mesa y te ofrecen platillos que parecen gratis, no los aceptes”, expresó. También señaló que, en su caso, los alimentos que eligió el chef terminaron representando una parte importante del monto final de la cuenta.

El influencer insistió en que compartía su experiencia para evitar que otros pasaran por una situación similar y recomendó solicitar siempre el precio de cualquier platillo adicional antes de aceptar la sugerencia del personal.

¿Quiénes son Aldo de Nigris y Salt Bae?

salt bae nusret
Aldo de Nigris recomienda preguntar el precio de los alimentos y no aceptar platillos que parezcan gratis si no se aclara el costo.

Aldo de Nigris es un creador de contenido originario de Monterrey que ha ganado popularidad en redes sociales por sus videos sobre estilo de vida, entrenamiento y experiencias personales. Además, pertenece a la conocida familia De Nigris, ligada al deporte y al entretenimiento.

Por su parte, Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, alcanzó fama internacional gracias a un video viral en el que condimentaba un corte de carne con su característico movimiento de la mano al lanzar la sal. Su cadena de restaurantes Nusr-Et cuenta con sucursales en distintas ciudades del mundo y es frecuentada por celebridades y deportistas.

Hasta el momento, el chef y el restaurante no han emitido una postura pública sobre las declaraciones realizadas por Aldo de Nigris.

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