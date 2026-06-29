CMLL cambia de horario para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador en el Mundial

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció que tendrá un horario especial este martes para permitir que los asistentes puedan apoyar a la Selección Mexicana de Futbol. La función de lucha libre, prevista para la noche, se ajusta con el propósito de que los aficionados no se pierdan el partido importante que disputará México contra Ecuador.
La empresa informó que abrirá las puertas antes de lo habitual y ajustará el inicio de las actividades. Se habilitarán pantallas dentro del recinto, donde los aficionados podrán seguir el encuentro de futbol antes de que comience la función luchística.
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La medida busca favorecer a quienes desean disfrutar tanto del futbol como de la lucha libre. La Arena México señaló que esta decisión responde al interés de los aficionados y que espera una buena respuesta del público.
Cartelera completa
La cartelera incluye una lucha estelar en relevos con Templario y Titán frente a Último Guerrero y Gran Guerrero. En la lucha semifinal, Neón, Capitán Suicida y Fugaz se enfrentarán a Black Tiger, Hijo del Villano III y Villano III Jr. El programa contempla también un match relámpago entre Xelhua y El Valiente.
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En la división femenil, Zeuxis y Keyra, denominadas “Las Reinas del Strong Style”, lucharán contra Dark Silueta y Valkyria, representantes de “Las Infernales”. La segunda lucha de la noche tendrá a Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego ante Crixus, Troyano y Kamelet, mientras que la función abre con Último Dragoncito, Shockercito, Fantasy y Full Metal en contra de Rostro de Acero, Pequeño Polvorín y Pólvora.
- Lucha estelar en relevos
- Templario y Titán vs Último Guerrero y Gran Guerrero
- Lucha semifinal
- Neón, Capitán Suicida y Fugaz vs Black Tiger, Hijo del Villano III y Villano III Jr.
- Match relámpago
- Xelhua vs El Valiente
- Lucha de parejas femenil
- Zeuxis y Keyra (Las Reinas del Strong Style) vs Dark Silueta y Valkyria (Las Infernales)
- Segunda lucha
- Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego vs Crixus, Troyano y Kamelet
- Primera lucha
- Último Dragoncito, Shockercito, Fantasy y Full Metal vs Rostro de Acero, Pequeño Polvorín y Pólvora
La venta de boletos se realiza en taquillas y a través de Ticketmaster, con precios diferenciados según la zona. El acceso a niños en el ring tiene un costo especial y existen restricciones para menores en determinadas áreas.
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