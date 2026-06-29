México

¿Cuándo sale el Calendario de Pagos Pensión Bienestar de julio 2026? Fecha para Adultos Mayores y Mujeres

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, será la encargada de dar a conocer el calendario de pagos correspondiente al cuarto bimestre del año

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Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda las Pensiones del Bienestar tanto para Mujeres como para Adultos Mayores son dos de las más esperadas por los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar.

Y aunque por ahora aún no hay calendario oficial para el siguiente periodo de pagos se estima que se dé a conocer en estos días.

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La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, será la encargada de dar a conocer el calendario de pagos correspondiente al cuarto bimestre del año, el cual podría anunciarse entre el lunes 29 de junio o el miércoles 1 de julio, por lo que se pide a la comunidad mantenerse atentos en los canales oficiales.

Dos mujeres mayores sonriendo, cada una con una tarjeta blanca del Banco del Bienestar. Fondo color borgoña con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos amigas adultas mayores sonríen cálidamente mientras muestran sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, parte del programa Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde conocer la revelación del Calendario oficial de pagos para la Pensión del Bienestar de julio 2026?

Como en ocasiones anteriores, la presentación oficial del calendario para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años sucederá durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también se difundirá a través de las redes sociales oficiales de la funcionaria.

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En este sentido, el pago para beneficiarios de la Pensión Bienestar podría comenzar el miércoles 1 de julio de 2026, aunque la confirmación definitiva llegará en los próximos días por parte de las autoridades.

Además de los apoyos para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, el depósito abarcará a Madres Trabajadoras y a personas con discapacidad de 0 a 64 años.

Los montos que recibirá cada beneficiario son los siguientes: 6,400 pesos para adultos mayores de 65 años o más, 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años, 3,300 pesos para personas con discapacidad, y 1,650 pesos por cada hijo registrado en el caso de madres trabajadoras, o 3,720 pesos si el hijo inscrito tiene discapacidad.

Durante esta semana permanece abierto el registro para la pensión destinada a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en todo México.

Existen módulos habilitados y pasos concretos para acceder al apoyo de 6,400 o 3,100 pesos, además de orientación sobre el procedimiento en caso de haber perdido el día de inscripción.

Mujer mestiza adulta mayor con cabello canoso y suéter neutro, sosteniendo una tarjeta verde del Banco del Bienestar. Fondo lila con logo "Pensión Mujeres Bienestar".
Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de pagos para las Pensiones del Bienestar de julio 2026

Si bien las autoridades no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

  • Letra A | lunes 6 de julio de 2026
  • Letra B | martes 7 de julio de 2026
  • Letra C | miércoles 8 de julio de 2026
  • Letra C | jueves 9 de julio de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026
  • Letra G | lunes 13 de julio de 2026
  • Letra G | martes 14 de julio de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026
  • Letra L | jueves 16 de julio de 2026
  • Letra M | viernes 17 de julio de 2026
  • Letra M | lunes 20 de julio de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026
  • Letra R | jueves 23 de julio de 2026
  • Letra R | viernes 24 de julio de 2026
  • Letra S | lunes 27 de julio de 2026
  • Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026

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