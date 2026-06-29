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Citlalli Hernández desmiente lista sobre definiciones de género en Morena: “Es falsa”

La dirigente aseguró que las publicaciones falsas buscan generar confusión y reiteró que la Comisión Nacional de Elecciones informará oportunamente cada etapa

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Citlalli Hernández
Morena llamó a la militancia y a los aspirantes a no difundir información sin verificar para evitar la desinformación durante el proceso interno. (Agencia de Gobierno)

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, desmintió la circulación de una supuesta lista sobre la definición de género para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al asegurar que se trata de un documento falso cuyo objetivo es generar confusión entre la militancia y los aspirantes que participan en el proceso interno del partido.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente explicó que el documento apócrifo incluso contiene una fecha correspondiente al año pasado, por lo que carece de cualquier validez. En ese sentido, enfatizó que todas las decisiones relacionadas con el proceso serán dadas a conocer únicamente mediante los canales oficiales de Morena.

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“Todas las definiciones que tomemos acerca de nuestros procesos internos las comunicaremos a través de las cuentas oficiales”, sostuvo Hernández Mora al exhortar a la militancia a no compartir información sin verificar.

Mensaje de Citlalli Hernández.

Comisión Nacional de Elecciones revisará 277 registros de aspirantes

La dirigente informó que ya concluyó la primera etapa del proceso para elegir las coordinaciones estatales, correspondiente al registro de aspirantes, el cual se desarrolló durante una semana tanto de manera presencial como digital.

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Detalló que la Comisión recibió alrededor de 277 solicitudes y que, en los próximos días, comenzará la revisión para verificar que cada persona inscrita cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Asimismo, indicó que las siguientes fases del procedimiento serán dadas a conocer de forma pública y transparente conforme avance la evaluación de los perfiles.

Listas falsas.
Listas falsas.

¿En qué etapa se encuentra el proceso interno de Morena?

Hasta el momento, el partido reporta los siguientes avances en la renovación de las coordinaciones estatales:

  • Ya fue publicada la convocatoria oficial.
  • Concluyó el periodo de registro de aspirantes.
  • Se recibieron aproximadamente 277 solicitudes en todo el país.
  • La Comisión Nacional de Elecciones revisará el cumplimiento de los requisitos.

Existe una mesa de trabajo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para dialogar sobre los perfiles registrados.

Las siguientes etapas serán anunciadas únicamente por los canales oficiales de Morena.

Morena pide no compartir publicaciones que busquen confundir

Citlalli Hernández aseguró que la supuesta lista difundida en redes sociales no proviene de la Comisión Nacional de Elecciones y consideró que forma parte de intentos por sembrar incertidumbre durante el desarrollo del proceso interno.

Citlalli Hernández celebró que el PVEM respaldó su nombramiento en Morena. | Twitter Citlalli Hernández
Citlalli Hernández desmintió la autenticidad de la supuesta lista sobre las Coordinaciones Estatales y aseguró que busca generar confusión. | Twitter Citlalli Hernández

Por ello, pidió a simpatizantes, militantes y aspirantes mantenerse atentos exclusivamente a la información oficial y evitar replicar publicaciones cuya autenticidad no haya sido confirmada.

La presidenta de la Comisión insistió en que los primeros en conocer cualquier determinación serán los propios aspirantes y, posteriormente, toda la información será compartida públicamente para garantizar la transparencia del procedimiento.

Morena destaca transparencia y coordinación con partidos aliados

Durante su mensaje, Hernández Mora reiteró que Morena continuará conduciendo el proceso con reglas claras, diálogo y apertura.

También confirmó que existe una mesa de trabajo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para revisar los perfiles registrados y dar seguimiento a las siguientes etapas.

Morena aseguró que el proceso interno se desarrollará con transparencia, reglas claras y apego a la convocatoria. (Foto: @PartidoMorenaMx)
Morena aseguró que el proceso interno se desarrollará con transparencia, reglas claras y apego a la convocatoria. (Foto: @PartidoMorenaMx)

La dirigente afirmó que el partido busca mantener un proceso interno ordenado y transparente, privilegiando los principios del movimiento por encima de intereses particulares.

Además, hizo un llamado a la unidad de la militancia y señaló que Morena continuará fortaleciendo su vida interna mientras avanza el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, reiteró que la mejor forma de evitar la desinformación es consultar únicamente los comunicados oficiales del partido y esperar el anuncio de las próximas fases del proceso, las cuales serán notificadas tanto a las personas aspirantes como a la ciudadanía en general conforme se vayan definiendo.

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