México vs Ecuador: gobierno activa Ley Seca en esta zona de la CDMX

La medida fue anunciada por el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

A partir de las 3:00 de la tarde del 30 de junio y hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 1 de julio, los establecimientos ubicados en la zona de Reforma y el Centro Histórico tendrán prohibida la venta de bebidas alcohólicas para llevar.

Estas restricciones forman parte del operativo especial que el Gobierno de la Ciudad de México decidió replicar y reforzar tras el anterior partido de la Selección Mexicana, ahora con motivo del encuentro frente a Ecuador programado para el martes a las 7 de la tarde.

PUBLICIDAD

La medida fue anunciada este 29 de junio por el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, en conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Cravioto declaró que "vamos a continuar con lo que se hizo en el último partido, establecimientos mercantiles en la zona de Reforma y del Centro Histórico". Por lo tanto, esta medida no estará en vigor en toda la CDMX, solo en las partes cercanas al Ángel de la Independencia donde se han celebrado los triunfos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El operativo durante el partido de México vs Chequia fue destacado por el gobierno de la CDMX

Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)

El secretario de Gobierno capitalino declaró que el operativo del partido anterior “sí funcionó" ante el cuestionamiento de vendedores y aficionados que ingirieron bebidas alcohólicas a la celebración en el Centro Histórico del pasado miércoles 24 de junio por el triunfo de México sobre Chequia.

“Se trataba justamente de reducción, disminución de riesgos, contención y vamos a fortalecer aquí con la Secretaría de Seguridad Ciudadana los recorridos en la zona para la no venta en vía pública de bebidas alcohólicas y con el INVEA para revisar establecimientos mercantiles”, declaró Cravioto.

PUBLICIDAD

Otra medida que tomarán las autoridades de la CDMX está relacionada con los carros en la zona: “Vamos a hablar con los dueños de estacionamientos de la zona de Reforma, las bocacalles de Reforma, tanto públicos como privados, para que después de las 3, 4 de la tarde ya no saquen vehículos para que no vaya a haber un problema ahí con vehículos y con la gente o que los aficionados hagan lo que hemos visto en muchos videos, que empiezan a zangolotear los vehículos”.

El plan busca que los vehículos sean retirados de los estacionamientos de la zona hasta por lo menos las 4 de la mañana del día siguiente. Cravioto recordó el incidente ocurrido en Baja California que terminó con 17 heridos, algunos de gravedad.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo