México

Tres bebidas detox fáciles de preparar para el desayuno

Descubre cuáles bebidas matutinas cuentan con respaldo de especialistas en salud y cómo pueden aportar beneficios reales a tu rutina diaria

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer bebiendo jugo verde con una pajita. La mujer tiene una sonrisa y restos de jugo en los labios. Viste un suéter tejido.
Descubre por qué ciertas bebidas tienen beneficios clínicos comprobados, según instituciones de salud reconocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de bebidas “detox” en el desayuno responde a una tendencia global marcada por la búsqueda de bienestar, pero la evidencia científica muestra que el cuerpo humano ya cuenta con sistemas endógenos eficientes para la eliminación de desechos metabólicos.

Organizaciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y Mayo Clinic orientan a la población hacia estrategias nutricionales matutinas basadas en la hidratación, la fibra y los micronutrientes, y recomiendan dejar de lado recetas extremas o productos comerciales sin respaldo clínico.

PUBLICIDAD

Agua tibia con limón: favorece la hidratación y puede reducir el riesgo de cálculos

Especialistas en nefrología y nutriólogos de instituciones como Harvard coinciden en que el agua tibia con jugo de limón contribuye a rehidratar el organismo tras el ayuno nocturno.

El jugo de limón fresco aporta vitamina C, un antioxidante que participa en los procesos bioquímicos del hígado.

El citrato presente en el limón favorece la excreción urinaria de este compuesto y puede ayudar a disminuir el riesgo de formación de cálculos renales, según la National Kidney Foundation.

PUBLICIDAD

La recomendación clínica señala que se debe evitar el uso de agua hirviendo para no degradar los micronutrientes.

Además, es preferible beber esta preparación con pajilla para reducir el contacto del ácido con el esmalte dental. La acidez del jugo de limón puede provocar erosión dental si se consume de manera prolongada.

El consumo diario de agua con limón aporta entre 15 y 20 miligramos de vitamina C, lo que representa hasta el 20% del requerimiento diario para un adulto. Este dato es relevante para dietas con baja ingesta de frutas frescas.

Una taza con vapor y rodajas de limón, una cuchara de metal, limones enteros y cortados, una servilleta y una mesa de madera rústica.
El agua tibia con jugo de limón contribuye a rehidratar el organismo tras el ayuno nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuados verdes: fibra, antioxidantes y saciedad en el desayuno

La Mayo Clinic recomienda incorporar licuados verdes integrales en el desayuno en lugar de jugos filtrados, ya que la fibra insoluble e intacta de la fruta y la verdura es fundamental para la regularidad intestinal.

La fibra de espinaca, banana y bayas promueve la excreción eficiente de desechos metabólicos y genera saciedad, según nutriólogos y endocrinólogos de la institución.

Los antioxidantes naturales de las bayas, como las antocianinas y polifenoles, protegen al hígado en su función de neutralización de radicales libres. Estos compuestos también modulan la respuesta glucémica, ayudando a evitar picos de insulina.

Licuar los ingredientes y consumir el batido de inmediato permite aprovechar las vitaminas sensibles al calor y la luz.

El Departamento de Nutrición de Mayo Clinic señala que un batido verde aporta aproximadamente 64 kilocalorías por porción de seis onzas líquidas, contiene dos gramos de fibra y no incorpora azúcares añadidos.

Esta opción es congruente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pide ingerir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día.

Licuado de aguacate con espinaca, batido verde saludable, bebida nutritiva y desintoxicante, rico en vitaminas y antioxidantes, fuente de fibra y proteínas, licuado vegano, refrescante y delicioso, batido natural, energía saludable, licuado nutritivo, opción saludable, bebida verde, licuado de espinaca y aguacate, licuado para una dieta balanceada - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Mayo Clinic recomienda incorporar licuados verdes integrales en el desayuno en lugar de jugos filtrados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuado de piña y espinaca: enzimas, probióticos y energía sostenida

La combinación de piña, espinaca, jugo de naranja y yogur natural es avalada por programas educativos del NIH y por nutriólogos de Mayo Clinic.

La piña contiene bromelina, una enzima que facilita la digestión de proteínas y que, además, muestra efectos antiinflamatorios en estudios clínicos.

El yogur natural aporta probióticos vivos que refuerzan la flora intestinal y la inmunidad.

La espinaca y el jugo de naranja suman carotenoides, hierro vegetal y vitamina C, que favorecen la absorción de minerales esenciales.

El consumo inmediato tras la preparación es clave para mantener la viabilidad de los cultivos probióticos y la integridad de las vitaminas.

Para quienes presentan intolerancia a la lactosa, la receta puede adaptarse con alternativas vegetales.

La base de este licuado permite sustituir un desayuno ligero y aporta energía sostenida por su perfil de carbohidratos complejos.

En una porción de una taza, el batido energético de piña y espinaca puede aportar hasta el 46% del valor diario recomendado de vitamina C y hasta 20 gramos de carbohidratos intrínsecos, según datos de MedlinePlus.

Un vaso de licuado verde con una rodaja de piña y una hoja de espinaca, un bol con espinacas y trozos de piña en una mesa de madera.
La base de este licuado permite sustituir un desayuno ligero y aporta energía sostenida por su perfil de carbohidratos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero aporte de las bebidas matutinas está en la hidratación y la nutrición funcional

Las bebidas matutinas recomendadas por especialistas no tienen propiedades detox extraordinarias, sino que optimizan los mecanismos fisiológicos de eliminación de residuos mediante hidratación, fibra y antioxidantes.

La acción conjunta de estos componentes favorece la regularidad intestinal, estabiliza la glucemia y apoya funciones hepáticas y renales.

De acuerdo con publicaciones de la Escuela de Medicina de Harvard y con el consenso de expertos de Mayo Clinic, los suplementos y dietas comerciales “detox” carecen de respaldo científico.

El cuerpo humano depende de la acción continua de enzimas hepáticas, la filtración renal y la eliminación digestiva para mantener la homeostasis.

Las bebidas naturales que cumplen criterios clínicos de hidratación y nutrición funcional pueden integrarse de manera segura al desayuno.

Precauciones para personas con padecimientos crónicos

Las bebidas descritas son seguras para la mayoría de los adultos sanos.

Especialistas del NIH y de Mayo Clinic advierten que personas con insuficiencia renal avanzada, cardiopatías descompensadas o bajo tratamientos farmacológicos específicos deben consultar a un profesional de la salud antes de modificar su consumo de líquidos o potasio.

En quienes padecen sensibilidad gastrointestinal, la introducción de fibra debe ser progresiva para evitar molestias.

La evidencia clínica muestra que el beneficio real de estas bebidas radica en su capacidad para apoyar los sistemas endógenos de desintoxicación y no en efectos depurativos extraordinarios.

La hidratación, la fibra y el consumo de micronutrientes son la base de una estrategia dietética segura y efectiva para el desayuno.

Temas Relacionados

DetoxDesintoxicacionBebidasDesayunoNutricionmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 28 de junio: afectaciones en Paseo de la Reforma e Hidalgo por evento religioso

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 28 de junio: afectaciones en Paseo de la Reforma e Hidalgo por evento religioso

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Los fans tendrán hora límite para salvar a su favorito

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘: una carta de amor a Hollywood

En entrevista con Infobae, ambos contaron su experiencia interpretando a Dort y a Goomi en la nueva entrega, que llegará a las salas mexicanas el 1 de julio

Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘: una carta de amor a Hollywood

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Lotería Nacional lanza cachito conmemorativo de la Selección Mexicana durante al Mundial 2026

Presentan billete especial para celebrar el paso histórico del Tricolor en la Copa del Mundo

Lotería Nacional lanza cachito conmemorativo de la Selección Mexicana durante al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Atacan a balazos el autobús del cantante Memo Garza en Puebla: un miembro de la agrupación resultó herido

Cuáles son las funciones de la División de Operaciones Fronterizas en Sonora, la unidad a la que EEUU donó 34 patrullas

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘: una carta de amor a Hollywood

¿Cuándo se estrena “Moscas”, la nueva película del director de “Temporada de patos”?

Alfredo Adame revela una imagen del pasado con Mary Paz Banquells y provoca especulaciones

Apio Quijano rompe el silencio y confirma su identidad en pleno concierto del Pride con Kabah: “De mis mejores decisiones”

DEPORTES

Julio Ibáñez festeja la eliminación de Sudáfrica en el Mundial luego de su detención: “Se les borró la sonrisa”

Julio Ibáñez festeja la eliminación de Sudáfrica en el Mundial luego de su detención: “Se les borró la sonrisa”

Keylor Navas es nominado al balón de oro Liga MX por su éxito con Pumas

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Pumas Femenil rompe el mercado con dos fichajes de talla internacional

México usará el color verde para su partido contra Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026