Salud

Cuántos días de pesas a la semana son suficientes para ganar músculo, según la ciencia

Brad Schoenfeld, profesor de ciencias del ejercicio, estableció un umbral mínimo de entrenamiento de fuerza que desafía las creencias previas. Claves para ponerlo en práctica

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Hombre musculoso y sudoroso con camiseta sin mangas gris y pantalones cortos negros entrenando con sogas de batalla en un gimnasio.
Ganar músculo con menos sesiones de entrenamiento de fuerza es posible si hay constancia y recuperación suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ganar músculo con menos sesiones de las que muchas personas creen es posible, siempre que el trabajo sea constante y haya recuperación suficiente. Según expertos consultados por GQ, la base para empezar a aumentar la fuerza y la masa muscular es de al menos dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza de 30 minutos.

La referencia mínima que recoge GQ se fundamenta en un estudio citado por Health y encabezado por Brad Schoenfeld, profesor de ciencias del ejercicio en el CUNY Lehman College. Ese umbral sirve como punto de partida, aunque la propia fuente aclara que algunas personas pueden necesitar más trabajo para lograr cambios más visibles o mayor definición muscular.

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Schoenfeld precisa que esa frecuencia es una base, no una garantía de resultados notorios en todos los casos. También indica que, si la meta es aumentar más la masa muscular o marcar los músculos, la carga de trabajo puede subir.

Qué dice la recomendación general y qué cambia si buscas ganar músculo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad alta. GQ señala que esa cifra apunta a la salud, el bienestar y al combate del sedentarismo.

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Vista posterior de un hombre sentado en un banco de gimnasio, levantando mancuernas pesadas por encima de los hombros. Sus hombros musculosos son prominentes.
La OMS recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esa diferencia, Schoenfeld separa dos planos: uno de salud general y otro de entrenamiento orientado a objetivos concretos. Para este segundo caso, el volumen, la distribución y la recuperación adquieren más peso que el conteo total de minutos.

Cómo distribuir las sesiones de fuerza durante la semana

El esquema básico que recoge GQ parte de dos días de pesas por semana, pero añade una condición: trabajar cada grupo muscular al menos dos veces en ese periodo. Por eso, la fuente plantea que puede ser mejor repartir el esfuerzo en más días y no limitar todas las sesiones a rutinas de cuerpo completo.

Esa división permite dedicar entrenamientos específicos a brazos, piernas, espalda y zona media. Sin embargo, Schoenfeld advierte que no conviene entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos y no hacer más de cinco días de pesas a la semana. La idea es sostener la regularidad sin reducir el tiempo de recuperación que necesitan los músculos.

Recomendaciones básicas para entrenar fuerza y evitar la fatiga

Mujer en ropa deportiva azul y negra realiza una estocada lateral sosteniendo una pesa rusa amarilla en un gimnasio luminoso con grandes ventanas.
Los ejercicios para fuerza y masa muscular deben cubrir brazos, piernas, espalda y zona media (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo recogido por Health y citado por GQ, Schoenfeld señaló que el mínimo para buscar fuerza y masa muscular incluye un calentamiento de 5 o 10 minutos al inicio. Después, recomienda elegir uno o dos ejercicios para cada grupo muscular principal, como brazos, piernas, espalda y zona media.

La pauta añade una serie de cada ejercicio dos veces por semana, con entre 8 y 12 repeticiones. También aconseja levantar un peso que vuelva la serie difícil, pero no imposible.

Entre las indicaciones prácticas aparece otra recomendación concreta: usar zapatillas de suela plana para mejorar el equilibrio y la estabilidad. La fuente presenta esas pautas como una base mínima de ejecución, no como un programa único para todas las personas.

Un hombre en un gimnasio levanta una mancuerna negra en un curl de bíceps, mostrando su brazo musculoso. Al fondo se ven más pesas y equipo de ejercicio.
La pauta establece una serie de cada ejercicio dos veces por semana para trabajar fuerza y masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, GQ recoge de Healthline una combinación semanal de dos a tres días de entrenamiento cardiovascular con dos a tres días de pesas. Para personas avanzadas, esa misma referencia eleva las pesas a entre cuatro y cinco días por semana.

La razón, compartida además con el experto, es que ese reparto buscar mejores resultados sin caer en fatiga ni sobreentrenamiento. La propuesta también incluye días de movilidad y flexibilidad para evitar pasar mucho tiempo inactivo.

La rutina que describe GQ no consiste en hacer pesas todos los días, sino en repartir las cargas y alternar intensidades a lo largo de la semana. El objetivo es mantener el estímulo sobre los músculos sin convertir la frecuencia en un exceso.

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