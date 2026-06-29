México Deportes

Esta es la posibilidad de que México sea campeón del mundo en el Mundial 2026 ahora que va contra Ecuador

El modelo estadístico elaborado por Opta Analyst también otorga a México una probabilidad de 61.4% de avanzar a los octavos de final

Guardar
Google icon
La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)
La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 y, según las predicciones de Opta Analyst al 28 de junio de 2026, la posibilidad de que México sea campeón es de 1.8%. El análisis, difundido este 29 de junio, coloca al equipo nacional en la posición 13 entre 16 selecciones principales con mayor probabilidad de levantar el trofeo.

El modelo estadístico elaborado por Opta Analyst otorga a México una probabilidad de 61.4% de avanzar a los octavos de final, 28.3% de llegar a cuartos, 12% de alcanzar semifinales y solo 5% de disputar la final. El porcentaje para ser campeón es similar al de selecciones como Marruecos, Bélgica y Japón.

PUBLICIDAD

Aunque la Selección Mexicana ha ganado sus dos primeros partidos del Mundial 2026, su funcionamiento ha sido cuestionado (REUTERS)
Aunque la Selección Mexicana ha ganado sus dos primeros partidos del Mundial 2026, su funcionamiento ha sido cuestionado (REUTERS)

Selecciones con mayor posibilidad de ser campeones

Las selecciones con mayor proyección de título en este ranking son Francia (18.7%), Argentina (16.3%) y España (13.5%). México aparece por debajo de equipos como Estados Unidos (2.5%) y Suiza (2.2%).

El estudio de Opta Analyst expone que, pese al crecimiento de la selección mexicana en torneos recientes y su condición de anfitrión, las probabilidades estadísticas lo sitúan fuera del grupo de favoritos. El dato de 1.8% para ganar el torneo representa el desafío para el equipo dirigido por Javier Aguirre, cuya meta mínima es romper la barrera de los octavos de final.

PUBLICIDAD

El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)
El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)

México por el pase a Octavos de Final

La Selección Mexicana afronta una nueva oportunidad para romper una larga sequía en fases de eliminación directa en la Copa del Mundo. El conjunto tricolor no ha conseguido avanzar en un partido de este tipo desde el triunfo frente a Bulgaria en los octavos de final de 1986.

El entusiasmo entre los aficionados es palpable. El equipo que conduce Javier Aguirre ha sumado nueve puntos en la etapa de grupos, tras imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Este rendimiento ha devuelto la esperanza de ver a México avanzar más allá de los octavos, una meta que se ha resistido durante décadas.

¿Cómo llegan al partido?

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos en el primer lugar del Grupo A tras una serie de victorias convincentes.

En la primera jornada, México superó a Sudáfrica por 2-0, con goles de Julián Quiñones a los nueve minutos y Raúl Jiménez a los 67.

Durante la segunda fecha, el equipo dirigido por Jaime Lozano se impuso 1-0 ante Corea del Sur, gracias a un tanto de Luis Romo al iniciar el segundo tiempo.

En el último encuentro de la fase, el conjunto mexicano goleó 3-0 a Chequia, con anotaciones de Mateo Chávez al minuto 55, Julián Quiñones al 61 y Álvaro Fidalgo en tiempo de descuento.

El portero mexicano Guillermo Ochoa celebra tras el partido ante República Checa con el que se despidió de la selección en la Copa del Mundo. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
El portero mexicano Guillermo Ochoa celebra tras el partido ante República Checa con el que se despidió de la selección en la Copa del Mundo. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Por su parte, Ecuador accedió a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, tras una fase de grupos con resultados irregulares. El equipo ecuatoriano inició su participación con una derrota 1-0 ante Costa de Marfil, lo que complicó sus aspiraciones desde el principio.

En el segundo partido, Ecuador igualó sin goles frente a Curasao, en un encuentro donde ambos conjuntos priorizaron la defensa y generaron pocas ocasiones claras. La última jornada trajo el momento más destacado para los sudamericanos: vencieron 2-0 a Alemania. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata aseguraron el pase a la siguiente ronda con cuatro unidades, pese a no liderar su grupo.

Temas Relacionados

Selección México Mundial 2026Mundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La historia de Kiashu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

La pentacampeona del mundo dejó fuera a Japón al darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria por 2-1

La historia de Kiashu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

Equipo de extranjeros se impone a México en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Robinson Canó, jugador de los Diablos Rojos del México, fue elegido como el Jugador Más Valioso del encuentro

Equipo de extranjeros se impone a México en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

CMLL cambia de horario para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador en el Mundial

La empresa informó que abrirá las puertas antes de lo habitual y ajustará el inicio de las actividades

CMLL cambia de horario para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador en el Mundial

Así fue el día que México destrozó a Ecuador en el Estadio Azteca con un Rafa Márquez de 17 años

El auxiliar del Vasco vivirá un gran recuerdo enfrentando a la selección sudamericana, contra la que tuvo la oportunidad de debutar como futbolista del tricolor

Así fue el día que México destrozó a Ecuador en el Estadio Azteca con un Rafa Márquez de 17 años

Matías Grande y Ángela Ruíz se llevan la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco

La delegación mexicana finalizó su participación con dos preseas de oro, una plata y cuatro de bronce

Matías Grande y Ángela Ruíz se llevan la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: procesan a tres hombres tras hallazgo de neumáticos robados, leones y vehículos en SLP

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

¿La Casa de los Famosos México en riesgo? Promo oficial con IA desata críticas y burlas: “No hay presupuesto”

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

Actual vocalista de Playa Limbo rompe el silencio tras presunto plagio de María León: “Saquen sus conclusiones”

DEPORTES

La historia de Kiashu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

La historia de Kiashu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

Equipo de extranjeros se impone a México en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

CMLL cambia de horario para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador en el Mundial

Así fue el día que México destrozó a Ecuador en el Estadio Azteca con un Rafa Márquez de 17 años