Esta es la posibilidad de que México sea campeón del mundo en el Mundial 2026 ahora que va contra Ecuador

La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 y, según las predicciones de Opta Analyst al 28 de junio de 2026, la posibilidad de que México sea campeón es de 1.8%. El análisis, difundido este 29 de junio, coloca al equipo nacional en la posición 13 entre 16 selecciones principales con mayor probabilidad de levantar el trofeo.

El modelo estadístico elaborado por Opta Analyst otorga a México una probabilidad de 61.4% de avanzar a los octavos de final, 28.3% de llegar a cuartos, 12% de alcanzar semifinales y solo 5% de disputar la final. El porcentaje para ser campeón es similar al de selecciones como Marruecos, Bélgica y Japón.

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Aunque la Selección Mexicana ha ganado sus dos primeros partidos del Mundial 2026, su funcionamiento ha sido cuestionado (REUTERS)

Selecciones con mayor posibilidad de ser campeones

Las selecciones con mayor proyección de título en este ranking son Francia (18.7%), Argentina (16.3%) y España (13.5%). México aparece por debajo de equipos como Estados Unidos (2.5%) y Suiza (2.2%).

El estudio de Opta Analyst expone que, pese al crecimiento de la selección mexicana en torneos recientes y su condición de anfitrión, las probabilidades estadísticas lo sitúan fuera del grupo de favoritos. El dato de 1.8% para ganar el torneo representa el desafío para el equipo dirigido por Javier Aguirre, cuya meta mínima es romper la barrera de los octavos de final.

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El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)

México por el pase a Octavos de Final

La Selección Mexicana afronta una nueva oportunidad para romper una larga sequía en fases de eliminación directa en la Copa del Mundo. El conjunto tricolor no ha conseguido avanzar en un partido de este tipo desde el triunfo frente a Bulgaria en los octavos de final de 1986.

El entusiasmo entre los aficionados es palpable. El equipo que conduce Javier Aguirre ha sumado nueve puntos en la etapa de grupos, tras imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Este rendimiento ha devuelto la esperanza de ver a México avanzar más allá de los octavos, una meta que se ha resistido durante décadas.

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¿Cómo llegan al partido?

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos en el primer lugar del Grupo A tras una serie de victorias convincentes.

En la primera jornada, México superó a Sudáfrica por 2-0, con goles de Julián Quiñones a los nueve minutos y Raúl Jiménez a los 67.

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Durante la segunda fecha, el equipo dirigido por Jaime Lozano se impuso 1-0 ante Corea del Sur, gracias a un tanto de Luis Romo al iniciar el segundo tiempo.

En el último encuentro de la fase, el conjunto mexicano goleó 3-0 a Chequia, con anotaciones de Mateo Chávez al minuto 55, Julián Quiñones al 61 y Álvaro Fidalgo en tiempo de descuento.

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El portero mexicano Guillermo Ochoa celebra tras el partido ante República Checa con el que se despidió de la selección en la Copa del Mundo. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Por su parte, Ecuador accedió a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, tras una fase de grupos con resultados irregulares. El equipo ecuatoriano inició su participación con una derrota 1-0 ante Costa de Marfil, lo que complicó sus aspiraciones desde el principio.

En el segundo partido, Ecuador igualó sin goles frente a Curasao, en un encuentro donde ambos conjuntos priorizaron la defensa y generaron pocas ocasiones claras. La última jornada trajo el momento más destacado para los sudamericanos: vencieron 2-0 a Alemania. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata aseguraron el pase a la siguiente ronda con cuatro unidades, pese a no liderar su grupo.

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