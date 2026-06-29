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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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En pocas líneas:

    06:00 hsHoy

    Ciudad de México registrará este lunes 29 de junio un día dividido en dos: mañana fresca con bruma y tarde lluviosa con riesgo de granizo y descargas eléctricas, según el pronóstico meteorológico.

    Por la mañana, el ambiente será fresco con cielo medio nublado y presencia de bruma. La tarde cambia el panorama: cielo cerrado, chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

    El Estado de México enfrenta lluvias muy fuertes en norte y suroeste

    El Estado de México tendrá las condiciones más severas del día. En las zonas norte y suroeste se esperan lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en 24 horas, también con descargas eléctricas y posible granizo.

    La temperatura máxima estimada en la capital oscilará entre 23 y 25 °C, mientras que la mínima bajará a un rango de 13 a 15 °C. El viento soplará de dirección variable entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

    La Península de Yucatán no escapa al mal tiempo. Se pronostican lluvias con descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 60 km/h. Las zonas costeras de la región registrarán oleaje elevado.

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