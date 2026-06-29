EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de junio

06:00 hs

Ciudad de México registrará este lunes 29 de junio un día dividido en dos: mañana fresca con bruma y tarde lluviosa con riesgo de granizo y descargas eléctricas, según el pronóstico meteorológico.

Por la mañana, el ambiente será fresco con cielo medio nublado y presencia de bruma. La tarde cambia el panorama: cielo cerrado, chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El Estado de México enfrenta lluvias muy fuertes en norte y suroeste

El Estado de México tendrá las condiciones más severas del día. En las zonas norte y suroeste se esperan lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en 24 horas, también con descargas eléctricas y posible granizo.

La temperatura máxima estimada en la capital oscilará entre 23 y 25 °C, mientras que la mínima bajará a un rango de 13 a 15 °C. El viento soplará de dirección variable entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.