¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?

En pocas líneas:
11:18 hsHoy
Usuarios en redes sociales reportan retrasos en varias líneas del Metro de la Ciudad de México, incluyendo la Línea A. Señalan que los trenes tardan en salir de las estaciones y que las esperas superan los 10 minutos. De igual manera, en la estación de Indios Verdes, usuarios preguntan por el motivo de la demora tras esperar más de 10 minutos por el primer tren.
11:01 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X el inicio del servicio de manera ordinaria este lunes 29 de junio.