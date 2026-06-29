México

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Se le acusa de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud

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Hombre con barra negra cubriendo sus ojos. Leyenda "David 'N'". Texto legal sobre presunción de inocencia. Fondo con el logotipo de la Fiscalía General de la República.
David "N", presunto integrante de Los Demonios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras recibir una denuncia que alertó sobre la operación de una organización criminal transnacional cuyo modus operandi consistía en el cruce ilegal de drogas hacia Estados Unidos para intercambiarlas por armas de fuego y cartuchos, los cuales eran posteriormente introducidos a México.

Los hechos fueron informados el 28 de junio. Información de inteligencia destaca que el sujeto recientemente procesado sería integrante de una célula criminal denominada Los Demonios.

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En el marco de esa investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de Interpol, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de David “N” en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

(REUTERS/Carlos Jasso)
(REUTERS/Carlos Jasso)

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso del detenido por su probable participación en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud, con la finalidad de extraer del país alguno de los narcóticos. El juez impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Según destaca el medio La Razón, el sujeto procesado pertenecería a una estructura ligada al Cártel de Sinaloa y es que el grupo delictivo cuenta con una estructura denominada Los Demonios.

El 4 de agosto de 2025 la FGR obtuvo la vinculación a proceso de Gilberto Martínez Rentería, identificado en el ambiente criminal con los alias Gil, Gilillo y 50, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

(Infobae México/Jovani Pérez)
(Infobae México/Jovani Pérez)

De acuerdo con los registros ministeriales, la investigación señala a Martínez Rentería por su probable intervención en ilícitos contra la salud, en el marco de su pertenencia a Los Demonios, grupo criminal vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Gilberto ‘M’, por su presunta responsabilidad en el ilícito de delincuencia organizada", precisó la dependencia en su comunicado oficial.

Mientras que el 15 de mayo de 2025,la FGR informó sobre la situción de Iván Fernando “Z”, apodado 4-40, y Francisco Alfredo “E”, ambos acusados de delitos contra la salud. La acción judicial se produjo semanas después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informara, el pasado 23 de abril, la captura del primero de ellos, a quien identificó como jefe de plaza en Sonora del Cártel de Sinaloa.

Vinculan a proceso al "4-40" presunto líder de Los Demonios, facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa
Fue capturado en Sonora (X/@ICEgov)

Iván Fernando “Z” es señalado como integrante de la célula criminal conocida como Los Demonios, ligada a la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.

La Embajada de Estados Unidos en México destacó su detención como resultado de la colaboración bilateral entre ambos países. Por su parte, Francisco Alfredo “E”, conocido con los apodos de Pimpinela y/o Prieto, también es señalado por los reportes como integrante del mismo grupo criminal.

Las detenciones se enmarcan en una serie de golpes consecutivos contra Los Demonios en territorio sonorense. El 12 de mayo, apenas tres días antes de las vinculaciones a proceso, el ICE informó la captura de Juan José “J”, alias “J3”, señalado igualmente como miembro de esa célula y relacionado con actividades de trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, además de homicidios. La institución estadounidense precisó que al menos tres presuntos integrantes de Los Demonios han sido capturados en un periodo reciente.

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