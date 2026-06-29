FGR logra condena de más de 20 años para nueve detenidos por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas en Sinaloa

El caso se originó en junio de 2025 durante patrullajes del Ejército en Elota, con un hallazgo de 14 fusiles, 139 cargadores, 11 explosivos improvisados y cuatro unidades. Créditos: FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias de hasta 21 años cuatro meses de prisión contra nueve personas capturadas con fusiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas, artefactos explosivos y miles de cartuchos en el municipio de Elota, Sinaloa.

Los sentenciados son Gabriel “N”, Francisco “N”, Jesús “N”, Eduardo “N”, Óscar “N”, Luis “N”, Víctor “N”, Francisco “N” y Carlos “N”. La autoridad judicial impuso a Gabriel “N” la pena mayor, mientras que los ocho restantes recibieron 20 años de prisión cada uno.

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Los delitos acreditados fueron portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y posesión de artefactos explosivos improvisados.

El operativo que originó las detenciones

Los nueve sentenciados fueron detenidos en junio de 2025 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante recorridos en un camino de terracería en el poblado de Ceuta, perteneciente al municipio de Elota, Sinaloa.

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Al momento de la detención, los militares aseguraron 11 artefactos explosivos improvisados, 14 armas de fuego tipo fusil, 3 mil 480 cartuchos, 139 cargadores y cuatro vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción se ejecutó en el marco del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Al momento de la detención, los militares aseguraron 11 artefactos explosivos improvisados, 14 armas de fuego tipo fusil, 3 mil 480 cartuchos, 139 cargadores y cuatro vehículos, dos de ellos sin placas de circulación.

Las personas y materiales fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa para la integración de la carpeta de investigación.

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La FECOR, pieza clave en la acusación

El caso fue conducido por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, unidad de la FGR que opera en los estados y atiende delitos federales fuera de la capital.

El caso fue conducido por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, unidad de la FGR que opera en los estados y atiende delitos federales fuera de la capital.

Fue el MPF adscrito a esa fiscalía quien aportó ante la autoridad judicial las pruebas que sostuvieron la sentencia condenatoria contra los nueve acusados.

Elota, municipio bajo presión constante

El poblado Ceuta, donde ocurrió la detención, se ubica en el municipio de Elota, en el sur de Sinaloa, zona que concentra una actividad operativa persistente por parte de las fuerzas federales.

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En mayo de 2025, el Ejército Mexicano aseguró en ese mismo municipio siete armas largas, entre ellas fusiles AR-15 y AK-47, además de cartuchos, cargadores y chalecos tácticos, tras detectar a personas armadas que huyeron al interior de la maleza.

En junio de ese año, también en Ceuta, el Ejército detuvo a 12 hombres en posesión de 14 armas largas, 11 artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos. Ese operativo —anterior al que derivó en las sentencias ahora dictadas— involucró además a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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En abril de 2026, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron en Cruz de Elota seis armas largas, 7 mil 582 cartuchos, 66 cargadores, 49 granadas y un artefacto explosivo improvisado, según los registros del Gabinete de Seguridad federal.

Sinaloa, prioridad de la estrategia federal

Las sentencias se producen en el contexto de un despliegue sin precedente de fuerzas federales en Sinaloa. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en mayo de 2026 que más de 13 mil 300 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional operan en el estado, con más de 2 mil vehículos.

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Desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026, las autoridades federales detuvieron a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa, aseguraron más de 4 mil 850 armas de fuego y desactivaron más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados, según el Gabinete de Seguridad.