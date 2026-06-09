México

EEUU publica alerta de viaje y asigna niveles de advertencia por cada estado en México previo al Mundial

Una de las sedes del país esta bajo la clasificación de reconsiderar el viaje y las otras dos con un llamado extremar precauciones

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Un oficial de la Guardia Nacional monta guardia a las afueras de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el martes 9 de junio de 2026.(AP Foto/Matías Delacroix)
Un oficial de la Guardia Nacional monta guardia a las afueras de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el martes 9 de junio de 2026.(AP Foto/Matías Delacroix)

La Embajada de Estados Unidos en México compartió un mensaje de alerta de viaje a México, así como diversos niveles de advertencia dependiendo los estados del país en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El territorio nacional en sus conjunto tiene una advertencia de nivel 2, lo que significa extremar precauciones, según aparece en el sitio web de la dependencia estadounidense.

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“Los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano”, se pude leer en el mensaje compartido en redes sociales le 9 de junio.

La Embajada de EEUU también compartió un mapa en el que identifican los diversos niveles de riesgo de cada uno de los estados, destacando en un color rojo, con la recomendación de no viajar, entidades como Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero y Sinaloa.

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mapa EEUU Mundial 2026
(X/@USEmbassyMEX)

Entre extremar perecuaciones y reconsiderar el viaje: la situación de las sedes mundialistas

En México serán disputados partidos en tres estados: en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco.

Tanto la capital del país como Nuevo León son identificados como estados en color amarillo, esto es extremar precauciones, en coordinación con la calificación para el país en su conjunto.

Sin embargo, Jalisco aparece colorada en un tono naranja, lo que significa una indicación de reconsiderar el viaje al estado.

Asimismo, la Embajada de EEUU señala que la alerta de precaución de nivel dos para el país es por diversos riesgos detectados en territorio nacional: terrorismo, delincuencia y secuestros.

Llama la atención que las únicas entidades coloreadas en azul son Yucatán y Campeche, estados en los que la Embajada recomienda practicar acciones de prevención cotidianas.

mapa riesgos México Mundial 2026 EEUU
(Embajada de EEUU en México)

EEUU está limitado para la asistencia

Ahora bien, para los estadounidenses que viajen a México, la Embajada compartió una serie de recomendaciones.

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas“, destaca el informe.

De igual manera, EEUU reconoce su capacidad limitada para proporcionar asistencia en diversas regiones del país. Los empleados del gobierno estadounidense tienen prohibido viajar a ciertas áreas consideradas de alto riesgo, algunas de las cuales se encuentran en estados que también incluyen zonas clasificadas como de bajo riesgo.

Como medida preventiva, se solicita a los ciudadanos estadounidenses que viajen a México que respeten las mismas restricciones impuestas a los empleados del gobierno de EEUU.

Además, las zonas remotas o rurales pueden carecer de servicios de emergencia o contar con recursos muy limitados. Ante la presencia de controles de carretera, las recomendaciones oficiales indican que se debe cumplir con las instrucciones de las autoridades, ya que intentar huir o desobedecer puede derivar en lesiones graves o la muerte.

Las zonas calificadas con la etiqueta no viajar

Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas son los estados a donde es recomendado no viajar.

Mientras que en el nivel de reconsiderar el viaje están: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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