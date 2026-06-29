Detienen en Nuevo León a “El Profe”, presunto líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”

(Especial)

Octavio Leal Moncada, un hombre apodado El Profe y/o El Tarzán fue detenido en Nuevo León. Se trata de una organización Columna Cívica “Pedro J. Méndez”.

La detención del hombre fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND) el 28 de junio.

A través de sus redes sociales, el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca atribuyó a su administración la primera detención de Octavio Leal Moncada y señaló que a su llegada al poder, el gobernador Américo Villarreal, junto con Tania Contreras —@taniacontl— y el magistrado Javier Valdés Perales, lo pusieron en libertad pese a que el detenido contaba con órdenes de aprehensión de carácter federal.

PUBLICIDAD

El documento oficial describe al detenido como un hombre de aproximadamente 1.55 metros de estatura, tez clara y complexión media, vestido con guayabera blanca, pantalón de vestir color café claro, sandalias negras y calcetines del mismo color.

(Especial)

Octavio Leal Moncada es identificado como fundador de la Columna Armada “Pedro José Méndez”, también conocida como Columna Cívica.

“Nuevamente ha sido capturado el criminal de la Columna Armanda [sic] Pedro J. Méndez. El tiempo nos está dando la razón”, escribió Cabeza de Vaca en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Liberación de “El Profe”

Dicho hombre quedó en libertad en noviembre de 2022, una resolución judicial revocó el auto de formal prisión dictado en su contra el en julio. La orden de liberación inmediata fue emitida por un magistrado de la Sala Regional Victoria del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con base en la “falta de elementos para procesar” al imputado por el delito de homicidio calificado.

La decisión quedó plasmada en una Boleta de Libertad, comunicada a través de un escrito de la Secretaría de Seguridad Pública, y fue ratificada por Santiago Espinoza Camacho, juez primero de primera instancia penal del Primer Distrito Judicial de Tamaulipas. El documento señala textualmente que “una vez revisado su expediente jurídico administrativo, no se localizó proceso diverso al señalado con anterioridad por el cual deba quedar detenido y privado de su libertad”.

PUBLICIDAD

(Twitter/@FuriaNegra77)

Leal Moncada había sido detenido el 5 de julio en Monterrey, Nuevo León, por su probable responsabilidad en el homicidio de dos personas ocurrido el 6 de mayo de 2010 en el Ejido Barbosa del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Las víctimas fueron identificadas como Rutilo Talip Narváez y Saib Talip Rivera. Precisamente el municipio de Hidalgo ha sido uno de los principales bastiones de la Columna Armada, organización que logró controlar una gran cantidad de ejidos en la zona.

El grupo surgió en 2010 como una policía civil orientada a enfrentar a Los Zetas, cuya violencia asolaba al estado en ese periodo. No obstante, existen registros de vínculos entre esta organización de autodefensas y funcionarios públicos, así como con grupos del narcotráfico.

PUBLICIDAD

El Gobierno Federal ha catalogado a Leal Moncada como un operador del Cártel del Golfo (CDG), que habría utilizado la denominación de “autodefensa” para encubrir las funciones de la Columna Cívica como brazo armado de dicha organización delictiva, la cual tiene a Los Zetas entre sus principales rivales.

Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que la Columna Armada “logró hacerse de un lugar parecido a un Estado dentro de otro Estado”, con una dinámica de “guerra de baja intensidad”.

PUBLICIDAD

El organismo detalló que la estructura “agrupa y enlaza tanto a las personas de la población civil, niños, niñas, mujeres y hombres, actores políticos y autoridades, representantes de la ley y policías, líderes de la comunidad y caciques, miembros del crimen organizado y a sus víctimas”.