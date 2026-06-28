Asesinan al ex presidente municipal de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez

Fue asesinado a balazos Apolonio Álvarez Montes, quien en su momento fue presidente municipal de Igualapa, Guerrero.
Los primeros informes indican que el hombre fue atacado cuando viajaba en una camioneta.
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