México

Asesinan al ex presidente municipal de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez

El hombre fue tacado a balazos cuando viajaba en una camioneta

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Apolonio Álvarez Montes
(Facebook/Apolonio Álvarez Montes)

Fue asesinado a balazos Apolonio Álvarez Montes, quien en su momento fue presidente municipal de Igualapa, Guerrero.

Los primeros informes indican que el hombre fue atacado cuando viajaba en una camioneta.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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