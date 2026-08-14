México
Agregar Infobae enGoogle

¿Quién era la novia de “El Cholo Iván”? La reina de belleza que murió a manos de militares

María Susana Flores Gámez ganó concursos de belleza desde niña, representó a México en China y murió a los 19 años durante una persecución militar en Sinaloa

María Susana Flores Gámez ganó concursos de belleza desde niña, representó a México en China y murió a los 19 años durante una persecución militar en Sinaloa. (Foto: Especial)
María Susana Flores Gámez ganó concursos de belleza desde niña, representó a México en China y murió a los 19 años durante una persecución militar en Sinaloa. (Foto: Especial)
Guardar
María Susana Flores Gámez fue coronada en concursos de belleza desde que era niña, representó a México en un certamen internacional en China y llegó a convertirse en Mujer Sinaloa. Pero su historia también quedó vinculada con la de Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, identificado como jefe de gatilleros y escolta personal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La madrugada del 24 de noviembre de 2012, esa relación volvió a aparecer en los titulares por una razón trágica. Susana Flores murió durante un operativo militar en el poblado de El Palmar de Los Leal, Mocorito, Sinaloa, después de una persecución en la que también murieron un civil y un elemento del Ejército.

PUBLICIDAD

Durante casi 14 años, la versión pública del caso sostuvo que la joven había muerto en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado y que incluso había disparado un rifle AK-47.

Sin embargo, documentos judiciales dados a conocer en agosto de 2026 por Ríodoce reconstruyen el episodio de otra manera. Dos soldados del Ejército Mexicano, identificados como José Manuel y Miguel Ángel, enfrentan un proceso por el homicidio doloso de Flores Gámez. En junio, un Tribunal de Apelación confirmó el auto de formal prisión contra ambos y consideró que existen elementos para señalar que su actuación pudo haber sido deliberada.

PUBLICIDAD

De reina de belleza a pareja de “El Cholo Iván”

María Susana Flores Gámez nació en diciembre de 1992 en Guamúchil, Sinaloa. Desde pequeña participó en concursos de belleza. A los cuatro años fue coronada Reina de la Cruz Roja de su ciudad y, a los nueve, obtuvo el título de Niña Fantasía y Belleza.

La joven, coronada como Mujer Sinaloa en 2012, mantenía una relación con Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, uno de los hombres cercanos a “El Chapo” Guzmán. (Redes sociales/Cuartoscuro)
La joven, coronada como Mujer Sinaloa en 2012, mantenía una relación con Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, uno de los hombres cercanos a “El Chapo” Guzmán. (Redes sociales/Cuartoscuro)

Durante su adolescencia acumuló otros reconocimientos, entre ellos los de Reina de la Primavera de secundaria y preparatoria. En 2009 fue nombrada Modelo del Año en un evento organizado por Leopoldo Sánchez Soto.

Estudió en el Colegio Renacimiento y posteriormente en el Colegio Sinaloa. Sus maestros la describían, según Noroeste, como una joven responsable y dedicada a sus estudios.

Su vida familiar también estuvo marcada por la violencia. El 4 de junio de 1998, cuando Susana tenía cinco años, su padre, Mario Flores, fue asesinado a balazos. Años después, en 2011, su madre y sus dos hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Su madre y su hermana fueron liberadas 12 días después, mientras que su hermano permaneció retenido hasta que la familia pagó un rescate.

En el ámbito de los certámenes, uno de sus mayores logros llegó en febrero de 2012, cuando ganó el concurso Mujer Sinaloa y obtuvo el pase a Miss Turismo Oriental México. Posteriormente ganó esa competencia y en mayo viajó a China para representar a México en el certamen internacional.

También intentó participar en Nuestra Belleza Sinaloa, aunque no llegó a las finalistas.

Mientras estudiaba en Culiacán y continuaba con el modelaje, comenzaron a circular rumores sobre su relación con “El Cholo Iván”, integrante de la organización de “El Chapo” Guzmán. En Guamúchil, según los testimonios recogidos por medios locales, existía temor de hablar públicamente sobre esa relación.

La persecución que terminó con su muerte

La madrugada del 24 de noviembre de 2012, elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional perseguían una camioneta en Mocorito después de que sus ocupantes presuntamente dispararan contra los militares.

La persecución tuvo varios momentos. En uno de ellos, los ocupantes del vehículo habrían despojado de una camioneta a tres hombres. Uno de ellos, identificado como Rosario, murió posteriormente en circunstancias que también fueron objeto de controversia.

La persecución continuó hasta El Palmar de Los Leal. Una camioneta civil quedó atascada en un hoyo y un vehículo militar la impactó por detrás. Flores Gámez descendió y corrió hacia una vivienda abandonada.

Los militares rodearon el inmueble. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente judicial, alrededor de las 5:30 de la mañana los soldados le ordenaron salir. Susana habría obedecido con las manos en alto y pidió que no dispararan.

Infografía con corona, vehículo militar, mapa, siluetas, balanza, mazo y documentos, presenta detalles sobre la vida y muerte de María Susana Flores Gámez en Sinaloa.
Una infografía detalla la trayectoria de María Susana Flores Gámez, conocida como Mujer Sinaloa, y las controversias sobre su muerte en un operativo militar en Sinaloa, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal de Apelación determinó que los datos de prueba apuntan a que, en ese momento, la joven no representaba una amenaza activa y que los disparos efectuados por los militares no tuvieron como finalidad repeler una agresión.

La resolución señala que existen elementos para considerar que la actuación de los dos soldados pudo haber sido dolosa. Debido a que no fue posible determinar cuál de los militares realizó los disparos que provocaron la muerte, ambos enfrentan el proceso bajo la figura de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada.

¿Realmente disparó un AK-47?

Uno de los puntos centrales del caso fue durante años la versión de que Susana había disparado un rifle AK-47.

El expediente incluye una prueba de rodizonato de sodio que dio positivo, lo que indica que la joven había disparado un arma en algún momento. Sin embargo, los documentos judiciales precisan que ese resultado no demuestra que hubiera disparado cuando los militares le quitaron la vida.

De acuerdo con la resolución, cuando los soldados le dispararon, Flores Gámez estaba desarmada.

María Susana Flores
Documentos judiciales revelados en 2026 señalan que la joven salió de una casa con las manos en alto y estaba desarmada cuando recibió los disparos que terminaron con su vida.

La primera versión difundida después del operativo también señaló que la joven habría sido utilizada como escudo humano por los presuntos sicarios. Días después, autoridades de la entonces Procuraduría General de la República sostuvieron que el resultado de la prueba de rodizonato demostraba que había disparado el AK-47 encontrado junto a su cuerpo.

Durante casi 14 años no hubo personas acusadas por su muerte.

El auto de formal prisión contra José Manuel y Miguel Ángel fue dictado el 29 de enero de 2026 y posteriormente confirmado en junio por el Tribunal de Apelación.

¿Quién es “El Cholo Iván”?

Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo Iván”, fue identificado como uno de los hombres cercanos a Joaquín Guzmán Loera y como jefe de gatilleros y escolta personal de “El Chapo”.

Su historia criminal incluye una fuga de la cárcel de Aguaruto, Sinaloa, en 2009, cuando escapó vestido de mujer. En enero de 2016 fue detenido junto con “El Chapo” en Los Mochis, después de que ambos huyeran por una alcantarilla y posteriormente robaran un vehículo.

Durante casi 14 años prevaleció la versión de que había muerto en un enfrentamiento y disparado un AK-47; ahora dos soldados enfrentan un proceso por homicidio doloso.
Durante casi 14 años prevaleció la versión de que había muerto en un enfrentamiento y disparado un AK-47; ahora dos soldados enfrentan un proceso por homicidio doloso.

Gastélum Cruz fue recluido en el penal del Altiplano y posteriormente trasladado a Oaxaca. El 1 de abril de 2023 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana, además de portar y disparar un arma de fuego en relación con el tráfico de drogas.

La madrugada en que Susana Flores murió, “El Cholo Iván” logró escapar.

La última aparición pública conocida de la reina de belleza había ocurrido menos de un mes antes, el 30 de octubre de 2012, cuando participó como jurado en la Expo Canaco de Guamúchil.

Tenía apenas 19 años cuando murió. Su historia quedó marcada por una doble identidad pública: la de una joven que desde niña había buscado coronas en concursos de belleza y la de una mujer cuyo nombre terminó relacionado con uno de los hombres más cercanos a “El Chapo”.

Temas Relacionados

María Susana Flores GámezSusana FloresEl Cholo IvánIván Gastélum CruzEl Chapo Guzmánreina de bellezaSedenahomicidio dolosofeminicidionarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Se descarrila tren en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Se descarrila tren en la L3 del STC

Asesinan a madre y a su bebé en Michoacán: una adulta mayor quedó herida de gravedad

La región de Tierra Caliente en Michoacán alberga una disputa territorial entre dos bloques criminales que suman seis organizaciones activas en el municipio de Buenavista Tomatlán

Asesinan a madre y a su bebé en Michoacán: una adulta mayor quedó herida de gravedad

Santuario Black Jaguar White Tiger perdió su autorización para operar desde 2024, aclara Semarnat tras nueva acusación de venta de felinos

El registro del PIMVS fue revocado desde el 16 de enero de 2024

Santuario Black Jaguar White Tiger perdió su autorización para operar desde 2024, aclara Semarnat tras nueva acusación de venta de felinos

¡No habrá prórroga! CRT advierte suspensión de líneas celulares terminadas en 0

Si no completan el trámite, se suspenderán gradualmente las llamadas, los mensajes de texto y el servicio de internet en un plazo de 72 horas

¡No habrá prórroga! CRT advierte suspensión de líneas celulares terminadas en 0

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

El influencer reveló si la hija de Pepe Aguilar podría visitarlo durante su participación en el reality de Azteca

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres adolescentes de 14 y 15 años regresaron a sus casas en Jalisco tras ser reclutados por narco ofertas de trabajo

Tres adolescentes de 14 y 15 años regresaron a sus casas en Jalisco tras ser reclutados por narco ofertas de trabajo

Asesinan a madre y a su bebé en Michoacán: una adulta mayor quedó herida de gravedad

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

Andy López Beltrán se reunió con Los Chapitos, asegura Anabel Hernández tras cancelación de visa del hijo de AMLO

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2026 regresa a la CDMX con muchos sabores, novedades y nueva sede

DEPORTES

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA

México clasifica con ambas selecciones a los Cuartos de Final del Mundial de Flag Football 2026: fechas y horarios de la competencia

América Femenil estrena su renovado Mini Estadio en Coapa tras un histórico paso ganador

Homenaje a Salvador Sánchez: a 44 años del adiós a la leyenda del boxeo mexicano

Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club