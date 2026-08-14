¿Quién era la novia de “El Cholo Iván”? La reina de belleza que murió a manos de militares

María Susana Flores Gámez ganó concursos de belleza desde niña, representó a México en China y murió a los 19 años durante una persecución militar en Sinaloa. (Foto: Especial)

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La madrugada del 24 de noviembre de 2012, esa relación volvió a aparecer en los titulares por una razón trágica. Susana Flores murió durante un operativo militar en el poblado de El Palmar de Los Leal, Mocorito, Sinaloa, después de una persecución en la que también murieron un civil y un elemento del Ejército.

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Durante casi 14 años, la versión pública del caso sostuvo que la joven había muerto en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado y que incluso había disparado un rifle AK-47.

Sin embargo, documentos judiciales dados a conocer en agosto de 2026 por Ríodoce reconstruyen el episodio de otra manera. Dos soldados del Ejército Mexicano, identificados como José Manuel y Miguel Ángel, enfrentan un proceso por el homicidio doloso de Flores Gámez. En junio, un Tribunal de Apelación confirmó el auto de formal prisión contra ambos y consideró que existen elementos para señalar que su actuación pudo haber sido deliberada.

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De reina de belleza a pareja de “El Cholo Iván”

María Susana Flores Gámez nació en diciembre de 1992 en Guamúchil, Sinaloa. Desde pequeña participó en concursos de belleza. A los cuatro años fue coronada Reina de la Cruz Roja de su ciudad y, a los nueve, obtuvo el título de Niña Fantasía y Belleza.

La joven, coronada como Mujer Sinaloa en 2012, mantenía una relación con Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, uno de los hombres cercanos a “El Chapo” Guzmán. (Redes sociales/Cuartoscuro)

Durante su adolescencia acumuló otros reconocimientos, entre ellos los de Reina de la Primavera de secundaria y preparatoria. En 2009 fue nombrada Modelo del Año en un evento organizado por Leopoldo Sánchez Soto.

Estudió en el Colegio Renacimiento y posteriormente en el Colegio Sinaloa. Sus maestros la describían, según Noroeste, como una joven responsable y dedicada a sus estudios.

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Su vida familiar también estuvo marcada por la violencia. El 4 de junio de 1998, cuando Susana tenía cinco años, su padre, Mario Flores, fue asesinado a balazos. Años después, en 2011, su madre y sus dos hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Su madre y su hermana fueron liberadas 12 días después, mientras que su hermano permaneció retenido hasta que la familia pagó un rescate.

En el ámbito de los certámenes, uno de sus mayores logros llegó en febrero de 2012, cuando ganó el concurso Mujer Sinaloa y obtuvo el pase a Miss Turismo Oriental México. Posteriormente ganó esa competencia y en mayo viajó a China para representar a México en el certamen internacional.

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También intentó participar en Nuestra Belleza Sinaloa, aunque no llegó a las finalistas.

Mientras estudiaba en Culiacán y continuaba con el modelaje, comenzaron a circular rumores sobre su relación con “El Cholo Iván”, integrante de la organización de “El Chapo” Guzmán. En Guamúchil, según los testimonios recogidos por medios locales, existía temor de hablar públicamente sobre esa relación.

La persecución que terminó con su muerte

La madrugada del 24 de noviembre de 2012, elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional perseguían una camioneta en Mocorito después de que sus ocupantes presuntamente dispararan contra los militares.

La persecución tuvo varios momentos. En uno de ellos, los ocupantes del vehículo habrían despojado de una camioneta a tres hombres. Uno de ellos, identificado como Rosario, murió posteriormente en circunstancias que también fueron objeto de controversia.

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La persecución continuó hasta El Palmar de Los Leal. Una camioneta civil quedó atascada en un hoyo y un vehículo militar la impactó por detrás. Flores Gámez descendió y corrió hacia una vivienda abandonada.

Los militares rodearon el inmueble. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente judicial, alrededor de las 5:30 de la mañana los soldados le ordenaron salir. Susana habría obedecido con las manos en alto y pidió que no dispararan.

Una infografía detalla la trayectoria de María Susana Flores Gámez, conocida como Mujer Sinaloa, y las controversias sobre su muerte en un operativo militar en Sinaloa, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal de Apelación determinó que los datos de prueba apuntan a que, en ese momento, la joven no representaba una amenaza activa y que los disparos efectuados por los militares no tuvieron como finalidad repeler una agresión.

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La resolución señala que existen elementos para considerar que la actuación de los dos soldados pudo haber sido dolosa. Debido a que no fue posible determinar cuál de los militares realizó los disparos que provocaron la muerte, ambos enfrentan el proceso bajo la figura de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada.

¿Realmente disparó un AK-47?

Uno de los puntos centrales del caso fue durante años la versión de que Susana había disparado un rifle AK-47.

El expediente incluye una prueba de rodizonato de sodio que dio positivo, lo que indica que la joven había disparado un arma en algún momento. Sin embargo, los documentos judiciales precisan que ese resultado no demuestra que hubiera disparado cuando los militares le quitaron la vida.

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De acuerdo con la resolución, cuando los soldados le dispararon, Flores Gámez estaba desarmada.

Documentos judiciales revelados en 2026 señalan que la joven salió de una casa con las manos en alto y estaba desarmada cuando recibió los disparos que terminaron con su vida.

La primera versión difundida después del operativo también señaló que la joven habría sido utilizada como escudo humano por los presuntos sicarios. Días después, autoridades de la entonces Procuraduría General de la República sostuvieron que el resultado de la prueba de rodizonato demostraba que había disparado el AK-47 encontrado junto a su cuerpo.

Durante casi 14 años no hubo personas acusadas por su muerte.

El auto de formal prisión contra José Manuel y Miguel Ángel fue dictado el 29 de enero de 2026 y posteriormente confirmado en junio por el Tribunal de Apelación.

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¿Quién es “El Cholo Iván”?

Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo Iván”, fue identificado como uno de los hombres cercanos a Joaquín Guzmán Loera y como jefe de gatilleros y escolta personal de “El Chapo”.

Su historia criminal incluye una fuga de la cárcel de Aguaruto, Sinaloa, en 2009, cuando escapó vestido de mujer. En enero de 2016 fue detenido junto con “El Chapo” en Los Mochis, después de que ambos huyeran por una alcantarilla y posteriormente robaran un vehículo.

Durante casi 14 años prevaleció la versión de que había muerto en un enfrentamiento y disparado un AK-47; ahora dos soldados enfrentan un proceso por homicidio doloso.

Gastélum Cruz fue recluido en el penal del Altiplano y posteriormente trasladado a Oaxaca. El 1 de abril de 2023 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana, además de portar y disparar un arma de fuego en relación con el tráfico de drogas.

La madrugada en que Susana Flores murió, “El Cholo Iván” logró escapar.

La última aparición pública conocida de la reina de belleza había ocurrido menos de un mes antes, el 30 de octubre de 2012, cuando participó como jurado en la Expo Canaco de Guamúchil.

Tenía apenas 19 años cuando murió. Su historia quedó marcada por una doble identidad pública: la de una joven que desde niña había buscado coronas en concursos de belleza y la de una mujer cuyo nombre terminó relacionado con uno de los hombres más cercanos a “El Chapo”.