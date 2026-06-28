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El error científico al guardar los aguacates que acelera su oxidación en lugar de frenarla

Existe una reacción química dentro del aguacate que se dispara con el error más común al guardarlo y tiene una solución más sencilla de lo que parece

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Ilustración de mujer con cabello rizado en cocina, sostiene medio aguacate con pulpa marrón, encimera blanca, utensilios, ventana.
El aguacate es uno de los frutos más consumidos en México y también uno de los más difíciles de conservar una vez cortado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay formas de guardar el aguacate que parecen correctas pero en realidad aceleran su oxidación.

La ciencia explica por qué ocurre y qué condiciones convierten un gesto cotidiano en el detonante del deterioro.

Por qué se oxida el aguacate al cortarlo

Dentro de cada célula del aguacate hay una enzima llamada polifenoloxidasa (PPO), almacenada en los cloroplastos.

En otra estructura de la misma célula, las vacuolas, se guarda su sustrato: los polifenoles, los compuestos que la PPO necesita para actuar.

Mientras la célula permanece intacta, ambos permanecen separados y la reacción no ocurre.

Un golpe, un corte o una presión rompe esa separación. La PPO oxida los polifenoles y los convierte en quinonas.

Dos mitades de una palta cortada, con pulpa verde y manchas marrones de oxidación, sobre una tabla de cortar de madera con un hueso y un cuchillo al fondo.
El oscurecimiento de la pulpa del aguacate es una reacción química que comienza dentro de la célula, no en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quinonas son compuestos que se generan cuando los polifenoles reaccionan con el oxígeno.

Esas quinonas reaccionan con otras sustancias, sufren una segunda oxidación y producen melanina: el pigmento pardo que tiñe la pulpa. El proceso tiene nombre: pardeamiento enzimático.

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Dos científicos en batas de laboratorio y guantes examinan una placa de Petri y un tubo de ensayo con líquido rojo en un laboratorio, con un microscopio y más tubos de ensayo.
Mientras el aguacate está intacto, la enzima que lo oxida permanece encerrada en un compartimento de la célula y no puede actuar, según Revista Saber Más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso lo documentaron investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, en Michoacán, a través de un artículo de divulgación científica publicado en la Revista Saber Más de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El error que acelera la oxidación del aguacate en vez de frenarla, según la ciencia

La intuición puede indicar: más frío, mejor conservado. Los estudios dicen otra cosa.

Guardar el aguacate en el refrigerador a la temperatura equivocada no frena el oscurecimiento: lo dispara antes.

El error no está en la intención, sino en desconocer cómo funciona la enzima responsable del oscurecimiento.

Vista posterior de una mujer agachada frente a un refrigerador abierto en una cocina moderna. El congelador tiene escarcha, mientras el refrigerador muestra alimentos organizados.
Meter el aguacate al refrigerador a 5 °C no lo conserva mejor: le provoca daño por frío y reduce su capacidad antioxidante, según un estudio publicado en el Journal of Horticultural Sciences. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio publicado en la revista científica internacional Journal of Horticultural Sciences, guardar el aguacate a 5 °C provoca daño por frío y registra la menor actividad antioxidante de todos los grupos evaluados.

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El daño por frío es una condición en la que el fruto se deteriora internamente por temperaturas demasiado bajas.

El estudio evaluó cuatro temperaturas de almacenamiento —5, 9, 12 °C y temperatura ambiente— en aguacate maduro y encontró que la temperatura que mejor preservó la calidad fue 9 °C.

Ilustración de tres escenas: cosecha manual de aguacates, empleados clasificando fruta en planta procesadora y cajas de aguacates cargadas en un camión.
Conservar el aguacate correctamente depende de entender qué ocurre dentro de sus células.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa temperatura los frutos mostraron la mayor actividad antioxidante.

Este parámetro redujo el consumo de ácidos orgánicos y frenó las reacciones que aceleran el deterioro.

A temperatura ambiente el aguacate acumula más compuestos fenólicos, sustancias naturales presentes en las plantas que influyen en su color, sabor y capacidad antioxidante.

El color café de la pulpa del aguacate es producido por melanina, el mismo pigmento que broncea la piel humana.
El color café de la pulpa del aguacate es producido por melanina, el mismo pigmento que broncea la piel humana.

Ese aumento se asocia a mayor actividad enzimática y una maduración más acelerada, lo que deteriora el color y el sabor del fruto.

La ciencia explica por qué el limón frena la oxidación del aguacate

Investigadores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador midieron el efecto de los ácidos orgánicos sobre la PPO en aguacate Hass, a través de un estudio publicado en la revista Foods y disponible en PubMed Central.

Los frutos sin ningún tratamiento duraron 6.99 días bajo refrigeración a 12 °C.

Un aguacate partido a la mitad con su hueso, dos rodajas de limón y aguacates en un recipiente y envueltos en plástico, sobre una mesa de madera.
Ponerle limón al aguacate cortado y cubrirlo con plástico adherido directamente a la pulpa ataca la oxidación por dos frentes distintos al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al aplicarles ácido ascórbico —el mismo compuesto presente en el jugo de limón— combinado con lactato de calcio, la vida útil subió a 9.4 días.

Con ácido cítrico y lactato de calcio llegó a 10.1 días. En ambos casos la PPO quedó inhibida y el oscurecimiento se retrasó.

Infografía con dos mitades de aguacate y una mano exprimiendo un limón. Incluye gráficos de fórmulas químicas y datos sobre conservación de aguacate refrigerado.
Un estudio científico de la Escuela Politécnica del Litoral de Ecuador ilustra cómo el ácido cítrico del limón prolonga la vida útil del aguacate Hass hasta 10.1 días en refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es directo: los ácidos bajan el pH de la pulpa e impiden que la enzima actúe, incluso después de que el daño celular la haya liberado. El jugo de limón en casa opera bajo el mismo principio.

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