Detienen a hombre que amenazó con un cuchillo a ‘streamer’ alemán durante transmisión en vivo en CDMX: cae por asaltar a una mujer

Un hombre de 43 años se aproximó de forma agresiva al creador de contenido. (Crédito: redes sociales)

Un hombre de 43 años fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc por su presunta participación en el hostigamiento e intimidación de un turista alemán que realizaba una transmisión en vivo en calles de la Ciudad de México. El sospechoso también fue señalado por cometer un robo contra una mujer horas después del incidente que se volvió viral en redes sociales, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La captura ocurrió en la colonia Buenavista, donde una mujer de 30 años denunció haber sido amenazada con una navaja y despojada de dinero en efectivo. Tras recibir el reporte, policías localizaron al presunto responsable y le aseguraron un arma blanca y efectivo.

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Agresión, durante una transmisión en vivo

Las investigaciones posteriores permitieron relacionarlo con un episodio ocurrido el pasado 24 de junio, durante los festejos por un partido de la Selección Mexicana. Ese día, Oskar, un joven alemán de 21 años conocido en redes sociales como FastFoodBoss, recorría un tianguis de la calle Zaragoza mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores.

Durante la grabación, un hombre sin camiseta y con el rostro pintado con los colores de la bandera mexicana, se aproximó de forma agresiva al creador de contenido. Las imágenes muestran cómo el sujeto le exigió que dejara de grabar mientras blandía un cuchillo de gran tamaño y lanzaba insultos.

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La situación generó confusión entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente porque el turista se comunica principalmente en inglés. Un comerciante intervino para contener la confrontación y permitió que el joven se alejara sin sufrir lesiones.

El video del incidente comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y generó críticas por la agresión contra el visitante. (Crédito: X | @SSC_CDMX)

Tras abandonar el sitio, Oskar se dirigió hacia la avenida México-Tenochtitlán, donde ingresó a un establecimiento de comida para resguardarse. Desde ahí relató a su audiencia lo ocurrido mientras intentaba recuperarse del momento de tensión.

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El video del incidente comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y generó críticas por la agresión contra el visitante extranjero.

De acuerdo con las indagatorias, la difusión de las imágenes facilitó la identificación del presunto responsable. Cuando fue detenido por el robo denunciado en Buenavista, las autoridades compararon sus características físicas y la ropa que portaba con las observadas en el video viral, lo que permitió establecer una posible relación entre ambos casos.

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El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Las autoridades investigan tanto el robo denunciado por la mujer como las amenazas dirigidas contra el creador de contenido alemán.

El caso atrajo atención internacional debido a que FastFoodBoss cuenta con presencia en diversas plataformas digitales, donde comparte recorridos gastronómicos y experiencias de viaje en distintos países. La agresión quedó registrada en tiempo real ante miles de seguidores que presenciaron la transmisión en vivo.

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